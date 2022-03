Ravivihje: Willow Pride ottaa tammat komentoonsa

Elina Paavola

Willow Pride ja Ari Moilanen ovat tottuneet menestymään yhdessä. Tänään parivaljakko tavoittelee voittoa Vermossa.

Rivin ensimmäinen varma juoksee heti avauskohteessa. Kolmen kuukauden tauolta palannut Willow Pride lähti viimeksi takarivistä ja matkasi neljännessä ulkona. Valtakunnan lämminveriparhaimmistoon vuosikausia kuulunut tamma pinkaisi viimeiset 700 metriä kymppiä ja kiri upeasti kolmanneksi An-Dorran voittamassa lähdössä. Markku Niemisen valmennettava kiihtyy lujaa ja juossee keulassa, eikä se siitä parempaansa kohtaa.

Toisen kohteen suosikki Junjori on voitokas ja hieno hevonen, mutta viimeaikaiset ravin katoamiset maalisuoralla aiheuttavat sen, että Teemu Okkolinin suojatti saa systeemiin varmistuksia.

Väkivahva Panthera pärjää yleensä aina, kun malttaa ravata koko matkan. Kukkarosuon Veera on epävarma, mutta erittäin pystyvä tamma. Seinäjoella tamma oli tekemässä aivan posketonta suoritusta alun laukkansa jälkeen, mutta toinen laukka vesitti toiveet Vuaran Viiman voittamassa lähdössä.

Kolmantena kohteena juostava Derbyn Kevätsuosikki on 4-vuotiaiden lämminveristen mielenkiintoinen kohtaaminen. Kriteriumin sankari Planbee kuten myös Oulu Expressin ja Kymenlaakso-ajon nimiinsä vienyt Nineeleven palaavat monen muun huipun tapaan talvitauolta. Huippuhevosilta voi heti odottaa kovia suorituksia, mutta mainiosti kautensa avannut Deep Blue Font nostetaan silti lähdön niukaksi suosikiksi.

Rivin toinen varma on neljännessä kohteessa juokseva Pretty Vision. Se sopii Antti Teivaisen käteen mainiosti ja kaksikko keikkunee kärjessä heti auton irrottua. Keulasta parvaljakko on vaikeasti voitettavissa.

Viidennessä kohteessa juokseva Charlene Halm on aloittanut uransa lupaavasti. Risto Väreen valmennettava on laukkaillut paljon, mutta ehtinyt paljastaa kovan kapasiteettinsa. Viimeksi se laukkasi pahoin lähtöön, kulki välissä 1 300 metriä 15-vauhtia, vain laukatakseen maalisuoralla hylkäykseen. Pahasta paikasta huolimatta uskon tamman voittavan, mikäli ravi maistuu koko matkan. Let Her Go ja Blue Ocean pystyvät voittamaan, mikäli suosikki epäonnistuu.

Päätöskohteessa Stonecapes Picasso lähtee kuin tykin suusta ja ottaa ensimmäisenä vetovastuun. Viime kilpailuissa keula on annettu alkumatkalla pois, mutta Vermossa voisi jo olla keulataktiikan vuoro.

No Limit Royalty kiri viimeksi hienosti maaliin saakka ja voitto roikkuu ilmassa. Vikens Energy joutuu takarivin uloimmalta paikalta tukalan tehtävän eteen. Heti alkuun satsaaminen voi kuluttaa tuhdisti voimavaroja ja peruuttaminen hännille jättää voiton avaimet vastustajille.

Toto65-vihjeet:

Lähtö 1: 5 Willow Pride (1,2)

Lähtö 2: 12 Junjori, 13 Panthera, 8 Kukkarosuon Veera, 11 Frakker, 4 Brenna (2,9)

Lähtö 3: 1 Deep Blue Font. 2 Planbee, 4 Nineeleven, 6 Magic Madonna, 7 American Zakke (3,5)

Lähtö 4: 5 Pretty Vision (2,4)

Lähtö 5: 8 Charlene Halm, 2 Let Her Go, 4 Blue Ocean (6,1)

Lähtö 6: 3 Stonecapes Picasso, 2 No Limit Royalty, 12 Vikens Energy, 1 Piece Of Hero, 8 Pica-Pica Oak, 9 Lara Luca (4,5)

450 riviä x 0,10e = 45 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä