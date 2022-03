Ravivihje: 65-varma löytyy heti avauskohteesta

Ville Toivonen

Antti Veteläinen tavoittelee 65-voittoa valmentamansa Power Blasterin rattailla.

Toto65-pelin ensimmäisessä kohdelähdössä juokseva, Antti Veteläisen valmentama ja ohjastama, Power Blaster jäi kauden avauksessaan joukon viimeiseksi. Juoksun kulku ei ollut suosiollinen ja taipuminen oli ymmärrettävää. Hevosen olemus oli hieno ja startti alla uskon sen parantavan otteitaan tuntuvasti.

Monte-lähdön selvä suosikki on Van Kronos. Se vakuutti viimeksi raviratsastuksessa voittaessaan ylivoimaisesti kovasta matkavauhdista huolimatta. Ikävältä paikalta alkuun satsaaminen voi maksaa liikaa, joten varmistuksia kannattaa harkita.

Tellmeastory on pärjännyt mukavasti viime vuoden valmentajaksi valitun Pekka Korven tallista käsin. Monte sopii hevoselle hyvin ja hyvältä paikaltaan se kuuluu kovimpiin haastajiin. Vuoden monté-ohjastajaksi valittu Janita Antti-Roiko on aina vaarallinen ja Valiant Dream saa myös paikan systeemistä.

Kolmannen kohteen Bridge Commander pakitteli viimeksi alussa hännille ja kiri toisen kierroksen 12-vauhtia. Juho Ihamuotilan valmennettava on parantanut kaiken aikaa otteitaan, eikä kaarrejuoksu ole enää niin hankalaa kuin aikaisemmin. Santtu Raitalan ajokki on selkeä varmaehdokas.

Neljännen kohteen Bosse Nice on lahjakas, voitokas ja erittäin nopea hevonen. Santtu Raitala kiidättänee suosikin tuulen halkojaksi, eikä sitä ole siitä helppo kukistaa. Ray Boy on huippukunnossa ja juoksun onnistuessa se pystyy haastamaan suosikin. Betty Roof juoksi kauden aloituksessaan joukon viimeisenä, eikä pystynyt kovassa lopetuksessa nousemaan kärkeen. Ravi kävi hyvin ja luokka riittää aina voittoon saakka.

Helsinki-ajon suosikiksi nousee Next Direction. Kuopion startin voi unohtaa, sillä Helsinki-ajoon hevonen on valmisteltu huolellisesti.

”Nyt ruuna on sellaisessa kunnossa kuin pitääkin. Sitä huollettiin Kuopion jälkeen ja ruuna on nyt pirteämpi. Vermossa varustus on sellainen, että paikkaa Finlandia-ajoon tavoitellaan”, kertoi valmentaja Timo Hulkkonen.

American Hero ja Thai Profit lähtevät sisäpuolelta, joten keulapaikan saaminen ei ole kirkossa kuulutettu. Siksi varmistukset ovat paikallaan.

Päätöskohteen Ciiran Tähti oli kauden avauksessaan loistava ja keskiviikkona sen täytyy olla sille sopivalla pitkällä matkalla lähellä voittoa. Hetviina on parantanut otteitaan kaiken aikaa, eikä vuoden avausvoitto ole enää kaukana. Lakan Leija, Hulluduunari ja hallitseva kuningatar Suven Sametti jäävät tällä kertaa systeemin ulkopuolelle.

Toto65-vihjeet:

Lähtö 1: 1 Power Blaster (4,5)

Lähtö 2: 10 Van Kronos, 4 Tellmeastory, 6 Arctic Lover, 3 Valiant Dream (2,1)

Lähtö 3: 7 Bridge Commander, 1 Zest Boy, 4 BWT Gabriel, 10 Nemea Kato (2,5)

Lähtö 4: 1 Bosse Nice, 8 Ray Boy, 5 Betty Roof (6,12)

Lähtö 5: 3 Next Direction, 1 Thai Profit, 2 American Hero, 4 Tito C.A., 8 Willow Pride (10,9)

Lähtö 6: 2 Ciiran Tähti, 12 Hetviina (5,9)

480 riviä x 0,10e = 48 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä