Ravivihje: Stallone päätähtenä – tarjolla mojovia potinnostajia

Terhi Piispa-Helisten

Stallone on vihjesysteemin tuki ja turva. Toinen varma on kotiradallaan koko matkan kontrolliin tähtäävä Tim Jerry.

Pelimanni-ajossa ovat mukana tauolta tulevat kaksinkertainen kuningas Evartti ja vanha valtias Jokivarren Kunkku sekä ruunaruhtinas Stallone. Viimeksi mainittu oli sen verran vahva kauden avauksessaan, että Ossi Nurmosen suojatti jää rivin ankkuriksi. Stallone otteli Joensuussa johtavan kupeelta urhoollisesti. Nyt keulapaikka on ruunan ulottuvilla.

Vihjeen toinen vartija on avauskohteen Tim Jerry. Kotiradan kyvykäs viisivuotias puutui Teivossa keulasta kovan alkurynnistyksen rasittamana. Startti teki taatusti terää, ja Tim Jerry saanee Kaustisella vähemmin revittelyin johtoaseman haltuunsa.

Lämminveristen avoimessa ryhmässä kohtaa Joensuussa näyttävän paluun kultakantaan tehnyt Martin de Bos työn sankari Minto's Don Juanin ja Antti Ojanperältä avaavan Isla-ajon ykkösen Gogobet Sisun. Viimeksi mainittu jää pitkän paussinsa vuoksi lapulta pois. Mukaan nostetaan keulaan tähtäävä ja siitä sisukkaasti kilpakumppaneilleen kontraava Excalibur It sekä mahdollinen jymy-yllättäjä William Pine.

Kakkossarja klaarataan kolmella hevosella. Suosikki Vikens Energyn rinnalle nostetaan iskukykyinen ja liian vähän pelattu kaksikko Exuberance – Frankenstein Am.

Kolmannessa kohteessa voi harkita varmaksi Sipiseetä, joka ei ole perjantain pelijakaumassa edes suosikki. Derby-kakkonen oli viime lauantaina Mauri Tuurnan ajossa Coren kannoilla kunniakkaasti toinen. Kaustisella vastus on passelimpi. Maatian Tähti on paalupaikaltaan vaarallinen, mutta alla oleva huili nostaa ilmaan kysymysmerkin.

Smokin Ride on unohtunut viidennessä lähdössä käsittämättömän vähälle huomiolle. Toki kasirata tuo mukanaan omat mutkansa, mutta ruunan vire ja kapasiteetti piisaavat voittoon saakka. Teivossa Smokin Ride jäi menestyjän näköisenä pussiin. Kouvolassa ruuna ratkaisi pelin edukseen neljännestä ulkoa alkaneella kierroksen voimakirillä. Laput ja huput jäivät ohjastajan mukaan vielä vetämättä.

Toinen vitoskohteen laiminlyöty on lauantaitasolla riittävyytensä jo osoittanut Frozen A.F.

Päätöskohde on tasainen – ellei sitten luota My Way Luxia ideavarmaksi. Alipelattu Shape of You on huomioitava.

”Tamma oli toivottu tauolta, ja Shape of You palautui hyvin. Tamma oli kuskinsa mukaan laiska. Nyt uskon sen olevan parempi. Volttilähtö sopii. Kengitystä kenties kevennetään, ja ehkä jotain lappuja kokeillaan ensimmäistä kertaa”, vihjaa valmentaja Petra Kivimaa.

Poisjääntipäivitys 2. huhtikuuta kello 8.00: Kun Tim Jerry vetäytyi starttiviivalta, nostetaan päätöskohteen My Way Luxi ideavarmaksi. Tamma on ollut jo pitkään nousukunnossa, ja viimeksi My Way Luxi oli (kengittä) suorastaan pitelemätön. Nytkin mukana oleva Taralou Point jäi selityksittä ja selvästi taakse. My Way Luxilla on mainio sauma avata keulaan, ja jos tamma onnistuu tavoitteessaan, prässiä tuskin on tiedossa matkalla. My Way Luxin uran 18 ensimmäistä kisaa sujuivat ilman voittoja, mutta nyt on toinen peräkkäinen ykkössija haarukassa.

Viikon väistö:

Toto75, lähtö 5: Voittoputkea rakenteleva Taj One kohtaa nyt aiempia kisoja selvästi tiukemman vastuksen. Lisäksi tie lempipaikalle keulaan on kivinen.

Viikon varma:

Toto75, lähtö 6: Stallone avasi kautensa loistavasti. Ruunaruhtinaalla on sauma hakea haltuunsa johtopaikka ja paimentaa kilpakumppaneitaan maaliin saakka.

Viikon yllättäjä:

Toto75, lähtö 5: Smokin Ride pystyy kuntonsa ja kapasiteettinsa puolesta voittamaan, jos vain reissu ei mene kasiradalta mahdottomaksi.

Toto75-vihjeet:

Lähtö 1: 5,9,10,4,3,2,12,6 (11,7)

Lähtö 2: 3,2,1 (6,7)

Lähtö 3: 13,1,2,3,7,9 (16,6)

Lähtö 4: 4,5,1 (2,3)

Lähtö 5: 8,12,1,5 (2,3)

Lähtö 6: 7 Stallone (1,3)

Lähtö 7: 1 My Way Luxi (13,7)

1 728 riviä x 0,05 euroa = 86,40 euroa