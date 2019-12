Sobel Conway joutuu taas töihin

Antti Savolainen

Sobel Conway on vahva ehdokas voittajaksi ja keskiviikon T64-kierroksen varmaksi.

Sobel Conway vastasi viimeksi kiihdytyksessä Lexus Dreamille ja haki 1.08-vauhtisen avauksen päätteeksi johtopaikan Workout Wonderilta. Siitä huolimatta sillä riitti voimia varmaan voittoon.

Vermossa vastus tuntuu paperilla hitusen kevyemmältä, mutta helpolla voitto ei irtoa tälläkään kertaa. Sisäpuolelta lähtevistä sekä Edward Ale että Bret Boko pääsevät lujaa liikkeelle, eikä ole lainkaan varmaa, että suosikin selkä kelpaa niille.

Sobel Conway on joka tapauksessa vahva ehdokas voittajaksi.

Harri Koivusen tallista tulee kohteisiin kaksi muutakin mahdollista voittajaa. He Is Felix hävisi viimeksi nytkin vastassa olevalle Black Ice Boostille, mutta teki ilman muuta lähdön parhaan esityksen. Juiceman puolestaan palasi pitkältä tauolta oikein positiivisella esityksellä.

Kumpikin arvottiin takariviin, josta ne ovat ainakin jonkin verran juoksunkulun armoilla.

Juiceman on mukana kierroksen aloittavassa lyhyen matkan ryhmässä, jossa ykkösnumeron saanut Westcoast Victoria voi kaiken onnistuessa vetää startista maaliin.

"Sitä vähän hoidettiin, kun se laukkasi viimeisimmässä startissa vikaan kurviin, mitä se ei ole kyllä koskaan ennen tehnyt", Olli Lähtinen kertoo.

"Se on nyt paremman tuntuinen, eikä lähtö näytä mahdottoman pahalta. Se lähteekin niin lujaa, että kuski saa kyllä päättää taktiikan. Se on voittanut keulastakin, kun on vaan sellainen. Sillä on vähän sitä motivaatiovaikeutta ollut, ja sillä on vähän pientä vaivaakin, mitä joutuu välillä hoitamaan. Sekin ehkä vaikuttaa vähän siihen menohalukkuuteen. Hyvänä päivänä se on ihan hyväkin, mutta niitä päiviä on ollut valitettavasti aika harvassa."

Etelä-Suomessa kylmenee ennusteen mukaan keskiviikoksi, ja lammikot muuttuvat silloin jäätiköiksi. Westcoast Victoria on juossut kilpailuissa yleensä ilman etukenkiä.

"Kengityksellä on hyvin pieni merkitys", Olli Lähtinen vakuuttaa.

"Hokeistakaan ei ole sen enempää haittaa kuin muille, eikä voi selitellä sillä, jos ei menesty."

Nuorimmille ikäluokille on Junnustartti-finaalit. Suomenhevosten kisa ajetaan ennen pääpelin kohteita, mutta 2-vuotiaiden lämminveristen lähtö on mukana Toto64-kierroksella. Reino Palomäen An-Aiolos tavoittelee 5000 euron ykköspalkintoa selvänä suosikkina. Sen peliosuus voi nousta turhankin isoksi.

T64-vihjeet:

Lähtö 1:

1 Westcoast Victoria, 11 Juiceman (3, 8)

Lähtö 2:

4 An-Aiolos, 3 Power Blaster, 2 Full Picture (6, 5)

Lähtö 3:

4 Glide On Fire, 5 Black Emperor, 3 Wind Of Victory, 2 Prodigy Shark, 10 Estelle Nordique (1, 12)

Lähtö 4:

9 Fuscus H.L., 8 Crazeman, 6 No Vice, 5 Pastor Jackson, 1 Universe Leader, 3 Glamour Arioso (4, 10)

Lähtö 5:

5 Sobel Conway (7, 9)

Lähtö 6:

3 Hudson Web, 10 He Is Felix (7, 8)

2 x 3 x 5 x 6 x 1 x 2 = 360 riviä = 36 euroa