Ravivihje: Joko on Vixelin vuoro?

Terhi Piispa-Helisten

Kriteriumin ja Derbyn voittanut Ville Kalle on ansainnut ikäluokkalähdöistä yli 200 000 euroa. Vielä muutama vuosi sitten ori olisi tällä kaudella joutunut kohtaamaan valtakunnan parhaat suomenhevoset ja kylmäveriset, mutta nykyisin myös 6-vuotiaille on mukavasti omia lähtöjä. Talvi on sujunut mallikkaasti ja ori on heti valmis pärjäämään.

”Treenit saatiin talvella vietyä läpi suunnitellusti, mitään murheita ei ollut. Ville Kalle tuntuu treenissä tosi hyvältä ja Teivoon lähdetään heti pärjäämään”, kertoi Hermanni Paavola maanantaina Äimärautiolla.

Vixeli on avauskohteen mielenkiintoisin hevonen. Seinäjoen kuninkuusraveissa pitkän matkan ylivoimaisesti voittanut ori ei ole vakuuttanut kahdessa edellisessä kilpailussaan.

”Ori tuli Kuopioon todella kevyin valmisteluin, eikä saanut itsestään parastaan irti. Hevonen vaatii varmasti pari starttia ollakseen parhaimmillaan. Teivon volttilähdössä voidaan nähdä jo erilaista tekemistä”, kertoi Tapio Perttunen.

Päätöskohteena juostava GLi-finaali on todella hieno ja tasokas lähtö, jossa voittajan veikkaamisen voisi hyvin suorittaa vaikka arpakuutiolla. Systeemiin pitäisi ottaa kaikki 15 valjakkoa, mutta hintahaarukkaan mahtui lopulta vain kaksi. Nu Del on voitokas ja huippukuntoinen menijä, joka osoitti karsinnassa osaavansa voittaa muualtakin kuin keulasta. Jacques Hyneman on kirikykyinen ruuna, joka tykkää kovasta matkavauhdista. Se kirii sopivan selkäjuoksun jälkeen yleensä voittoisasti.

Viikon Varma

Toto75-6 Ville Kalle. Derby-sankari ei ole urallaan juuri heikkoja suorituksia tehnyt. Taustavoimat uskovat, samoin vihjaaja.

Viikon Väistö

Toto75-1 Karlo. Voltista lähteminen on tuskaisen hidasta. Jää paalultakin heikkoihin asemiin.

Viikon Idea

Toto75-3 Tuulian Sälli. Voittovireen löytänyt ruuna palaa pieneltä paussilta. Jos kunto on ennallaan, pystyy se hyvällä selkäjuoksulla kirimään lämminverivauhtia.

Toto75-vihjeet:

Lähtö 1: 7,10,9 (6,2)

Lähtö 2: 1,4,5,3,15 (13,16)

Lähtö 3: 7,14,13,4 (6,3)

Lähtö 4: 4,1,5 (7,6)

Lähtö 5: 3,11 (5,2)

Lähtö 6: 3 Ville Kalle (4,2)

Lähtö 7: 1,4 (2,3)

720 riviä x 0,05e = 36 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä