Ravivihje: Iikka Nurmonen vetää joukkoa Solvallassa?

Anu Leppänen

Iikka Nurmosella on päättäväinen ilme. Illan Solvallan 86-kohteissa hänellä on merkittävä rooli, sillä ohjastettavana on sekä illan pankki että jättiyllättäjä.

Kevät tekee tuloaan ja kummallakin kilpailupaikkakunnalla on aurinkoista tänään. Illat ovat kylmiä ja kummassakin paikassa lämpötila painuu vielä nollan pintaan myöhäisillassa. Olosuhteet ovat kuitenkin kohdallaan, ja luvassa on jopa huippu-urheilua, sillä Solvallan päätöskohteessa esiintyy Elitloppet-tason hevosia, mm. Admiral AS ja Ruotsin viime vuoden mestari Very Kronos.

PÄIVÄN PANKIT

Flexible Journey (T86-2) on Iikka Nurmosen ensimmäinen ajokki Solvallassa. Muhkea ruuna on tehnyt hienoa jälkeä talven ja syksyn aikana. Viime esitys Örebrossa oli taas aivan parasta Flexible Journeyta, kun se keulasta hallitsi vastaavalla matkalla kovan avauksen ja matkavauhdin jälkeenkin. Nyt keula ei tasoituslähdössä maksa yhtä paljon, ja Nurmonen on tosi lähellä johtaa koko matkan.

Moses (T86-5) on arvottu ulkoradalle, mutta ruunan esityksissä ratkaisevampaa on viime aikoina ollut ravia pääseminen. Tosin välissä oli talvitauko, ja viime esityksen lähtölaukka voltin kakkosradalta on varsin ymmärrettävä lapsus. Edellinen hyppy viime syksynä tuli loppumatkasta, kun hevosella oli lievää vaivaa. Kauden avausstartti lupasi todella paljon, ja se on turhaan vähemmän pelattu kuin tauolta tuleva Laradja Vrijthout.

POTINTEKIJÄT

Nurmosen toinen ajokki Super Schissel (T86-8) on Dartster F:n lähdössä äärimmäisen kovassa seurassa siis, mutta jenkkiruunalla on iso moottori ja hyvä voitontahto. Se on minimaalisella peliosuudellaan hyvältä paikaltaan aliarvostettu, sillä raportit talvitreenistä kertovat hyvää. Nurmosella voi olla käsissään kesän suurkilpailuhevonen ja tämän illan jättiyllättäjä.

Keegan Trot (T86-1) on myös taustaltaan suomalainen, sillä sen omistaja on Kari Lähdekorpi ja ohjastaja-valmentaja tyttärensä Hanna Lähdekorpi. Ruuna on epävarma tapaus, mutta jättiyllättäjänä mielimatkallaan keskipitkällä se on kiinnostava. Se tulee yleensä vahvasti perille asti, jos menee ravia. Viimeksi kaikki ei ollut kunnossa, mutta nyt pikkutauolta kyvykäs mutta ailahteleva Keegan on jännä. Myös Caramelle T.T. (T86-3) on kiinnostava lyhyellä matkalla takarivistäkin.

OHIPELI

Crashed Eggs (T86-6) on iso suosikki ehkä turhaan. Tamma oli vaisu viimeksi, eikä kenkien riisuminenkaan ole aikaisemmin tuonut mitään jättiefektiä. Paalun Ninja's Kissa on kova luu 20 metriä kiinni saatavaksi. Samalta paalulta starttaavat J.J.Another Vinn ja Roni Paldanin tallin kovakirinen Greta Sisukin kiinnostavat enemmän kuin suosikki pelimielessä.

Vihjesysteemi

9, 5, 1, 8, 6, 11, 10 (3,2)

1 Flexible Journey (9,8)

6, 5, 4, 7, 10 (12,1)

5, 4 (9,3)

8 Moses (7,2)

1, 9, 7 (6,5)

5, 2 (11,3)

4, 9, 7, 11, 3, 5, 1 (6,8)

2940 riviä - 88,20 euroa.

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä.