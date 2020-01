Magic Happens näytää keskiviikkoillan 86-tien

Ville Toivonen

Marc Elias hyppää Campo Bahian kärryille Vincennesissä ensi lauantaina. Sitä ennen Conrad Lugauerin poika on avainohjastaja kotiratansa Jägersron T86-kohteissa.

Xpress-ravit tarkoittavat sitä, että ison pelin kahdeksan kohdetta vedetään kahdella radalla, tänään Åbyssä ja Solvallassa, vuorotahtia pikavauhtia läpi. T86-pelin ratkeaminen kestää puolitoista tuntia ja peli menee kiinni talvisaikaan kello 21.30 Suomen aikaa.

Kahdeksan kohdetta on lounnostaankin melkoinen haaste ravipelurille, ja sitä se on tänäänkin. Yksi pitävä pankki sentään löytyy ja liuta ideavetoja, joista täytyy yrittää sommitella osuva yhdistelmä. Välillä 86-pelissä alavoittoluokkaan pääsykin on jo puoli voittoa, ja näin voi käydä tänäänkin.

Olosuhteista ei pitäisi olla huolta, sillä molemmilla paikkakunnilla päästään ennusteen mukaan ravaamaan vuodenaikaan nähden todella leudossa säässä.

PÄIVÄN PANKKI

Magic Happens (T86-1) on ollut kroonisesti epäonninen juoksunkulkujen kanssa, mutta toissakerralla se sai nappijuoksun Åbyssä 75-tasoisen Cobbys Olifantin peesissä. Nämä kaksi irtosivat rajussa lopetuksessa ja Magic Happens tuli helposti ohi. Viimeksi palattiin taas päiväjärjestykseen eli ruuna jäi voimissaan pussiin. Tuota edelsi mahtava esitys johtavan Wild Loven ulkopuolelta kakkoseksi Kalmarissa. Nyt ei ole mainittujen nimien tasoisia vastassa, ja Magic Happens kirii ykköseksi, oli juoksunkulku mikä hyvänsä.

Rivin toinen peruspilari menee vahvasti ideavarman puolelle, mutta tässä pelimuodossa osuminen vaatii rohkeita vetoja. Gambit Brodde (T86-7) on noussut Charlottenlundin joulun jälkeisen T75-esityksen perusteella voittovireeseen. Ruuna avasi räjähtävästi keulaan, mikä lienee ykkösvaihtoehto tänäänkin. Se veti täydellä matkalla reipasta tahtia ja joutui taistossa päästämään Wham Bam Boon niukasti edelleen. Nyt on puoli kierrosta lyhempi matka, Gambit on näyttänyt nousevaa virettä ja vastus on viime starttia helpompi. Alustavalla vaatimattomalla 12% osuudellaan se on nappiveto, kun mahdollisuudet liikkuvat enemmän 25% huitteilla.

PORUKKASYSTEEMI

3 Magic Happens (2,8)

2, 4, 1 (11,9)

1, 4, 5 (8,11)

11, 10, 8, 3, 7, 9 (1,4)

6, 8, 12, 13, 1 (4,7)

10, 1, 2, 11 (8,6)

7 Gambit Brodde (2,12)

6, 10, 2 (5,7)

3240 riviä - 162 euroa.

LOMPAKONRÄJÄYTTÄJÄT

Alhambra (T86-5) on toinen Marc Eliasin (Gambit Brodde) ohjastama ideavarmaehdokas. Ruuna on aivan hirmuisessa vireessä, mutta ei meinaa omapäisyydessään saada onnistumista millään. Nyt se on sopivassa porukassa lähellä, eikä peliosuus hivo pilviä.

Kunnon potintekijät - niitähän tässä pelimuodossa riittää! Livi Memory (T86-6) on toivottomalla paikalla lyhyellä matkalla, mutta hevosena se ei takuulla häviä kellekään tässä porukassa. Jos vihdoin olisi sittenkin onnistumisen vuoro?

Dolly Dream (myös T86-5) sai myöhään tilaa 75-lähdössä viimeksi ja ohitti hanakasti ne, jotka ohitettavissa olivat. Se voisi nyt nappireissulla yllättää ja on pelaamaton tänään. Saman lähdön Global Woodstock lähtee ihan erilaiselta paikalta, mutta vire lupaa voittoa sille pian, eikä pelaajien huomio silti ole nyt ylitsevuotavaa.

One Two Beat (T86-2) hämää vähillä tikuillaan ykkössarakkeessa. Ruuna avaa lujaa ja on loistoiskussa. Varsinkin toissastartti keulast rajussa tempossa raskaalla radalla Callela Louisin prässäämänä oli raju, vaikka yksi ehti lopussa ohi. Nyt Jorma Kontion ajokki on jäänyt turhan rajusti suosikin Surf'n Turfin varjoon. Hevosissa tai vireessä ei ole lähellekään tuollaista eroa (alustavat prosentit 73-4 suosikille).

IDEASYSTEEMI

3 Magic Happens (2,8)

2, 4 (1,11)

1, 4, 5 (8,11)

11, 10, 8, 3, 7, 9 (1,4)

6 Alhambra (8,12)

10, 1, 2, 11 (8,6)

7 Gambit Brodde (2,12)

6, 10, 2 (5,7)

432 riviä - 21,60 euroa.

PÄIVÄN DUO

Gambit Brodde sopii Duonkin (Xpress, lähdöt seitsemän ja kahdeksan) ideahevoseksi. Kakkoskohde on haastava.

Kohde 1: 7 Gambit Brodde

Kohde 2: 6, 10, 2, 5, 7

Viisi yhdistelmää, minimipanoksella 5 euroa.