Toto64-vihjeen varma saa etumatkaa

Ville Toivonen

Toto64-varma Mascate Match ja hoitaja Hanna Rakkolainen.

Tuoreimmat kisat ovat kotimaasta. Mascate Match hoiteli Kasvattajakruunun välierän sekä finaalin kaikkeaan peliin panematta ja kasvatti tienestinsä reiluun 355 000 euroon, jolla se on tämän vuoden selvästi ansioitunein ravuri Suomessa.

Edessä on vielä kotiradalla Vermossa keskiviikkona järjestettävä Uudenmaan upein -kilpailu. Mascate Match lähtee ikäisiään vastaan aina suosikkina, ja nyt se pääsee tammahyvityksen turvin matkaan vielä 20 metriä poikien edeltä.

Valmentaja ajaa itse omistamaansa Arctic Emmaa, ja suursuosikin ohjat ottaa viime kerran tapaan Antti Teivainen, joka luotsaa myös vihjeen toista varmaa.

Tuuskanen avasi voittotilinsä viime keskiviikkona. Kimmo Niemelän 5-vuotias oli jo edellisellä viikolla aiempaa parempi ja jatkoi siitä vahvasti nousujohteisella uralla.

Tuuskanen hävisi marraskuussa Ysikympille samalta paalulta, mutta viimeksi se kukisti tämän selityksittä 20 metrin pakilta. Kolmannesta parista iskunsa aloittanut ruuna leiskautti takasuoran valiovauhtisella palalla kärkihevosen rinnalle ja jyräsi maalisuoralla selvästi edelle.

Koko 700 metrin kirivaihe taittui 1.25:n pintaan.

"Tarkoitus on ollutkin sillee, että ite ajelen alun ja kehitän sitä vähän tähän suuntaan, mihin nyt ollaan menossa, ja sitten vaihdetaan terävämpi kuski kyytiin", Kimmo Niemelä paljastaa.

"Sillä on ollut hyvä vauhti koko ajan, mutta olen ajanut sitä nätisti. Ja se menee vieläkin vähän sellaisella niin kuin tyhjäkäynnillä. Anttikin sanoi, että menee ihan puolivaloilla."

"Se otti paremmin tuon viime startin, ja kun kotia tultiin, oli kuiva kuljetuksesta ja seuraavana päivänä vähän pirteämpi kuin edellisenä torstaina. Kaikki vaikuttaisi ainakin olevan hyvin. Samaa tasoa on lähtö kuin aikaisemmat, ja jos se tommoisena pysyy, niin pakkohan siihen vähän on luottaa. Se on vahva puksuttaja, enkä usko, että juoksulla on merkitystä."

Niin ikään viime keskiviikkona pääradalla voittanut Crazeman tavoittelee uutta osumaa nuorten lämminveristen rajatussa rahasarjassa, jossa Harri Koivusen tallin Driverlane tuntuu parhaalta vastustajalta. Driverlane oli loppusyksyn voittostarteissaan oikein vakuuttava ja selvittää hyvänä päivänä kaikenlaiset juoksut.

T64-vihjeet:

Lähtö 1: 9 Ronaldo Malibu, 4 BWT Caesar, 1 Stonecapes Picasso, 10 Joyride Luxi, 11 Religious, 3 Effronte Photo, 6 Stonecapes Poe (2, 5)

Lähtö 2: 3 Tuuskanen (10, 2)

Lähtö 3: 7 Crazeman, 5 Driverlane (2, 3)

Lähtö 4: 2 Borgmester, 11 Star Martini, 4 Elliot Web, 10 Por Nie Rock, 1 Filius Felix, 5 Honorary Consul, 7 Hazelhen Hermes, 6 Mister Lane (9, 13)

Lähtö 5: 5 Tattoo Avenger, 12 Fountain Dynamite, 3 Capo, 11 Credit To Love (8, 6)

Lähtö 6: 2 Mascate Match (10, 4)

7 x 1 x 2 x 8 x 4 x 1 = 448 riviä = 44,80 euroa