Ravivihje: Suurimmat suosikit varmistetaan Toto86-pelissä - jackpot-rahaa jaossa yli 600 000 euroa

Terhi Piispa-Helisten

Kevät tekee tuloaan ja Timo Nurmoksen tallin starttihevoset palailevat talven jälkeen takaisin kaviourille. Cactus ja Antonio Trot palaavat tänään pitkiltä tauoilta. Molemmat ovat heti avainasemassa omissa kohdelähdöissään.

Viime keskiviikon Toto86-kierros oli sen verran suosikkipitoinen, että 6-oikein tulokset jäivät jakamatta. Nuo rahat siirtyivät tälle viikolle ja jackpot-rahaa on jaossa 631 000 euroa ja rapiat päälle.

Kierros on mukavalla tavalla haastava ja rivin arvo voi kohota helposti kymmeniin tuhansiin euroihin. Ratkaisevassa asemassa ovat kierroksen suurimmat suosikit, toisen kohteen Crashed Eggs ja kuudennen kohteen Ego Sisu, jotka eivät kumpikaan kelpaa varmaksi.

Vihjesysteemi rakennetaan tällä kertaa kahden varman varaan.

Päivän varmat

Antonio Trot (T86-8) kelpaa jopa suoraan tauolta varmaksi saakka. Ruuna tulee Timo Nurmoksen laatutallista positiivisten tallikommenttien siivittämänä, joten hyvää suoritusta on heti lupa odottaa. Hevonen on kilpaillut viime aikoina paljon ilman kenkiä, mutta se on menestynyt todella hyvin myös hokkikeleillä, joten balanssikaan ei tuota minkäänlaista ongelmaa. Hevonen on luokaltaan niin kova menijä, ettei sen tarvitse olla parhaimmillaan voittaakseen tämäniltaista tehtävää. Hevosen peliosuudessa on kasvunvaraa, mutta se myös tuleekin vielä nousemaan pahimman haastajan Ferrari Sisun jäätyä pois.

Inspiration (T86-3) on tasaisesti pelattuun lähtöön oiva varmavalinta. Toissa kerralla Kalmarissa ori esiintyi edukseen. Nelivuotias kiri toisesta ulkoa vahvalla loppuvedolla voittoon ohi Global Believerin. Valjakko piti takanaan tälläkin kertaa mukana olevan El Toro Pellinin. Nelivuotias ei ole aiemmin esittänyt räjähtävää lähtönopeutta, mutta ei olisi maailman suurin yllätys, vaikka tarpeen vaatiessa ori osaisikin lähteä nähtyä kovemmin. Hevonen pystyy menestymään kuitenkin monella eri juoksunkululla.

Päivän ideamerkki

Son Hugo Pellini (T86-6) on pelipankki Ego Sisun täsmävarmistus. Rohkeimmat voisi jopa kaavailla siitä ideavarmaa. Ruuna vaihtoi viime vuoden loppupuolella tallia Peter Untersteinerilta Anders Erikssonin valmennustalliin. Ruunan debyyttistartti uusista väreistä vesittyi lähtölaukkaan. Ruuna yritti kiriä vielä taustalta, muttei yltänyt laukan jälkeen enää kärkeen. Tuota ennen viisivuotias näytti kykynsä ja vastaavanlaisena se on kova luu tähän. Ruuna osaa avata kovaa ja varsinkin keulasta Son Hugo Pellini heittäisi kovan haasteen suursuosikki Ego Sisulle.

Vihjesysteemi

4,3,7,5,2 (1,6)

2,1,3 (8,6)

2 Inspiration (3,7)

4,7,9,3 (8,6)

3,7,1,2,4,6,9 (5,10)

8,5 (12,2)

4,3,11,5,6,9,8,12 (1,7)

10 Antonio Trot (6,1)

6720 riviä - 201,60 euroa

