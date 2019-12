Betting Rebel on 86-illan ankkuri

Ville Toivonen

Robert Bergh on voittojen määrässä valmentajatilastossa Ruotsin ykkönen, ja miehen hevoset ovat ratkaisevassa roolissa illan 86-kierroksella sekä Åbyssä että Solvallassa.

Keli Åbyn päässä Xpress-iltaa on kuitenkin hyvä ja Solvallassakin päivän aikana tippuva sade loppuu ennen raveja. T86 on peli johon yleensä löytyy muhevia ideoita. Osa lähdöistä on melkein väkisin hyvin kummallisesti pelattuja, kun suosikkeja ja pankkeja syntyy hieman "väkisin" haasteellisessa pelimuodossa. Isojen suosikkien asema ruokkii tällaisissa tapauksissa usein itse itseään, eikä tuolle asemalle aina ole perusteita.

PÄIVÄN PANKIT

Au Pair Girl (T86-2) on Solvallassa kelpo kandidaatti pankiksi selvänä suosikkinakin - kaikesta huolimatta. Tamma on kohdannut ikäluokkalähdöissä usein paljon tämän kerran vastusta kovempaa sakkia. Viimeksikin se voitti näitä paremmat hevoset rehdisti. Per Lennartsson ajaa melko takuulla eteenpäin alusta alkaen, ja keulapaikka lienee tarjolla, vaikka Hossiana Boko avaa lujaa. Divine on vahva lopuntulija, mutta sillä on 75-finaali tapaninpäivänä edessä, ja Kai Jussilan ajosuoritus voi olla passiivinen. Näillä eväillä Au Pair Girl voittaa tällaisen tehtävän noin kerran kahdesta.

Doctor Doxey Zenz (T86-6) ansaitsi voiton tälle kaudellekin, ja nyt se taitaa tulla. Ori juoksi viimeksi kultadivisioonassa, missä se jäi pussiin kolmanteen sisälle Milligan's Schoolin voittaessa. Nyt on eri vastus, kolme kierrosta aikaa tehdä ratkaisuja ja lähtöpaikkakin parani olennaisesti. Kahden poisjäännin myötä voltin viitosrata onkin muuttunut kolmoseksi.

Rivin päätteeksi tämä vihje tarjoaa jonkinmoista ideavarmaa, vaikka peliosuus näyttääkin olevan kasvussa (alun 20%:sta 29:ään alkuiltapäivästä). Betting Rebel ansaitsisi myös voiton. Ruuna oli toissakerralla mahtava taistellessaan loppuun asti voitosta johtavan rinnalta reippaassa tempossa. Viimeksi se haki väkisin keulapaikan, luopui siitä pitkällä matkalla ja juuttui väsyvän keulahevosen taakse pussiin liian kaukaksi aikaa. Nyt on koko matkan keula erittäin lähellä, jos taso säilyy.

PORUKKASYSTEEMI

1, 2, 13, 15, 8 (10,9)

5 Au Pair Girl (4,3)

6, 15, 12 (7,1)

2, 1, 7, 3 (8,10)

11, 13, 3, 12, 7 (8,2)

9 Doctor Doxey Zenz (2,7)

10, 4, 3, 6, 9 (5,11)

1 Betting Rebel (5,4)

1500 riviä - 75 euroa.

LOMPAKONRÄJÄYTTÄJÄT

Barista Oak (T86-7) on ollut jo pitkään tosi hyvä, ja nyt se jää turhaan huomiotta peleissä. Viitoskohteessa Åbyssä on monta tosi lupaavaa ja tosi epävarmaa kolmevuotiasta, mutta yksi hevonen, josta ruotsalaispelaajat ovat pihalla, on Epos Östervang Tanskasta. Ruuna ei ole laukkaherkkä, kuten kilpakumppaninsa, ja se on juossut tasantarkkaan ikäluokan parhaita vastaan kotimaassaan. Viimeksi se sijoittui ikäluokkakisa Avlslöbin finaalissa raskaahkolla reissulla mahtavasti kakkoseksi vähintään tämän tasoisia tai kovempia varsoja vastaan.

Kierroksen ylipelatuin ainakin alustavasti on Moon Zappa (T86-4). Se antaa yllättäjille isoja kertoimia, ja Mika Forssin ajokki Staro Mary Lou voisi olla se, joka kirii yllättäjänä parhaiten. Vire on kohdallaan, ja juuri Forss on onnistunut tammalla parhaiten.

Italiasta Ruotsiin siirtynyt Vulcano O.P. (T86-3) on hieno ja vahvannäköinen hevonen, jolla on yllätyssaumaa ja tosi alhainen peliosuus. Norjasta tulee Åbyyn Mama's Real Deal (T86-1), joka on jäämässä vähälle huomiolle, vaikka ori on tosi vahva. Se kiri hyvin viimeksi toivottomista asemista ja taisteli sitä ennen voitosta rehdisti juostuaan koko matkan toista rataa ilman vetoapua. Suosikki Gameboy Pellini saa tässä liikaa kannatusta, sillä rauhalliselle avaajalle sisärata voi olla loukku.

IDEASYSTEEMI

1 Mama's Real Deal (1,13)

5 Au Pair Girl (4,3)

6, 15, 12 (7,1)

2, 1, 7, 3 (8,10)

11, 13, 3, 12, 7 (8,2)

9 Doctor Doxey Zenz (2,7)

10, 4, 3, 6, 9 (5,11)

1 Betting Rebel (5,4)

1500 riviä - 75 euroa.

PÄIVÄN DUO

Duossa (Xpress, lähdöt 7 ja 8) Betting Rebel kelpaa myös varmaksi. Avauskohde on joko vaikea tai Van Gogh Z.S. hoitaa sen, joten sille ehkä isompaa panostusta duopeliin?

Kohde 1: 10, 4, 3, 6, 9, 5, 11

Kohde 2: 1 Betting Rebel

Seitsemän yhdistelmää - minimipanoksella 7 euroa.