Ravivihje: Tasaiseen tammalähtöön ideavarma - Toto75-pelissä on yli 1,8 miljoonan euron jackpot

Disco Volante osallistui Mikkelin St Micheliin vuonna 2019 sijoittuen viidenneksi. Ruuna on vihjesysteemin toinen tukipilari lauantaina.

Viime lauantain Bergsåkerin Toto75-kierros oli sen verran suosikkipitoinen, että viisi oikein tulokset jäivät kokonaan jakamatta. Se tarkoittaa jackpot-kierrosta Axevallaan. Lisärahaa on jaossa yli 1,8 miljoonaa euroa. Potti voi olla jopa 5,2 miljoonaa euroa.

Kolmannen kohteen Disco Volante on kierroksen luotetuin hevonen. Sen peliosuus on niukasti yli 70 prosenttia. Muuten kierros tarjoaa haasteita yllin kyllin ja tasaiset lähdöt tarjoavat mahdollisuuden suuriin lunastuksiin, vaikka Disco Volante oman kohteensa voittaisikin.

Vihjesysteemi rakennetaan kahden varman varaan.

Päivän varma

Disco Volante (T75-3) tuo osuvuutta vihjesysteemiin siinä verroin, että se käy niukasti ylipelattunakin varmaksi. Vähän vajaa kaksi kertaa kolmesta voittava ruuna on mukavasti tasapainottava suosikki vihjesysteemin toiselle varmalle.

Disco Volante voittaa oman kohdelähtönsä, kunhan se vain malttaa mennä auton takaa ravia. Jo yhdeksän vuoden ikään varttuneen rautaruunan suoritustaso ei ole enää niin tasapainossa, kun se on joskus nuorempana ollut, eivätkä esityksetkään ole olleet aivan sellaisia kuin parhaimpina talvina. Siitä huolimatta lähtö on todella sopiva tasoltaan kultadivisioonalähdöksi ja nykyisessä vireessä se on liki johtaa startista maaliin.

Päivän ideavarma

Super Sarah (T75-2) on tasaiseen tammalähtöön kanuunavarma. Alle 10 prosenttia luotettu hevonen on aivan liian unohdettu sekalaisen taulun ja ikävän lähtöpaikan vuoksi. Viimeksi Åbyssä tamma kiersi kolmannen radan kautta toiselle ilman vetoapua. Juoksupaikaksi muodostui lopulta paikka toisessa ulkona, minne hevonen jäi lopulta pussiin.

Sitä ennen Östersundin V75-kierroksella tamma paikkasi laukkansa hyvin ja tuli rintaman takana voimat pussissa maaliin. Mikäli kuusivuotias suorittaa samanlaisessa vireessä, nousee se Axevallan pitkällä loppusuoralla korkealle.

Päivän potinräjäyttäjä

Västerbo Jolene (T75-6) voisi olla Diamantstoet-lähdön potinräjäyttäjä. Todella vaikeassa tammavoltissa ei kannata merkkejä säästellä. Kajsa Frickin suojatti saanee hyvän reissun kärkipäässä hyvän lähtöpaikan ansiosta. Myös vire on hyvä.

Bergsåkerissa tamma kiri rehdillä esityksellä voittoon neljännestä parista ulkoa. Bollnäsin startissa voltin ykkösrata koitui valjakon kohtaloksi tuolloin. Hevonen sai sisältä liian myöhään kiritilat ja tulitti vihaisesti loppua, muttei ehtinyt enää kärkitaistoon. Viimeksi hevonen oli asiallinen kovassa lähdössä pitäen kovassa lopetuksessa viidenneksi. Alle kaksi prosenttia luotettu tamma on oiva merkki yllätystä etsiville.

Vihjesysteemi

5,9,8,10,3,6,7,1 (2,4)

13 Super Sarah (10,8)

1 Disco Volante (3,4)

2,3,10,12,4,5,9 (1,7)

4,2,1,6,11,12 (5,8)

8,7,13,2,1,15,12,14 (4,5)

7,2 (4,1)

5376 riviä - 268,80 euroa

