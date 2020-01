Vermo avaa Toto64-vuoden: Varmoja kierrätykseen asti

Anu Leppänen

Seppo Mäntymäki ja Amazing Warrior ovat vierailleet voitokkaasti Vermon keskiviikkoilassa ennenkin. Kuva on syksyltä 2018.

Uusi vuosikymmen alkaa kotimaan ravien osalta Vermon Toto64-kierroksella, jonka kohteista erottuu monta selvää suosikkia. Ne kaikki tuskin voittavat, mutta tukipilareita vaihtelemalla osuman haarukoiminen useamman systeemin voimalla kasvattaa todennäköisyyttä tuntuvasti.

Vihjeessä luotetaan avauskohteen Amazing Warrioriin sekä viimeisen lähdön tappiottomaan suosikkiin, jota valmentaja Christa Packalenkin suosittelee varmaksi.

"Kyllä sen voi laittaa", hän pamauttaa.

Kyseessä on neljävuotiaaksi kääntyvä Ruotsissa syntynyt Imakeituptothesky, joka voitti ensimmäisellä kaudellaan kaikki kolme starttiaan varmaan tyyliin. Se jäi välissä kipeänä pois yhdestä kilpailusta, mutta jatkoi joulun alla yhtä vakuuttavasti kuin aiemmin.

"Hevonen on yllättänyt minut aika lailla, sillä en olisi uskonut, että se tolleen aloittaa", Packalen paljastaa.

"Mutta hyvin ja helpostihan se on voittanut. Viimeksi se ei ollut missään tapauksessa hyvä. Rata oli tosi paljon sitä vastaan. Se ei näyttänyt hyvältä, mutta voitti silti niinkin helposti, vaikka vastassa oli huomattavasti kovempia hevosia kuin aikaisemmissa lähdöissä."

"Se on ollut kotona nyt hyvän tuntuinen, ja varmasti startti vei sitä eteenpäin. Nyt kun alkaa olla pakkasta ja napakat radat, niin se parantaa varmasti viime kerrasta. Se on fiksun oloinen, enkä usko, että autolähdössä on mitään probleemaa. Ja matka on ennemmin etu, kun se jaksaa mennä hyvin."

Amazing Warrior, Leemark's Ghost ja Larsman lähtevät auton takaa vauhdikkaasti ja saattavat johtaa lähtöjään koko matkan ajan.

Seppo Mäntyniemen 6-vuotiaaksi tuleva Amazing Warrior tuntuu niistä varmimmalta menestyjältä, vaikka silläkin vastusta riittää.

Asetelma puoltaa Ari Moilasen ajamaa ruunaa, sillä se menee muiden edellä tarvittavaa tahtia eikä kuluta voimiaan turhaan. Borgmester, Roofer ja Bluebird Nash joutuvat yrittämään ohitusta melkoisen varmasti loppua kohden kiihtyvässä vauhdissa.

Leemark's Ghostin esitykset ovat hieman ailahdelleet. Se tulee mukaan pieneltä huoltotauolta ja voi olla viime startteja paremmassa iskussa, jolloin sen ohittaminen on vaikeaa.

Larsman hoiti samanlaisen tehtävän Teivon joulunaluskierroksella ja tuli nyt keulastakin hyvin loppuun asti. Siinä sillä on ollut uransa varrella sanomista, mutta taktiikka tuskin muuttuu tällä kertaa.

Rodun matalampi sarja ajetaan aavistuksen vajaana tasoituslähtönä, jonka osallistujista muutamat ovat viime aikoina onnistuneet voittamaankin, mutta epävarmuus leimaa lähes jokaisen suorittamista.

T64-vihjeet

Lähtö 1:

5 Amazing Warrior (2, 9)

Lähtö 2:

9 Je Suis Justine, 11 Knockout Ses, 10 Local Time, 1 Cool Type, 7 Catahecassa Zest, 8 Visionnaire, 2 Lucas La Renta (5, 3)

Lähtö 3:

1 Leemark's Ghost, 3 Glamour Arioso, 9 Firemaker, 10 Grouse Man (11, 4)

Lähtö 4:

13 Villiheili, 6 Jemmatar, 11 Carmeniina, 4 Trolle, 8 Vilviiri, 7 M.A. Piste, 14 Naskalin Helmi (5, 2)

Lähtö 5:

3 Larsman, 4 Tementikko, 7 Jetsu, 5 Naputus (6, 2)

Lähtö 6:

6 Imakeituptothesky (5, 8)

1 x 7 x 4 x 7 x 4 x 1 = 784 riviä = 78,40 euroa