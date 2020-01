Suomalaiset kellistävät Propulsionin?

Ruotsin 75:ssä on lauantaina vaikka millaista mielenkiintoa. Yksi jännimmistä on kultadivisioona, jossa toisaalta Elian Web ja toisaalta Mika Forssin ohjastama Timo Nurmoksen valmennettava Zenit Brick koittavat tosissaan haastaa supertähteä, Propulsionia.

Anu Leppänen

Elian Web ja Jorma Kontio haastavat itsensä Propulsionin Bergsåkerin T75:ssä tänään.

Bergsåkerin kierros sisältää vuodenajan huomioonottaen huiman korkeatasoista urheilua, kun esimerkiksi Prix d'Ameriqueen valmistautuva Propulsion viimeistelee virettään siellä. Tänään Sundsvallissa on muutama plusaste ja pientä sadettakin saatetaan nähdä, mutta pohjastaan jäässä oleva rata tuskin kärsii näistä juurikaan.

Vaikka Propulsion on hevosena omassa luokassaan, on tänään ehkä parempi paikka pelata sitä vastaan, kuin koskaan Ruotsin maalla. Ori on takarivissä, sen tähtäin on vasta seuraavassa kisassa ja eturivissä on ainakin kaksi hyvää suomalaistaustaista haastajaa: siis Katja Melkon valmentama Elian Web ja Nurmoksen tallin Zenit Brick.

PÄIVÄN PANKIT

Arch Lane (T75-7) on upea hevonen, joka aloitti uransa voittamalla kaikki viisi ehjää starttiaan kuudesta ensimmäisestään. Viimeksi se palasi uudesta tallista pitkältä tauolta vammasta toipumisen jälkeen todella hienon näköisenä. Ruuna avasi keulaan, mutta pitkältä tauolta haluttiin antaa nätti reissu ja keulasta luovuttiin. Lopussa ei tullut enää tilaisuutta kiriä, mutta hevonen näytti maaliintulossa erittäin hienolta. Nyt on koko matkan keula enemmän kuin lähellä, kun pahimmilla vastustajilla on paljon hankalammat lähtöpaikat volttilähdössä.

Avauskohteessa on oikeastaan kolme kovaa poikkeuksellisella 3140 metrin matkalla autolähetyksellä. Kuitenkin Hawk Cliff erottuu varmimpana suorittajana. Timo Nurmoksen valmentamalta ruunalta ei ole nähty huonoa esitystä juuri ikinä. Vastustajista suosikiksi pelattu Doctor Doxey Zenz saattaa joskus alkaa painaa liikaa ohjille, mikä olisi tuhoisaa pitkällä matkalla. Pacific Face taas jaksaa matkan, mutta sen ravi ei aina toimi, ja tälläisessa tapauksessa vauhtia puuttuu - sitäkin tarvitaan ravilähdön ratkaisemiseksi. Hawk Cliffillä on kaikkea ja lisäksi vielä kuski, joka pystyy ratkaisemaan oveluudellaan: Örjan Kihlström.

PORUKKASYSTEEMI

6 Hawk Cliff (4,2)

15, 6, 3, 2, 11 (12,8)

10, 5, 4 (7,11)

1, 8, 9, 10, 2, 6 (7,4)

2, 6, 5, 3, 1 (10,8)

8, 3, 10, 9, 5, 14, 6 (1,2)

1 Arch Lane (7,5)

3150 riviä - 150,75 euroa.

LOMPAKONRÄJÄYTTÄJÄT

Jardar (T75-2) tulee vahvassa vireessä Norjasta paikalle. Ori tsemppasi Leangenissa johtavan rinnalta hienosti. Kuski vaihtuu nyt paljon voitontahtoisempaan, ja Jardar viihtyy myös Ruotsissa aiempien esitysten perusteella mainiosti. Varustuksessahan on eroa, kun Norjassa ajovitsa on kielletty.

Elian Web (T75-3) paiskaa kultadivisioonan keulaan, ja sieltä varmaankin ajetaan tänään. Ruuna oli hieno kakkonen jäädessään pussiin kultafinaalissa viimeksi Solvallassa tapaninpäivänä, joten vire ei voisi olla paljon parempi. Jos Propulsionilla lyödään prässi päälle, on melko pelaamaton Zenit Brick lopussa kiinnostava. Ruuna on talvisin elementissään, ja se kiri loppua viimeksi jokseenkin samaa tahtia kuin mainittu supertähti Propulsion.

Jörgen Westholmin tallin Rocky Tilly (T75-4) on suosikki, mutta vierestä lähtevä tallikaveri Rajah d'Inverne on myös loistoiskussa ja jäänyt aika vähälle huomiolle. Suosikki voi menettää keulan, mikä avaisi pelin.

Huddlestone ja Oki Hörsta (T75-5) ovat nousukunnossa, mutta jäävät peliprosenteissa alas. Aleksi Kytölän valmentama Oki saa nyt nappireissun, kun se parissa viime juoksussaan on startannut takarivistä ja tullut hyvin loppua.

Kuutoskohde haiskahtaa yllätykseltä. Indra's Secret voi toki olla vaikka ylivoimainen, mutta paikka on paha ja kisassa on yllätyshevosia vaikka muille jakaa. Hunkydory Degato on tullut raskailla reissuilla joka kerta hyvin perille asti. Nyt hieman paremmalla flaksilla voisi olla saumaa yllätykseen, ja tamma on jäämässä pelatuimmuusjärjestyksessä ihan hännille - syyttä.

IDEASYSTEEMI

6 Hawk Cliff (4,2)

15, 6, 11 (3,2)

10, 5, 4 (7,11)

1, 8, 9, 10, 2 (6,7)

2, 6, 5, 3, 1 (10,8)

8, 10 (3,9)

1 Arch Lane (7,5)

450 riviä - 22,50 euroa.

PÄIVÄN DUO

Arch Lane on hyvä varma Päivän Duoonkin (lähdöt 10 ja 11). Avauskohteen Indra's Secret on myös liki onnistua, ja sitä kannattaa ottaa duopeliin isommalla panoksella, mutta suosikin takana ensimmäinen kohde on pyöreä, ja laajakin pelikuvio voi kannattaa.

Kohde 1: 8, 3, 10, 9, 5, 14, 6

Kohde 2: 1 Arch Lane

Seitsemän yhdistelmää - minimipanoksella 7 euroa.