Ravivihje: Keskiviikkoillan T86:ssa riittää purtavaa

Ville Toivonen

Versace Face? Daniel Redén on jälleen keskiössä, kun T86-pelin kohteita ratkotaan. Tallistaan starttaa kaksikin varmaehdokasta kierrokselle: Versace Face ja italalainen arvoitus Zanella.

Keli on kummallakin ravipaikkakunnalla mitä upein, ja urheilullinenkin viihde tulee olemaan kohdillaan.

PÄIVÄN PANKIT

Versace Face (T86-2) on sikäli uhkarohkea pankki, että ruuna palaa puolen vuoden paussilta. Pitkä matka on plussaa ja vastus tällä kertaa selvästi edellisiä juoksuja helpompi. Daniel Redénin valmennettavat ovat yleensä heti kovalla tasolla, eikä vireen osumisesta liene tauosta huolimatta pelkoa.

Nils Zonett (T86-8) on ollut riski esityksissään, vaikka voitot ovat viime starteissa jääneet puuttumaan. Ori avaa hyvin auton takaa, ja nyt on keulajuoksu vihdoin todennäköisesti vuorossa monenlaisten kiertämisten jälkeen. Siitä rehti ori tuskin olisi ohitettavissa, sillä vastus on tässäkin kukaties edellisiä lähtöjä köykäisempi.

POTINTEKIJÄT

Give Me Five F.R. (T86-1) oli paljon aiempaa parempi kengittä viimeksi ja tuli hyvin loppua. Avauskohde on sen näköinen, että heti saattaa jysähtää.

Fauntleroy (T86-3) on kyvykäs menijä, ja myös sitä saattaa auttaa tänään kenkien riisuminen. Viimeksi pussiin jäänyt Midnight Special voi myös yllättää samassa Åbyn kohteessa.

Stong Vacationilla (T86-5) on haastava tehtävä kasiradalta kovia vastaan, mutta ori on kovassa iskussa itsekin. Vastustajat saattavat kilvoitella keulasta, jolloin yllättäjän osakkeet nousisivat.

OHIPELI

Ninia's Boy (T86-3) on kyvykäs mutta epävarma. Sen peliosuus tuntuu melko karkealta ylilyönniltä. Viime voitossa esitys oli ylivoimainen, mutta vastus todella arkinen. Nyt vastassa on parempia hevosia, ja suosikki itse on kovin epävarmakin, kuten viimeksikin nähtiin.

Vihjesysteemi

2, 3, 6, 8, 9, 12 (7,10)

4 Versace Face (6,7)

7, 4, 8, 10, 12 (3,5)

3, 4 (2,9)

5, 9, 3, 8 (4,10)

3, 1, 9, 12 (4,5)

3, 14 (10,8)

2 Nils Zonett (10,5)

1920 riviä - 57,60 euroa.

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä.