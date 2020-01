Martin De Bos naulaa Ruotsin T75:n

Anu Leppänen

Martin De Bos, joka tässä voittaa kolmevuotiaana Vermossa Joni-Petteri Irrin ohjastuksessa, on tänään vihjeen varmana Ruotsin hopeadivisioonassa.

Martin De Bos on pitkälti suomalaistaustainen ravuri. Ohjastaja Peter Ingves ja valmentaja Petri Puro ovat alkujaan Suomesta. Omistaja ja kasvattaja Mika Vihelä puolestaan on Kalajoelta, ja jo Martinin emä Dicey Spicey oli Vihelä menestyshevonen. Martin on pannut vielä paremmaksi. Vaikka lähtöpaikat eivät viime kaudella suosineet, ori tienasi 2019 lähes 800000 kruunua ja on noussut kultadivisioonan porteille.

Jägersrossa mennään lauantaina iltapäivällä ennusteen mukaan lähinnä hyvässä säässä. Aamupäivällä Malmössä voi ripsauttaa pikku sateenkin.

PÄIVÄN PANKIT

Jägersron kohteissa on useampiakin hyviä vaihtoehtoja pankiksi. Martin De Bos (T75-7) tosiaan on tehnyt vain hyviä esityksiä. Viimeksikin hopeadivisioonan finaalissa se lopetti viimeiset 600 metriä ulkoratoja 09-tahtia ja saavutti kärkeä maaliin saakka. Nyt vastus on napsua helpompi, ja rattaile palaava Ingves ajanee aktiivisesti kohti kärkeä ajoissa.

Pankkien pankki on kakkoskohteen Volare Gar, joka meni komeasti viimeksi uuden ennätyksensä 11,7 takarivistä. Eturivistä se lähtee kuin raketti Saksan starttiensa perusteella, joten vaikea kuvitella ruunan missaavan keulaa. Lyhyessä ryhmässä Jägersron keulahevosia suosivalla radalla voitto on liki. Pahin vastustaja on tallikaveri (sama omistaja) Hector Boko, jolle on osunut kasirata.

Myös Aura S.L. (T75-4) tuntuu tosi vahvalta suosikilta. Tamman raamit ja vauhti näyttäisivät piisaavan paljon kovempiinkin lähtöihin. Se on kuitenkin rutinoimaton ja hieman epävarma, joten rooliksi jää pienemmän systeemin varman osa.

PORUKKASYSTEEMI

3, 5, 7, 8, 6, 1 (2,10)

2 Volare Gar (8,1)

8, 10, 7, 4, 1 (3,5)

11, 6, 14 (2,7)

7, 11, 8, 2, 3, 4 (12,6)

9, 3, 5, 8, 12 (1,10)

10 Martin De Bos (2,1)

2700 riviä - 135 euroa.

​LOMPAKONRÄJÄYTTÄJÄT

Linda's Girl ja Liza With A Z. (T75-1) ovat hyvävireisiä tammoja, joille on jäänyt jämäosuudet peleistä eli arvonnousu voisi olla huimaa heti kärkeen. Ensinmainittu on nappipaikalla ja toinen nopea avaaja, jolle voi irrota sillä ominaisuudella hyvä juoksupaikka.

Kultadivisioona (T75-3) ei ole kaikkein kovimpia historiassa, ja parhaat ovat huonoilla paikoilla - tosin suosikki Disco Volante koittaa keulaan ulkoakin, ja yksi poisjäänti helpottaa hieman. Pelaamaton West Wing kiinnostaa ykkösnumerollaan. Se on pöljinä päivinään tosi hyvä, mutta parhaan ja huonoimman esityksen väli on iso - toivotaan ensinmainittua.

Jos Aura S.L. (T75-4) ei onnistuisikaan, on Valkyria Bob loistopaikaltaan todennäköinen keulahevonen ja voi onnistua, eikä suosikin paineessa muille ole jäänyt kovinkaan paljoa prosentteja. Tammaa pääsee siis 75:ssä pelaamaan hyvällä kertoimella, vaikka se on toivepaikalla ja loistoiskussa viime juoksujen keulavoittojen perusteella. Ivana Boko puolestaan lähtee lujaa takamatkan juoksuradalta ja on tosi kyvykäs tamma sekin.

Panamera ja Franklin Face (T75-5) ovat vähän pelattuina kiinnostavia. Jörgen Sjunnesson on valinnut Ola Karlssonin kaksikosta ajettavakseen Panameran, mutta se on silti paljon vähemmän pelattu näistä. Franklin Face teki viimeksi 75-finaalissa kaamean esityksen, mutta sitä ei palkittu.

First One In (T75-6) teki todella upean esityksen viimeksi ylivoimavoitossaan. Samoin Sweetman teki väkivahvan suorituksen viimeksi, ja nämä ruunat ovat yllätysvalmiita tasaisessa kuutoskohteessa.

IDEASYSTEEMI

3, 5, 7, 8, 6, 1 (2,10)

2 Volare Gar (8,1)

8, 1 (10,7)

11 Aura S.L. (14,6)

7, 11, 8, 2, 3, 4 (12,6)

9, 3, 5, 8, 12 (1,10)

10 Martin De Bos (2,1)

360 riviä - 18 euroa.

PÄIVÄN DUO

Martin De Bos on hyvä varma Duoonkin (lähdöt 10 ja 11).

Kohde 1: 9, 3, 5, 8, 12

Kohde 2: 10 Martin De Bos

Viisi yhdistelmää - minimipanoksella 5 euroa.