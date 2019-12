Tinderin käyttö suositeltavaa Teivon 75-kierroksella

Lahjakas Tinderi on löytänyt alku talven aikana huippuvireen ja valmentaja Heikki Mikkosen mukaan parantunut terveystilanne on ollut avain menestykseen.

Terhi Piispa-Helisten

Heikki Mikkonen uskoo Tinderiin kovasti, jos hevonen kilpailee omalla tasollaan.

”Tinderillä oli nuorempana aika paljon murheita terveyden kanssa, mutta nyt paikat ovat kovettuneet ja hevonen on saanut lisää voimaa. Se jaksaa nyt kantaa itsensä paremmin ja sitä kautta se on varmistunut”, kertoi Heikki Mikkonen.

Pohjois-Savon Kasvattaja-ajossa edelle jäi vain lupaava Ciiran Tähti ja viimeksi Teivossa tuli ylivoimainen voitto, laukasta huolimatta.

”Ei hevosen olisi pitänyt millään riittää voittoon enää laukkansa jälkeen. Se kulki tosi kovaa kun otti pääjoukon kiinni. Tinderi lähti lopussa omille teilleen aivan pyytämättä. Kuopion esitys oli positiivinen ja 27-tulos voltista lämmitti mieltä”, jatkoi Mikkonen.

Viisivuotias ruuna ei hyödy volttilähdöstä, mutta valmentajan mukaan se ei ole este menestykselle.

”Tinderi ei lähde voltista yhtä hyvin liikkeelle kuin auton takaa. Täytyy ottaa lähtö varman päälle ja odottaa rauhassa, että hevonen saa rytmistä kiinni. Mitään muutoksia ei tule ja jos se kilpailee omalla tasollaan, uskon hevoseen kovasti”, jutteli valmentaja-ohjastaja Mikkonen.

Kartier palailee tositoimiin jälleen pieneltä huililta. Lappeenrannassa hevonen oli vaisu, mutta siihen oli selkeä syy.

”Kartier oli Lappeessa kipeä, eikä suorittanut normaalisti. Nyt on saatu jo useampi viikko treenata terveenä ja pari ratahiittiäkin on takana. Ajoin Kuopiossa mailin 28-vauhtia läpi ja hevonen tuntui aika hyvältä. Startanneilla hevosilla on tietenkin etulyöntiasema, mutta pidän Kartieria niin hyvänä hevosena, että sen voitto ei ikinä yllätä”, uskoi Mikkonen.

Kavioliigan osakilpailu on Teivossa suomenhevosille. Parhaille paikoille arvotut Välähdys ja Josveis ratkaissevat voiton kohtalon.

Sobel Conway on päätöskohteen yksinäinen merkki. Huippupaikalta matkaan ampaiseva suursuosikki voi johtaa koko matkan tai jättää ratkaisun loppukirin varaan.

Toto75-vihje

Lähtö 1: 5,1,2,6 (3,8)

Lähtö 2: 3,16,12,9,2 (10,15)

Lähtö 3: 13,7,2,5,10,12 (1,3)

Lähtö 4: 4 Tinderi (8,14)

Lähtö 5: 9,2,3,11,7 (5,12)

Lähtö 6: 1,2 (9,3)

Lähtö 7: 2 Sobel Conway (6,1)

1200 riviä x 0,05e = 60e

Viikon Varma

Toto75-7, 2 Sobel Conway. Suomen tämän hetken ehkä paras hevonen huippupaikalla.

Viikon Väistö

Toto75-4, 14 Karlo. Huippukuntoinen voimanpesä lähtee voltista verkkaisesti. Matka voi olla voittoa ajatellen liian lyhyt.

Viikon Idea

Toto75-2,12 Lil Belinda. Valmentajan ohjastamana vaisu pitkältä tauolta. Nyt huippukuskilla ja startti kropassa varottava.