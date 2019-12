Solvallan avainhevoset Nurmokselta – suurin suosikki varmistetaan

Miika Lähdeniemi

Timo Nurmoksella on täysi tusina hevosia Solvallan finaalikierroksen Toto75-kohteissa. Antonio Trotille ja Man At Workille painetaan vihreää, mutta Seismic Wavelle punaista,

Timo Nurmos on ladannut kalustonsa kotiradan kauden huipennukseen ja marssittaa starttiin tukun suosikeita. Niistä suurin Seismic Wave ei saa kuitenkaan Ravinetin luottamusta.

Kapasiteetti riittää vaikka mihin, mutta Seismic Wave on ollut koko uransa riippuvainen kengittä juoksemisesta. Nyt Ruotsissakin on astunut voimaan kenkäpakko, ja yli 50 prosentin peliosuus kengillä juoksevalle Seismic Wavelle on aivan liikaa.

Varmatkin tulevat Nurmokselta, mutta ovat selvästi vähemmän pelattuja.

Varmat

9 Antonio Trot (Toto75-4) on tasavauhtinen, pitkillä matkoilla viihtyvä voimaruuna, jonka ominaisuudet pääsevät yleensä oikeuksiinsa talvella. Viime talvi oli pieni poikkeus, mutta nyt huippukunto tuntuu taas löytyneen. Viimeksi juoksu meni pieleen Antonio Trotin juututtua alussa 3. radalle ja jouduttua pakittamaan hännille. Sieltä se lopetti kierroksen ulkoratoja 12,2, mutta kun Transcendence lopetti keulasta kierroksen 12,9, sen oli tyytyminen kakkossijaan. Esitys oli kuitenkin täyden kympin arvoinen, ja seuraavat hevoset jäivät 40 metrin päähän. Örjan Kihlström jatkaa rattailla ja tekee varmasti voiton eteen tarvittavat taktiset ratkaisut.

12 Man An Work (Toto75-7) paineli jo viime kaudella 5-vuotiaana mailin kymppiä, mutta loukkasi sitten ilmeisesti itseään. Nyt se on kilpaillut neljä kertaa ja parantanut startti startilta otteitaan. Viimeksi Örjan Kihlström kierrätti ruunan 2. kaarteessa kuolemanpaikalle, mistä se hankki otteen johtaneesta 5 Night Broddesta loppusuoran alussa. Pieni haparointi maksoi kuitenkin sen verran, että Night Brodde tuli linjalla uudestaan ohi. Edelliskerralla mailin matka ei suosinut, mutta silti Man At Work lopetti 800 metriä 3. ulkoa 09,2 ja oli mainio kakkonen. 12-paikka kovaan finaalilähtöön on tietty ikävä, muttei ylitsepääsemätön este. Man At Workilla pystyy ajamaan tarvittaessa ratkaisuja jo matkalla, ja jos muut ajavat kärjessä tarpeeksi kovaa, sillä ehtii Solvallan pitkällä loppusuoralla kärkitaistoon takaakin.

Näillä ideoilla rahaksi

Paperilla finaalikierroksen lähdöt näyttävät aina selkeiltä, mutta nousua rivin arvolle voi hakea vaikkapa seuraavilla vähän pelatuilla hevosilla.

7 Accolade (Toto75-2) laukkasi marraskuun Bjerken karsinnassa pahoin ennen linjaa (laukkamerkki puuttuu), mutta teki sen jälkeen hirmujuoksun ja hävisi voittaja 6 Iggy B.R:lle vain kolme kymmenystä. Nyt Iggy B.R. on suosikki ja Accolade vain prosentin tai kahden hevonen!

5 Velasquez Gar (Totgo75-5) kokeili viimeksi siipiään pronssidivisioonassa ja hävisi vain sen finaalin suosikeihin lukeutuville Night Broddelle ja Man At Workille, vaikka juoksu meni pieleen. Alussa Velasquez Gar jäi kuolemanpaikalle ja lopussa pussiin, mistä se pääsi vasta 250 metriä ennen maalia. Loppuveto oli sen jälkeen mainio. Nyt ruuna palaa juoksemaan Klass I:n finaalin ja on siinä täysin unohdettu.

3 Ragazzo da Sopra (Toto75-6) yllätti neljä starttia sitten Jorma Kontion ajamana Färjestadissa ensin lähtönopeudellaan ja sitten voittoisalla loppuspurtillaan. Sen jälkeen lähtöradat ovat vastustaneet ja juoksut epäonnistuneet, mutta nyt paikka on taas mainio. Huomioitavaa on myös, että yllätysvoittonsa Ragazzo da Sopra juoksi kengät jalassa, joten kenkäpakko vain suosinee sitä suhteessa moniin muihin.

Ravinetin porukkasysteemi

4, 7, 1, 2, 5

6, 2, 7, 5, 3

4, 9, 11

9 Antonio Trot

3, 4, 11, 5

1, 8, 9, 3, 4, 2, 10, 11

12 Man At Work

120,00 euroa