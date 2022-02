Ravivihje: Ruotsin Toto75-kierros huipentuu huipputasaiseen Bergsåker Winter Trot -lähtöön

Terhi Piispa-Helisten

Ble du Gers osallistui Kymi GP:hen vuonna 2020. Jos Verbeeck ohjasti hevosta Kouvolassa.

Kierroksen kruunaa päätöskohteena ajettava lämminveristen avoin Bergsåker Winter Trot -lähtö, missä voittajalle on luvassa 500 000 kruunua. Lähtö on todella tasaisesti pelattu koitos. Siitä huolimatta lähdöstä löytyy vihjesysteemin toinen varmoista. Toinen varmoista löytyy vielä päätöskohdettakin tasaisemmasta kohteesta. Avauslähdössä on pelattu peräti kolmea hevosta täysin saman verran.

Päivän varma

Ble du Gers (T75-7) on kaiken nähnyt ranskalaisruuna, joka on varttunut jo 11-vuoden ikään. Siitä huolimatta hevonen kilpailee raudanlujassa vireessä ja jaksaa tehdä matkan aikana töitäkin. Vuoden lopussa ravatussa kultadivisioonan finaalissa ruuna teki hyvän juoksun kolmannesta ulkoa, vaikka jäikin suosikkina kovan matkavauhdin päätteeksi neljänneksi.

Färjestadin startissa ruuna vasta hyvä olikin, vaikka jäikin lopulta neljänneksi. Ykkösradalta hitaaksi jäänyt valjakko pääsi toiselle radalle, mistä se nousi kolmannen radan kiertoon 1300 metriä ennen maalia. Viimeisen kilometrin valjakko juoksi kolmatta ilman vetoapua ja teki aivan järisyttävän esityksen, eikä jäänyt paljon voitostakaan. Myös viimeksi ruuna teki kanuunakirin kolmatta rataa pitkin ilman vetoapua kultadivisioonafinaalissa. Vastaavanlaisena hevonen on lähellä tässä vaikka johtavan rinnalta.

Päivän ideavarma

Secondary Stall (T75-1) on alle 20 prosenttia luotettuna loistava varmavalinta tasaiseen avauskohteeseen. Elämänsä vireessä kilpaileva ruuna ansaitsisi jo voittaa jossain. Gävlen V75-lähdössä ruuna tuli pussissa maaliin, eikä tuo ollut edes hevosen mielimatka. Östersundissa hevonen lähti hyvin liikkeelle, mutta sortui laukalle ensimmäiseen kaarteeseen. Viimeksi hevonen oli tekemässä taustalta hyvän loppuvedon Klass I -finaalissa, mutta tuo vesittyi laukkaan loppusuoralla. Tällä kertaa hevosella on loistosaumat keulapaikalle, mistä sillä on oiva sauma vetää perille saakka.

Päivän potinräjäyttäjä

Xanthis Coktail (T75-3) on tehnyt hyvää työtä Hanna Forslinin valmennustallista. Gävelssä hevonen oli pitkällä kirillä hyvä kolmas. Östersundin hopeadivisioonassa ruuna teki taustalta hyvän kirin häviten vain pelisuosikki Phoenix Photolle. Tällä kertaa lähtöpaikat ovat toistepäin ja mailin matka suosii enemmän Xanthis Coktailia. Siksi onkin outoa, että se on viisi kertaa vähemmän pelattu kuin pelisuosikki Phoenix Photo.

Viime kerran voitto tuli keulapaikalta. Kovaa matkaan avaava ruuna saanee hyvän juoksun ja on yllätysvalmis. Vain kahdeksan prosenttia luotettu hevonen on pakkorasti jokaiselle kupongille.

Vihjesysteemi

6 Secondary Stall (12,5)

9,11,7,1,6,2 (5,10)

9,10,6 (4,3)

8,13 (4,7)

3,10,2,6,4 (5,1)

12,7,3,9,6 (4,2)

6 Ble du Gers (4,2)

900 riviä - 45,00 euroa