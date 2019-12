Iso potti luvassa Halmstadin 75:ssä

Anu Leppänen

Peter Untersteinerin tallista tulee lauantain 75-kierrokselle koko joukkueellinen hevosia. Hän on kotiradallaan kierroksen avainhahmo.

Halmstadissa sataa ennusteen mukaan aamupäivällä, mutta ravien aikaan kelin pitäisi olla hyvä. Kohteet ovat vain aivan hirmuisen pyöreitä, ja järkevän pelin virittäminen vaatii sekä tarkkuutta että rohkeutta. Palkinto voi sitten ollakin muhkea.

PÄIVÄN PANKKI

Heti pankin kanssa vaaditaan reipasta pelimannihenkeä. Kierroksen eniten pelatut eivät kelpaa, ja kultadivisioonassa vedetään vastavirtaan. Eniten luotettu Jairo (T75-3) on aivan liikaa luotettu, ja kakkossuosikki Baron Gift tuntuu paljon kiinnostavammalta. Jälkimmäisen oriin näytöt ovat selvästi vahvemat tällä kaudella mm. 10,1-tuloksella johtavan rinnalta Åbyn kullan voitossa. Se oli tukkoinen viimeksi palatessaan tauolta, mutta oletuksena on, että meno tiivistyy. Jairo ei lisäksi avaa lujaa, ja Baron Gift päässee alussa edelle. Näin kakkossuosikki saa olla koko 75-systeemin peruspilari.

Muita pankkeja ei siis meinaa löytyä, mutta kakkoskohteesta selviydytään kahdella. Mahma Lane on tappioton ja avoimelta lähtöpaikalta se olisi pankki - näin voi olla nytkin. Tamma on äärettömän lupaava tapaus. Kuitenkin Aura S.L. voi saada juoksuradalta niin paljon etua, että eroa ei enää saakaan kiinni. Aura on toinen jättilupaus, ja näillä kahdella lupauksella kolmevuotistammalähtö lienee ummessa.

PORUKKASYSTEEMI

7, 6, 9, 11 (5,2)

13, 10 (3,11)

6 Baron Gift (3,2)

7, 4, 14, 13 (2,1)

1, 5, 2 (11,6)

11, 15, 2, 1, 4, 8 (14,3)

11, 2, 3, 5, 9 (4,1)

2880 riviä - 144 euroa.

LOMPAKONRÄJÄYTTÄJÄT

Kun suosikit eivät kelpaa, luulisi että yllättäjäosastossa löytyy! Avauskohteen maistuvimmat merkit ovat Derby Simoni ja Quite A Quality, jotka ovat maltillisesti pelattuja, eivätkä takuulla häviä millekään vastustajalle tässä kyvyiltään.

Vitro Diablo (75-4) on aivan liikaa pelattu, sillä se ei ole mikään tuleva maailmantähti sittenkään. Marcus Lindgrenin tallin kaksikko Setauket ja Secret Score kiinnostavat tässä eniten.

Högstenastalldräng (75-5) olisi potentiaalinen jopa varmaksi, jos tietäisi, että se saa keulan. Näin voi käydä, ja se tuntuu ainakin peliosuuttaan todennäköisemmältä (arvio 25%).

Päätöskohteen Bo C. liikkuu sekä samoissa lukemissa että samassa todennäköisyydessä, kuin em. Högstenastalldräng, eli sielläkin jopa ideavarma-ainesta. Miksei jälkimmäinen kannattaisi siis Päivän Duossakin? Duon avauskohteessa suvukas ja lahjakas Dancin In The Rain (5% alustavasti) tuntuisi kiinnostavimmalta tauosta huolimatta. Paikka on hyvä ja suosikki Stonewashd Diamant tuntuu tässä 40 metrin takamatkalta tosi haavoittuvalta.

IDEASYSTEEMI

7, 6, 9, 11 (5,2)

13, 10 (3,11)

6 Baron Gift (3,2)

7, 4, 14, 13 (2,1)

1, 5 (2,11)

11, 15, 2, 1, 4, 8 (14,3)

11 Bo C. (2,3)

320 riviä - 16 euroa.