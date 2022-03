Ravivihje: Solvallan finaalikierros tarjoaa huippu-urheilun lisäksi pelillisiä haasteita

Anu Leppänen

Örjan Kihlströmillä on monta hyvää voittosaumaa tavalliseen tapaan Solvallan Toto75-kierroksella. Mies ohjastaa kierroksen kahta suurinta suosikkia, kolmannen kohteen Who's Whota ja viidennen kohteen Phoenix Photoa.

Kierroksen jättisuosikki on ”koko kansan” Who’s Who, joka palasi talvitauolta hyvässä vireessä. Hevosen tähtäin on Elitloppetissa ja superori on ansaitusti selkeä suosikki. Liki 80 prosentin peliosuus kuitenkin hirvittää ja valjakko saakin vihjesysteemiin yhden täsmävarmistuksen. Vihjesysteemi rakennetaan yhden varman varaan.

Päivän varma

Phoenix Photo (T75-5) on häikäissyt alkukaudesta ja on ansaitusti selkeä suosikki hopeadivisioonafinaalissa. Östersundissa ruuna eteni johtavan rinnalle, mistä valjakko murskasi lopulta ylivoimavoittoon. Ruuna oli voittovuorossa myös Bergsåkerissa, missä hevonen vakuutti kierroksen kirillä kolmatta rataa pitkin pitäen Eddy Westin loppuun saakka takanaan. Hevonen teki hyvän juoksun myös Åbyssä, vaikka jäikin takarivistä kolmanneksi. Hevonen jaksaa tehdä töitä johtavan rinnalta, eikä pääsyä keulapaikallekaan voi poissulkea. Tähän starttiin hevoselta riisutaan vielä kaikki kengät pois.

Päivän ideamerkki

Il Forte (T75-3) oli viimeksi jättiyllättäjä, mutta tällä kertaa nelivuotiaan voitto ei saa yllättää ketään, vaikka kyseessä onkin tasaisen tasokas Klass II -finaali ja juostava matka on puoli kierrosta pidempi. Sen verran häikäisevä tuo viime kerran esitys oli. Valjakko pyssytti ulkoa keulapaikalle saakka vetäen avauspuolikkaan 07,9-vauhtia. Sen jälkeenkin tahti pysyi reippaana ja vaikka muut hieman saavuttivatkin, eivät ne saaneet lopulta minkäänlaista otetta keulahevosesta. Voittotulos oli upea 11,1. Tälläkin kertaa ori juoksee keulassa tai sen välittömässä läheisyydessä. 10 prosenttia luotettu ori on huomionarvoinen Toto75-kupongilla.

Päivän potinräjäyttäjä

Stoletheshow’lla (T75-3) on hyvä mahdollisuus varastaa show kolmannessa kohteessa. Vaikka kyseessä onkin kolmossuosikki, olisi se silti kova potinräjäyttäjä Toto75-peliin vain viisi prosenttia pelattuna. Who’s Who on kohteen jättisuosikki ja Stoletheshow’n kuskilla Björn Goopilla onkin lähdön avaimet käsissään sisäpuolelta starttaavalla hevosella. Jos Goop päättää ajaa lähdön keulasta hyvävireisellä hevosella, muuttuu jättisuosikin tehtävä heti haastavammaksi. Seitsemänvuotias ori on esiintynyt edukseen Frode Hamren tallista käsin, eikä olisi jättiyllätys, vaikka ori nähtäisiin tänä vuonna Elitloppetissakin.

Vihjesysteemi

1,2,7,5,10,4,3,6,11 (8,12)

1,5,3,2,4 (9,8)

2,1 (4,11)

5,6,2 (9,3)

5 Phoenix Photo (11,7)

14,3,1,15 (7,2)

10,12,2 (4,1)

3240 riviä - 162 euroa

