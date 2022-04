Ravivihje: Tasaiseen päätöskohteeseen rohkea ideavarma

Ville Toivonen

Gunnar Melander ohjastaa ja valmentaa kierroksen suurinta suosikkia Månlykke A.M.:ää.

Kierros on pelillisesti oikein mehukas, vaikka toisen kohteen jättisuosikki Månlykke A.M. hieman helpottaakin Toto75-pelaajien tehtävää todennäköisenä voittajana. Siitä huolimatta rivillä on hyvä mahdollisuus kohota mukaviin voittolukemiin. Vihjesysteemi rakennetaan kahden varman varaan. Näistä toinen on vasta kohteensa kuudenneksi luotetuin!

Päivän varma

Månlykke A.M. (T75-2) on talvitauosta huolimatta ansaitusti jättisuosikki kylmäveristen avoimessa ryhmäajossa. Sensaatiomainen superori on lyönyt itsensä läpi Ruotsin parhaimmistossa, eikä kahdeksanvuotiaan tarvitse olla edes parhaimmillaan voittaessaan tätä lähtöä. Hevonen on näyttänyt myös aiemmin olevansa tauolta heti valmis tositoimiin. Ennen taukoaan ori naputteli neljän voiton mittaisen putken. Viime kausi päättyi hienoon voittoon johtavan rinnalta Bjerken V75-kierroksella.

Päivän ideavarma

Xanthis de Roi (T75-7) on jäänyt aivan käsittämättömän unohdetuksi T75-pelissä ainoastaan neljä prosenttia luotettuna. Vaikka hevosen peliosuus tuleekin varmasti nousemaan peliajan loppuun mennessä, jäänee ruuna todennäköisesti silti niin edulliseksi, että se on tasaiseen lähtöön rohkea ideavarma. Kasirata tarjoaa toki haasteita yllin kyllin, eikä juoksun onnistuminen ole kirkossa kuulutettua, mutta sen verran kovaluokkainen menijä on jäänyt muiden varjoon, että ruunaa on liki pakko kokeilla varmana saakka. Toinen vaihtoehto olisi ollut rastata liki kaikki merkit kupongille.

Ruuna näytti jo viime vuonna Solängetissä, miten 75-lähtö voitetaan kasiradalta. Tuolloin juostava matkakin oli kierroksen lyhyempi. Ruuna palasi kolmen kuukauden mittaiselta tauolta maaliskuun puolivälissä Bergsåkerissa, missä hevonen juoksi johtavan takana. Sinne hevonen jäi täysissä voimissa pussiin. Tuo startti teki hyvää tätä kilpailua silmällä pitäen.

Päivän potinräjäyttäjä

Special Topmodel (T75-4) voi hyvinkin olla toinen rivin arvoa nostava neljä prosenttinen merkki, mikäli asiat menevät huippupaikalta nappiin. Kapasiteetiltaan tamma ei ole tasaisen tasokkaan Klass II -lähdön paras hevonen, mutta asetelmat puoltavat tällä kertaa pikamatkalla huippupaikalle arvottua nelivuotiasta.

Kahdesti jo tänä vuonna keulasta voittaneen hevosen saumoja parantaisi paljon pääsy keulapaikalle saakka, mistä tamma voisi yllättää vetämälle perille saakka. Hevoselta riisutaan pitkästä aikaa kaikki kengät pois sekä lisätään jenkkikärryt perään, mikä saattaa terävöittää tamman otteita entisestään, sillä tuota yhdistelmää ei olla hevoselle käytetty pitkään aikaan.

Vihjesysteemi

7,5,9,8 (4,3)

3 Månlykke A.M. (9,7)

3,4,5,11,9,8 (2,6)

3,1,4,6,8,9 (10,2)

4,11,10,1 (6,5)

4,1,6,11,7,12,8,9,10 (2,5)

8 Xanthis de Roi (7,10)

5184 riviä - 259,20 euroa

