Axevallan jackpotvihjeet Mikko Ahon kommenteilla

Malin Albinsson

Mikko Aho elämänsä hevosen Art On Linen rattailla. Vuodenvaihteessa 13 vuotta täyttävä ruuna ei ole mukana Axevallassa, missä talli starttaa viidellä hevosella, vaan lauantain kultadivisioonassa Jägersrossa.

Kierros ajetaan hyvässä säässä ja kohteet ovat pelillisesti sekä urheilullisestikin tosi mielenkiitoisia. Bonusta täysosumapotissa on n. 2,8 miljoonaa euroa, jotka on kerätty loppuvuoden jakamattomista rahoista. Kierroksen avainhahmo on hieman tavallisuudesta poikkeava: Vetelistä Ruotsiin aikanaan muuttaneen Mikko Ahon talli on vahvassa myötätuulessa, ja se näkyy Axevallan kierroksella.

Aho, 52, piti Kaustisella tallia vuoteen 2000 saakka. Sen jälkeen hän on ollut Åbyn radan treenareita. Nyt tallissa on 19 valmennettavaa, ja Axevallassa niistä starttaa peräti viisi. Kaikilla on saumaa pärjätä, ja Aho itse kertoo, miten uskoo niiden pärjäävän näiden vihjeiden lomassa.

PÄIVÄN PANKIT

Ahon valmennettavista isoin sauma on ​HögstenaStalldräng (T75-6), jonka lyhyt ura, tämä kausi, sisältää oikeastaan vain hyviä ja mahtavia esityksiä.

"Se on ainakin minusta isoin sauma näistä viidestä, vaikka mikään niistä ei ole vailla mahdollisuuksia", Mikko Aho arvioi.

"Viimeksi jäi ihan kaikki talteen, kun emme saaneet keulaa sisäradalta puolustettua, vaikka gps-timerin mukaan mentiin 04:ää ja saimme sitten liian myöhään tilaa. Ori on aloittanut treenin myöhään, mutta se taitaakin olla aikamoinen lahjakkuus, ja kaikkea ei ole vielä nähtykään. En puutu ohjastajien hommiin, mutta tässähän Carl Johan Jepson saattaa ajaa keulaan. Ainakin sekä hevonen että kuski lähtevät hyvin."

Pelillisesti ehkä paras idea on Tabasco C.D. (T75-2). Suosikki Hobby de L'Itonin poisjäännin myötä pakka menee uusiksi. Tabasco on keulasuosikki ulkoradaltaankin, sillä se avaa tosilujaa. Ori on kehittynyt viime aikoina hurjin harppauksin. Viime esitys 11,2-vauhtisine kirikierroksineen toivottomista asemista on ihan parasta. Viimeiset 500 metriä se tuli neljättä rataa pitin 09,0-kyytiä!

PORUKKASYSTEEMI

9, 7, 3, 15, 8, 2 (13,14)

8 Tabasco C.D. (1,4)

4, 3, 5 (1,10)

6, 5, 12, 1, 4, 9 (10,11)

4, 8, 10, 11, 7 (1,9)

5 HögstenaStalldräng (13,12)

2, 3, 11 (8,12)

1620 riviä - 81 euroa.

LOMPAKONRÄJÄYTTÄJÄT JA KOMMENTTEJA

Miss Pastis (T75-1) hyötyy ainoan paaluhevosen poisjäännistä. Se on lyhyen kirin hevonen, mutta tästä saa nappijuoksun. Devs Daffodil on myös mahdollisen nappijuoksun paikalla, hirmuvireessä ja vähän pelattu avauksessa.

"Key Mom (T75-1) on uusi meillä ja mukavan vahvantuntuinen tamma. Volttilähetys, kakkosrata, kengät jalassa ja uusi talli - siinä on paljon kysymysmerkkejä ja toivon vain ehjää hyvää suoritusta. Voitto yllättäisi nyt."

"Edio (T75-2) ei avaa lujaa, mutta se on kunnossa ja voi yllättää. Paikka antaa mahdollisuuden hyvään reissun, jollaisen se tarvitsee. Kuski on mielenkiintoinen (Åke Svanstedt) ja parhaimmillaan ruuna ohittaa koviakin hevosia lyhyellä spurtilla - mahdollinen potintekijä."

M.T.Nordic Spritillä, Global Unspokedilla ja Global Tailwindillä on hyvät juoksut alla. Kaikilla jäi jossiteltavaa, ja ne ovat yllätyssaumoja T75-4:ään.

"Callmesally (T75-4) palasi tauolta ja oli tukkoinen viimeksi. Rehun kanssakin oli ongelmia, ja siinä on nyt palattu vanhaan kaavaan. Tamma on riittävä hevonen vielä jonkin aikaa, jos se pysyy tasollaan, ja luotan sen tekevän vahvan esityksen sekä taistelvan kärkisijoista tänään - kakkossaumamme."

"Point Zero (T75-5) on kunnossa, mutta paikka on paha ja vastus kovenee. Se vaatisi nyt aika paljon tuuria, mutta pystyy toki pärjäämään oikeanlaisella juoksulla."

IDEASYSTEEMI

9, 7, 2 (3,15)

8 Tabasco C.D. (1,4)

4, 3, 5 (1,10)

6, 5, 1, 9 (12,4)

4, 8, 10, 11, 7 (1,9)

5 HögstenaStalldräng (13,12)

2, 3, 11 (8,12)

540 riviä - 27 euroa.

PÄIVÄN DUO

HögstenaStalldräng on hyvä pankki päivän duoonkin (lähdöt 11 ja 12). Kakkoskohteessa on kolme hevosta, jotka erottuvat selvästi muusta porukasta.

Kohde 1: 5 HögstenaStalldräng

Kohde 2: 2, 3, 11

Kolme yhdistelmää - minimipanoksella 3 euroa.