Lome Brage hoitaa homman raskaalla 75-radallakin?

Lauantain Ruotsin T75 on tietenkin haaste. Erityisesti se on sitä nyt, kun Bergsåkerin ylle on luvattu raskaita sadepilviä. Lome Brage on osoittautunut sateenkestäväksi ja saa pankin vastuun kannettavakseen.

Anu Leppänen

Viikon T75-pankki Lome Brage voittaa kuvassa Erik Adielssonin ohjastamana Elitkampenin 2018. Rinnalla kirittää Polara.

Lauantaiksi on luvattu kaatosadetta Sundsvalliin. Radan pohja on jäässä, mutta mihin plusasteet ja sade johtavat - se jää lauantaina nähtäväksi? Helppoa täysosuman naaraamisesta tuskin tulee näillä ehdoilla.

PÄIVÄN 75-PANKIT

Lome Brage (T75-4) on jopa parantanut otteitaan siirryttyään takaisin Norjaan Anders Lundström Woldenin valmennukseen takaisin. Kilpailutahti ei ole ollut tiivis, mutta ori on ollut upea ja starttiväli lienee joksenkin optimaalinen. Lome Brage on mennyt raskaissakin oloissa hyvin, ja se ratkaissee tämän kisan ylivoimaisella nopeudellaan jossain vaiheessa, alussa lopussa tai siinä välissä. Valmentajan kommentit olivat myös positiivisia, ja Lome Brage tuntuu ilman muuta kierroksen luotettavimmalta menestyjältä.

Myös Indra's Secret (T75-5) tuntuu luotettavalta - huonosta lähtöpaikasta huolimatta mutta pitkästä 3140 metrin matkastakin johtuen. Tamma on ollut koko uransa voitokas ja varsinainen voimapesä, mutta siirryttyään Robert Berghille valmennukseen - varsinkin viime startissa - se on näyttänyt entistäkin vahvemmalta. Bergh oli erittäin tyytyväinen viime esitykseen, missä kova spurtti keskellä ja silti helppo voitto pitkällä matkalla kertoivat poikkeuksellisesta kapasiteetista.

PORUKKASYSTEEMI

4, 10, 6 (1,7)

9, 6, 2, 4, 7, 12 (8,3)

3, 9, 10, 1 (11,8)

10 Lome Brage (4,5)

12 Indra's Secret (1,7)

4, 12, 6, 5, 15 (9,8)

10, 1, 7, 4, 2 (9,11)

1800 riviä - 90 euroa.

LOMPAKONRÄJÄYTTÄJÄT

Survival Kit (T75-1) kiri kuin tuulispää ulkoratoja viimeksi sumusta ykköseksi kovassa seurassa. Lopetus oli noin 08-tahtia viimeiset 400 metriä. Kengät sopivat hyvin jalkaan, ja ruuna on juoksuradalta niukka keulasuosikki tässä volttilähdössä, eikä peliosuuden kuuluisi olla alle 15%. Kakkoskohteen Ivanhoe tuntuu vastaavalla tavalla liian vähän pelatulta.

Kultadivisioonan (T75-3) suosikki Global Trustworthy on olosuhteet ja pitkän kuljetuksenkin huomioonottaen aivan liian iso suosikki. Tallikaveri Zenit Brick on kiinostavampi, koska se viihtyy nimenomaan 2640 metrillä ja jättiyllätyskin on mahdollinen. Aivan pelaamaton Order To Fly esimerkiksi on vaihteeksi hyvällä paikalla ja tulosriviään parempi.

Tammalähdön (T75-6) Patricia Zaz on mainio veto. Hieno tamma on oudosti jäänyt huomiotta pelissä - toki se palaa tauolta, mutta Nicklas Westerholmilla hevoset tulevat hyvin valmisteltuina radoille aina.

Päätöskohteessa suosikit ovat riskipaikoilla lyhyellä matkalla ja Ebony Boko - melko varma keulahevonen - saa vielä yhden mahdollisuuden, vaikka taipuikin viimeksi keulasta. Ruuna on liian vähän pelattu ollakseen niin todennäköinen juoksemaan piikissä.

IDEASYSTEEMI

6 Survival Kit (4, 10)

9, 6, 2, 4, 7, 12 (8,3)

9, 10, 1 (3,11)

10 Lome Brage (4,5)

12 Indra's Secret (1,7)

4, 12, 6, 5, 15 (9,8)

10, 1, 7, 4, 2 (9,11)

450 riviä - 22,50 euroa.