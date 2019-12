Saksalaisruuna T86:n pankkina

Ville Toivonen

Suomalaissyntyinen Kim Eriksson ajaa Ravinetin vihjeiden parasta pankkia saksalaisruuna Payet D.E.:tä illalla Solvallassa.

Pankkien löytäminen on siksi erityisen haastavaa. Vaikka erityisesti Solvallan ravien olosuhteet huolettavat radan sulamisen takia, tulee kierroksen vankimmat pankit juuri sieltä.

PÄIVÄN PANKIT

Payet D.E. (T86-2) on ollut erityisen hieno kaikissa Ruotsin starteissaan, vaikka onnistumista ei aina ole tullutkaan. Valmentajansa Sybille Tinterin ajamana tuli epäonnea - toki myös menestystä - alkuun. Monta kertaa on ollut huono paikka, kuten esimerkiksi 75:ssä kolme kisaa sitten, jolloin paljon kovemmassa tehtävässä homma meni mahdottomaksi takaa. Eskilstunasta tuli ylivoimavoito höyhenenkeveästi ja viimeksi jäi voimia vaikka kuinka paljon viikko sitten keulahevosen takana. Nyt Kim Eriksson ajanee takuulla aktiivisesti eteenpäin vahvalla hevosella sopivalla keskipitkällä matkalla, ja vastustajat ovat nyt ahtaalla.

Exit Angotin (T86-8) taulu ei lupaa menestystä, mutta sitä taitaa olla tulossa kuitenkin. Ruuna aloitti kahdella laukalla Timo Nurmokselta. Sille ei ehkä sittenkään sopinut kenkien riisuminen, ja nyt kengät tuntuvat plussalta. Ruuna on kilpaillut viimeiset viisi kisaa pelkästään hirmukovissa 75-lähdöissä. Sitä edelsi aiemmasta tallista 86-voitot Solvallasta. Nyt palataan taas alemmalle "sarjatasolle" ja hevonen on takuulla iskussa, koska Nurmos on sen ilmoittanut. Örjan Kihlströmillä on sopiva tehtävä ohjaksissa keskipitkällä matkalla väkivahvalla hevosella, ja valjakko saattaa jyrätä nyt muut suorastaan maanrakoon, jos se saa myllyn päälle.

PORUKKASYSTEEMI

5, 1 (4,3)

6 Payet D.E. (4,5)

5, 7, 9 (1,4)

1, 2, 8, 3, 4 (5,10)

4, 10, 2, 7 (12,13)

11, 8 (3,7)

5, 4, 1, 3, 6 (10,7)

5 Exit Angot (8,11)

1200 riviä - 60 euroa.

LOMPAKONRÄJÄYTTÄJÄT

Avauskohteen suosikit Juan ja Chablis D.K. viihtyvät pitkällä matkalla, mutta vire on hieman kysymysmerkki, ja ne tuntuvat ylipelatuilta. Chablis on ollut vaisu kahdesti peräkkäin ja jätetään kokonaan laskuista. Ville Karhulahden lainaohjastama Appreciated on tehnyt jäätävät esitykset kahdesti peräkkäin ja lähtee nyt todella edullisista asemista eikä ole liikaa pelattu alle 10% 86-osuudellaan. Enemmänkin mahtuisi.

Steen Juulin hevosista Chablis ei siis maistu, mutta sen sijaan derbyvoittaja Bvlgari Peak (T86-3) on kiinnostava. Ori palasi nihkeällä voitolla yli kahden vuoden tauolta. Hevosella on kuitenkin jättimäinen moottori, ja se voi parantaa vaikka kuinka paljon saatuaan startin.

Manuzio Hanover (T86-4) ei aiemman perusteella avaa kovin lujaa. Tosin Kaj Widell on taitava saamaan hevoset vauhtiin. Kuitenkin ruuna on melkein ylivoimainen hevonen tässä Solvallan arkisimpiin kuuluvassa lähdössä, ja kaikki huomioonottaenkin alle 10% tuntuu tässäkin erikoistarjoukselta.

Samoin American Hillin (T86-5) alustavat 16% tuntuu jopa ällistyttävältä ylivoimaisen kapasiteetin huomioonottaen. Tamma olisi voittanut ylivoimaisesti viimeksi yhden pahan laukan jälkeenkin, mutta toinen selvästä johdosta loppusuoran alussa oli liikaa. Ravia ei siis voi taata, mutta Campo Bahian täyssiskon kyvyt ovat täysin ylivertaiset tässä.

Hannu Korven Ruotsin offensiivi ei vielä tiistaina tuonut menestystä vaan laukkoja, mutta tänään koitetaan uusiksi. Jos Langen's Airborne (T86-6) jatkaa samaa tahtia, kuin Teivon kahdessa kuolemanpaikkajuoksussaan, se menestyy nytkin sopivannäköisessä lähdössä.

Pääset tästä linkistä Hannu Korven kommentteihin viikon starttihevosistaan.

Halmstadin suomalaisvalmentajan Laura Myllymaan uusi hevonen Powerful Teemer (T86-7) on aloittanut väkivahvoilla esityksillä. Se ei saane keulaa sisäradalta, mutta ainakaan kiertämistä ei tule yhtä paljoa kuin viime kisoissa. Kohde on yllätysaltis ja Powerful Teemer iskussa.

IDEASYSTEEMI

5, 1 (4,3)

6 Payet D.E. (4,5)

5, 7, 9 (1,4)

1, 2, 8, 3, 4 (5,10)

4, 10, 2, 7 (12,13)

11, 8 (3,7)

1 Powerful Teemer (5,4)

5 Exit Angot (8,11)

240 riviä - 12 euroa.