Propulsion tähtenä – Pascha Tilly varmana

Jari Kinnunen lähtee taas toiveikkaana Pascha Tillyn kanssa Ruotsin valloitukseen. Ohjat hän luovuttaa Rommessa Ulf Ohlssonille.

Propulsion on voittanut urallaan lähes kaiken mahdollisen, muttei vielä Prix d’Ameriquea eikä Elitloppetia. Kun kilpailemisen yhdistäminen siitostoimintaan ei näytä aiheuttavan ongelmia, ori saa jatkaa yrittämistä ainakin vielä yhden kauden.

Talvinen kultadivisioonavastus Rommessa ei ole kovin mahdollinen, mutta vuosi sitten samassa lähdössä On Track Piraten aiheutti Propulsionille yllätystappion. Kyllä, On Track Piraten on taas vuotta vanhempi ja jo 11-vuotias ja kyllä, Propulsionin raportoitiin olleen tuolloin lievästi kipeä, mutta silti yli 80-prosenttisen Propulsionin varmistamista kannattaa harkita. On Track Piraten lähestyy taas jokatalvista huippukuntoaan ja juossee keulassa, kun taas Propulsionilla tuskin halutaan ajaa hirmu raskasta juoksua kuukausi ennen Prix d’Ameriquea. Lisäksi Daniel Redénin tallissa on ollut taas hevosia kipeänä.

Päivän varmat

3 Guli Rubin (Toto75-4) on talvihevonen ja parantaa startti startilta kohti keskitalvea. Viimeksi se joutui kiertämään pitkään 3. rataa ennen kuin pääsi keulaan ja antoi 50 metriä ennen maalia periksi. Nyt Örjan Kihlström päässee suoraan keulaan, jolloin se saattaa johtaa maaliin saakka. Vastustajista Ruotsin mestari 6 Björs Frej oli kehno tauolta viimeksi ja norjalaistähti 7 Steinfaks palaa 1,5 vuoden tauolta, joten kovin haastaja voi olla 1 Tripsson Ö.K. Se jäi viimeksi voimissaan pussiin.

9 Pascha Tilly (Toto75-7) voitti Ruotsin pronssidivisioonan finaalin kammolaukan jälkeen ja riittää sen perusteella hopeassakin. Ulf Ohlsson tuntee nyt hevosen, ja ysirata on sille mainio paikka lähteä. Tehtävää helpottaa, että kovin vastustaja 6 Doctor Doxey Zenz starttaa kuutosradalta ja tuskin pääsee keulaan ohi 3 Dom Perignonin.

Näillä ideoilla rahoiksi

9 Divine (Toto75-1) kiri viimeksi vähän nahkeasti, mutta tuli rehdisti perille ja nousi 4. ulkoa kolmanneksi. Pitkä matka käy, ja jos matkalla pidetään vauhtia, Kaj Jussilan ajokki kirii voittotaistoon.

9 Jackpot Band (Toto75-2) palasi viimeksi loukkaantumistauolta asiallisessa kunnossa. Startti alla ja jenkkikärryt nyt mahdollisesti perässä se on takarivistäkin yllätysvalmis.

10 Betting Rebel (Toto75-5) jäi toissa kerralla kaikki tallella pussiin. Viimeksi se hölmistyi keulassa kiinni pitelyyn ja takana juosseiden pussitteluun eikä syttynyt vastamaan muille silloin kuin olisi pitänyt, mutta kunto pitää ja sopivan juoksun saadessaan Betting Rebel voi yllättää.

6 Sideslip (Toto75-7) kiersi viimeksi hänniltä vahvan 900 metrin kirin ja toissa kerralla se jäi ”miljoonan näköisenä” pussiin. Paalun juoksuradalta voi tarjolla olla voittoisa juoksu, vaikka voltteja Sideslipillä on harvemmin ajettu.

Ravinetin porukkasysteemi

2, 7, 9

10, 4, 1, 5, 9

6, 1

3 Guli Rubin

2, 7, 6, 1, 10, 9

13, 12, 11, 6, 7, 1, 10, 9, 14, 15

9 Pascha Tilly

180,00 euroa