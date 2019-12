Åbyn T75 tarjoaa uudet haasteet - Korvella kuuma vihje

Kuva: Anu Leppänen

Janne Korpi ohjastaa Ruotsin T75:n parasta tipsiä No Limit Royaltya (ei kuvassa) loppuiltapäivästä Åbyssä.

Göteborgissa mennään lauantaina ennusteen mukaan hyvässä kelissä, ja kengitystiedothan eivät nyt aiheuta siinä mielessä päänvaivaa, että talvi mennään kengät jalassa kaikilla Ruotsissakin joulukuun alusta alkaen.

Kuitenkin kierros on iso haaste, ja pankkeja ei meinaa löytyä. Maistuvia isoja yllättäjäkandidaatteja kyllä piisaa taas.

PÄIVÄN PANKIT

Kumpikin pankeista on ideavarmaosastoa. Night Brodde (T75-7) on jonkin verran pelattu, mutta sen pankiksi laittaminen voi tuntua rohkealta. Conrad Lugauer ajaa taukuulla alusta eteenpäin, ja ori on hyvä lähtemään. Keula ei ole saletti, eikä välttämättömyyskään, mutta toki tehtävä yksinkertaistuisi, jos sinne päästäisiin. Joka tapauksessa Night Brodde oli loistava viimeksi, parantaa saatuaan kaksi starttia tauon jälkeen, on lahjakas ja paikkaikin parani poisjäännin avulla pykälän.

Toinen varma on jopa suuryllätys, No Limit Royalty (T75-2). Ori teki vankan esityksen viimeksi, vaikka kangistuikin lopussa. Sitä ennen se jäi todella voimissaan pussiin - molemmat 75-starteissa.

"Olin silti pettynyt viimeksi, mutta toisaalta esitys oli odotettu", rattailla tälläkin kertaa istuva Janne Korpi kommentoi.

"No Limit Royalty on kova hevonen sarjoihinsa kyvyiltään, mutta isona hevosena vähän herkkä vaivautumaan. Viimeksi en päässyt ajamaan viimeistelyjä suunnitellusti, ja lopusta puuttui vähän. Nyt se parantaa jokseenkin varmasti selvästi vielä tähän starttiin, ja tosissaan lähdetään ajamaan menestyksestä."

Porukkasysteemi

3, 1, 6 (8,10)

4 No Limit Royalty (2,1)

3, 9, 1, 6, 5, 11 (8,10)

1, 3, 11, 5 (9,12)

4, 12, 1 (2,5)

9, 5, 6, 2, 1, 8, 3 (10,4)

8 Night Brodde (9,2)

1512 riviä - 75,60 euroa.

PARHAAT RAHASAMMOT

Enjoy The Coktail (T75-3) on täysin aliarvostettu, vaikka se on juossut tätä lähtöä kovempia hevosia vastaan. Viimeksi voiton vei keulasta kriteriumvoittaja Empire. Enjoy The Coktail kiri lujaa loppua sekin. Nyt Empire juoksee Vincennesissä lauantaina kovassa kolmevuotislähdössä ja Enjoy The Coktail Ruotsin 75:ssä kolmevuotsilähdössä alle 300000 kruunua tienanneille.

Bellmondo (T75-4) ei avaa lujaa, mutta tulee loppua nyt joka kerta vahvasti. Keskipitkä 2640 metrin matka suosii, ja jos suosikki saa keulassa prässiä, voi yllätys olla valmis.

Kultadivisioona (T75-6) on varsinainen rubikinkuutio, mutta ainakaan vähän pelattuja tauolta palaavia Balfouria ja Baron Giftiä ei saa unohtaa. Molemmat ovat riittäviä hevosia ja kumpikin palaa tauolta yleensä tehokkaina.

Ideasysteemi

3, 1, 6 (8,10)

4 No Limit Royalty (2,1)

3, 9 (1,6)

1, 3, 11, 5 (9,12)

4, 12, 1 (2,5)

9, 5, 6, 2 (1,8)

8 Night Brodde (9,2)

288 riviä - 14,40 euroa.