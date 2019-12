Amerikan ihme kruunaa kansainvälisen kierroksen

Jarkko Sirkiä

Maailman tämän hetken menestynein raviohjasta Tim Tetrick osallistuu Arctic Horse Raceen lauantaina Mäntyvaarassa.

Toto75-kierros ravataan talven ihmemaassa, Rovaniemen Mäntyvaarassa. Lähdöt tarjoavat vaihtelua arkeen, sillä mukana on ilahduttavan pitkä liuta ruotsalais- ja norjalaishevosia.

Kansainvälisyydelle antaa viimeisen silauksen yhdysvaltalainen virtuoosi Tim Tetrick. Alle nelikymppinen ohjastaja on ehtinyt urallaan jo ilmiömäisiin saavutuksiin, sillä hänen voittomääränsä on päälle 11 000, ja ”The Bionic Man” on valittu Amerikan raviurheilun Hall of Fameen.

Parhain voittosauma Tetrickin ohjastettavista on Pikku-Rytillä. Voi kuitenkin olla, että Vappuäijä on liian vaikea kukistettava, vaikka ori ei viime lauantaina tasollaan ollutkaan.

Aiemmissa kisoissaan Vappuäijä teki sen verran jämäkkää jälkeä, että Antti Ojanperän treenattava jää rivin varmaksi.

Kittilässä syntynyt mutta Rovaniemellä lapsuutensa ja nuoruutensa viettänyt Ojanperä saattaa pitää melkoiset pikkujoulupirskeet entisellä kotiradallaan.

Nykyään Pihtiputaalla vaikuttavan taiturin tallista tulevat Vappuäijän ohella suuret suosikit MAS Champ ja Josveis. Näistä ensin mainittu on rivin toinen tukipylväs. Josveis saa sen sijaan suojaa. Varsinkin norjalaishirmu Myr Faksen on kiinnostava vaihtomerkki.

Ojanperän ohella kierroksen avainvalmentaja on Tapio Mäki-Tulokas, jonka käsistä tulevat omien koitoksiensa ykkösrankatut T.Rex ja Perfect Rainmaker.

Tammelalainen osoittaa urheiluhenkeä, sillä kisamatkalle kertyy mittaa liki 1 500 kilometriä.

”Katselin viime lauantaina Oulun T75-raveja, ja siellä monelle etelän hevoselle tuli väsy”, Mäki-Tulokas aloittaa.

Pitkän kuljetusreissun lisäksi muuttuvat olosuhteet nostavat ilmaan kysymysmerkin.

”Meillä on kotona kuraista, mutta Rovaniemellä ajetaan jääpolanteella. Muutos voi olla jyrkkä. Hevosilla on kuitenkin kaikki kunnossa, eikä näin pitkää taivalta tehtäisi ilman menestysmisodotuksia.”

