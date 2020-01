Uusi vuosi - edelleen jackpot

Anu Leppänen

Olli Koivunen ohjastaa illalla Solvallassa ehkä päivän parasta tipsiä Ricoconea. Lähdöissä on muutenkin erityisen reippaasti suomalaisväriä sekä myös jackpot täysosumille.

Täysosumapottiin kertyy illan mittaan noin 1,3 miljoonaa euroa, kun viime 86-kierrokselta jäänyt pesämuna on himppua vaille 600000. Bergsåkerissa ja Solvallassa ravataan hyvässä ja yllättävän lämpimässä tammikuun säässä

PÄIVÄN PANKIT

Kierrokselle löytyy kolmekin hyvää ehdokasta pankiksi - tartutaan niihin! Ängsborken (T86-5) on hevosena aivan omaa luokkaansa kierroksen kylmäverilähtöön. Ori on yksi lupaavimmista koko Ruotsissa. Se palasi terveysongelmien jälkeen reilun vuoden paussilta hyvällä tyyllillä, vaikka kisa alkoi hapuillen. Jonssonin perheen ylpeys jäi alussa selvästi, mutta kiri helposti kärkeen loppusuoralla siltikin. Auton takaa Ängsborken lähtee lujaa ja varsin todennäköisesti varmemmin, ja jos alku selvitetään karikoitta, on vastustajilla nyt tosi vaikeaa - pankkien pankki tällä kierroksella.

New Dawn (T86-6) on varmaehokkaista ehkä maistuvin. Se on vai niukka suosikki, mutta hevosena tässä selvästikin paras. Tamma on syksyllä palannut tauolta kotimaassaan Saksassa vahvasti, ja varsinkin viimeksi Berliinissä esitys oli vankka. Vastassa oli tätä kisaa kovempia hevosia, ja New Dawn taisteli keulasta loppusuoralla raskaahkon juoksun jälkeen upeasti Ruotsissakin menestynyttä Gustavson BE:tä vastaan. Keskipitkä matka ei ole miinusta - siinä on riittävästi matkaa ottaa tamman voimat käyttöön.

Kalashnikovilla (T86-7) on Bergsåkerissa samantyyppinen tilanne, kuin New Dawnilla Solvallassa. Ruuna oli joulun alla erityisen hieno palatessaan pari kuukauden tauolta - ravi sujui aiempaa paremmin. Keskipitkä matka on plussaa, ja Kalashnikov jyrännee, kuten viimeksi. Siinä ruuna ravasi johtavan rinnalla ja katosi vastustajien ulottumattomiin päätöspuolikkaalla. Kuitenkin kohteessa erottuu kolme selvästi muita vahvempaa valjakkoa, joilla se on ummessa, joten Kalashnikov on varmana vain "pikkusysteemissä".

PORUKKASYSTEEMI

2, 4 (6,5)

9, 1, 5 (6,8)

11, 2, 4, 10, 3 (12,7)

5, 4, 9 (2,11)

1 Ängsborken (8,10)

4 New Dawn (6,5)

11, 7, 5 (12,4)

6, 2, 5, 4, 11 (1,3)

1350 riviä - 67,50 euroa.

LOMPAKONRÄJÄYTTÄJÄT

Solvallassa ajettava kakkoskohde menee suomalaistammoilla, ja pari niistä on selkeästi unohtunut pelaajilta. Crystal Cool avaa lujaa ja on ollut epäonninen kolmesti peräkkäin. Nyt olisi makoisa paikka onnistua. Lil Belinda on yllättänyt Solvallassa useammin kuin kerran ja voi tehdä sen taas. Viime startin vire hyviä hevosia vastaan Teivossa vaikeissa oloissa kieli hyvää. Solvalla tuntuu siis sopivan tammalle.

Trilly Of Nando (T86-3) on oikea suosikki hyvältä paikaltaan, mutta se on tauolta kuitenkin karkeasti ylipelattu. Belle Reine on näyttänyt lähdön parasta virettä tuoreeltaan: se jäi viimeksi pussiin. True Devotion puolestaan palaa paussilta, mutta on hevosena vähintään vastustajensa veroinen - ehkä parempikin!

Ricocone (T86-8) on päivän parhaita ideoita vähillä prosenteillaan. Se on kahdest jäänyt Pascha Tillyn taakse, mutta se olisikin jättisuosikki tällaisessa lähdössä. Vermossa jäi vielä jossiteltavvaakin, kun tilaa tuli aivan liian myöhään. Vastus on nyt tosi sopiva, Ricocone on rehti ja jos juoksu vähänkin onnistuu, se kirii korkealle Solvallan pitkänpuoleisella maalisuoralla

PORUKKASYSTEEMI

2, 4 (6,5)

9, 1, 5 (6,8)

11, 2, 4, 10, 3 (12,7)

5, 4, 9 (2,11)

1 Ängsborken (8,10)

4 New Dawn (6,5)

11 Kalashnikov (7,5)

6, 2, 5, 4, 11 (1,3)

450 riviä - 22,50 euroa.

PÄIVÄN DUO

Kalashnikov käy duopelinkin (Xpress, lähdöt 7 ja 8) pankiksi.

Kohde 1: 11 Kalashnikov

Kohde 2: 6, 2, 5, 4, 11

Viisi yhdistelmää - minimipanoksella 5 euroa.