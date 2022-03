Ravivihje: Odd Herakles ja Amazing Warrior ehtivät Momarkenin T75:ssä pitkällä loppusuoralla

Ruotsin ison potin T75 on tänä lauantaina kiertueella Norjassa. Momarken sijaitsee tosin aivan rajan pinnassa lähellä, ja sinne on lähtenyt kisaamaan jopa suomalaisia hevosia ja Iikka Nurmonen niiden valmentajana.

Terhi Piispa-Helisten

Momarkenin 75-kierrosta tähdittää muun muassa superkylmäverinen Odd Herakles, joka on useimpien pankki. Näin on siitä huolimatta, että ori juoksee vasta toista kertaa pitemmän vammatauon jälkeen.

Momarkenissa mennään lauantaina auringonpaisteessa ja lämpö nousee iltapäivällä ennusteen mukaan jo 10:een. Rata on tiukkakaarteinen ja suorat ovat pitkät, kuten esimerkiksi Forssan Pilvenmäellä. Loppusuoraa riittää 240 metrin verran eli sillä ehtii parannella asemiaan.

PÄIVÄN PANKIT

Odd Herakles oli hyvä avausstartissaan tauolta ja parantanee takuulla. Sillä riisutaan kengät, mikä on tämän superoriin optimibalanssi. Viimeksi Troll Solen kiritti hyvin, mutta nyt juostuaan taas pitkästä aikaa kilpaa ja paljon haastajaansa paremmalta paikalta Odd Herakles on luonnollinen pankki. Troll Solen starttaa suljetulta paikalta ja Odd Herakles juoksuradalta. Supertamma Ulsrud Tea onkin kovin haastaja, mutta todennäköisesti Odd Heraklekselle ei voi edelleen kukaan mitään.

Odd Heraklesta enemmn ideaa on Nurmosen ajokissa Amazing Warriorissa (T75-1). Ruuna on todella hyvä hevonen sarjoihinsa. Sillä on sekä vahvuutta että nopeutta ratkaista pitkän matkan kisassa, ja liki kolme kertaa vähemmän suosikkia Maestro Crowea pelattuna Iikan ajokki on pelillinen helmi. Maestro on epävarmempi, se jää alussa Amazing Warrioriin verrattuna todennäköisesti ja voi toisaalta olla, että suosikki tarjoaa ideavarmalle vetoavun kirivaiheessa. Molemmat Momarkenin varmat starttaavat takaa, mutta pitkällä loppusuoralla viimeistään ehtii.

POTINTEKIJÄT

Only Be Kind To Me (T75-5) palasi viimeksi talvipaussilta ja taipui niukasti. Nyt ote voi tiukentua ja lähtö muutti muotoaan suursuosikin A Perfect Duchessin jäätyä pois. Tässä kohteessa on yllätysaltista.

Mikkel H.R. (T75-7) on herkullinen yllätysveto. Tosin peliosuus on nousussa, mutta siinä on myös varaa reilusti. Ruuna on viime starttien perusteella iskussa, joskin viimeksi jokseenkin kaikki meni pieleen ja tehtävä muodostui mahdottomaksi. Se avaakin lujaa, ja kenkien riisuminen pitkästä aikaa voi vielä lisätä tehoja.

Vihjesysteemi

13 Amazing Warrior (10,3)

2, 3, 9, 6, 10 (1,5)

14 Odd Herakles (10,6)

12, 6 (5,3)

4, 7, 2, 9, 11 (10,12)

2, 5, 4, 1 (6,8)

4, 2, 1, 5 (7,9)

800 riviä - 40 euroa.

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä.