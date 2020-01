Toto64-vihjeessä suosikkivarma ja mielenkiintoisia hakuja

Vermon keskiviikkokierroksella on jälleen jackpot. Se on tällä kertaa 64 000 euroa, ja summa jaetaan täysosumien kesken.

Elina Paavola

Lolo Lee voitti Power Parkissa kesällä Santtu Raitalan ajamana. Keskiviikkona kärryillä on Olli Koivunen, joka kuvassa kirittää keskellä rataa Virginia Grifin toiseksi.

Luottohevoseksi erottuu ensimmäistä kertaa kolmen kilometrin matkalle osallistuva Perfect Rainmaker, joka on tehnyt tähän mennessä lähes virheetöntä jälkeä. Viisivuotiaaksi kääntynyt ruuna kilpaili avauskaudellaan yksitoista kertaa ja voitti niistä yhdeksän. Ennätys syntyi tuoreimmassa startissa Rovaniemellä.

"Varaa jäi varmasti sellainen puoli sekuntia", valmentaja Tapio Mäki-Tulokas vakuuttaa.

"Siitä tulee tosi hyvä hevonen, kun se saa rauhassa kehittyä. Viimeksi oli ensimmäisen kerran pitkä reissu, niin se sai rauhassa palautua, ja rokotettiin se kanssa. Ihan normaalisti on päästy treenaamaan, ja se on ollut hyvän tuntuinen. Ilman muuta hyvillä mielin lähdetään keskiviikon starttiin. Se on rehellinen hevonen ja jaksaa mennä."

Perfect Rainmaker on kohteiden selvästi todennäköisin menestyjä ja kelpaa varmaksi, vaikka peliosuus saattaa nousta tarpeettoman korkeaksi. Hyvät vaihtoehdot ovat kuitenkin vähissä.

Aripekka Pakkanen tuo pääradalle kaksi mielenkiintoista hevosta, sillä sekä Tammatähteen osallistuva Lolo Lee että pieneltä sairastauolta palaava Deangelo pystyvät onnistuessaan ottelemaan voitosta.

Useammalla huippuvalmentajalla uransa aikana ollut 8-vuotias Lolo Lee siirtyi Pakkasen talliin viime syksynä. Se on juossut häneltä käsin kahdesti, sijoittui ensin tämänkertaista kovemmassa lähdössä viidenneksi ja sen jälkeen kevyemmässä seurassa toiseksi.

"Lolo Lee oli Forssassa jo oikeinkin hyvä. Siinä vaan mentiin 20 eka tonni, ja takamatkalta oli sitten vähän vaikea parempaakaan sijoitusta saada", Aripekka Pakkanen huomauttaa. "Se tuntuisi olevan piristymään päin, eikä sitä kannata ihan unohtaa."

Viimeisimmässä kilpailussaan keskeytyskuntoon väsynyt Deangelo voitti sitä ennen kahdesti johtopaikalta.

"Siitä ei saatu mitään ihan takuuvarmaa diagnoosia, mutta kun se starttasi keskiviikkona Vermossa, niin viikonloppuna tuli sitten vähän lämpöä ja veriarvot oli viikon verran sekaisin", Aripekka Pakkanen taustoittaa.

"Nyt se tuntuu ihan samanlaiselta kuin hyvien starttien aikoihin, ja silloin sillä ei tarvi pelätä näissä porukoissa. Se on mahdollinen vaikka voittoonkin."

Kylmäveristen kohteet pyritään selvittämään pienillä merkkimäärillä, eikä vihjeeseen tule toista tukipilaria. Deangelon kaveriksi otetaan vain lähdön suosikki Bring Me Brodde, joka meni kuukausi sitten lyhyen matkan aikaan 12,2a ja on pärjännyt erilaisilla juoksuilla.

T64-vihjeet:

Lähtö 1: 10 Crazeman, 9 Black Emperor, 2 Wutan, 12 Gillian Comery, 4 Lady Nightingale, 1 Dalton Hoss (3, 5)

Lähtö 2: 5 Erika Kultamaa, 8 Vanjali (3, 11)

Lähtö 3: 6 Her Royal Highness, 7 Lolo Lee, 2 Ice Wine, 5 Cocktail Princess, 3 Merit (8, 4)

Lähtö 4: 11 Syneri, 3 Heporix, 2 Alvar Hem, 1 Sykloni (5, 8)

Lähtö 5: 2 Perfect Rainmaker (7, 9)

Lähtö 6: 4 Deangelo, 5 Bring Me Brodde (7, 1)

6 x 2 x 5 x 4 x 1 x 2 = 480 riviä = 48 euroa