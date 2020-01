Fountain Dynamitella passeli tehtävä 64-lähdössään

Viime vuoden kuluessa kaiken aikaa otteitaan parantanut Fountain Dynamite pääsi kauden lopulla menestyspolulle, jolle ei tällä hetkellä näy loppua. Useiden hyvien kakkossijojen jälkeen irtosi marraskuun puolivälissä voitto, ja siitä lähtien niitä on tullut viiteen viimeisimpään kilpailuun jo neljä.

Elina Paavola

Iikka Nurmosen ohjastama Fountain Dynamite tavoittelee vuoden toista voittoa Vermossa.

Ainoa heikompi sijoitus tuli vuoden viimeisellä Toto64-kierroksella kovassa lähdössä, jossa Fountain Dynamite jäi takarivin uloimmalta lähtöpaikalta liian kauas kärjestä. Lähdön voitti Capo, jonka Fountain Dynamite kukisti heti seuraavassa kohtaamisessa tämän vuoden alussa.

Samalla syntyi 7-vuotiaan ruunan toistaiseksi kovin täyden matkan tulos 14,5a.

Iikka Nurmosen ajama Fountain Dynamite osallistuu keskiviikon kierroksen aloittavaan amatöörivalmentajien lähtöön, joka näyttää oikeinkin sopivalta sille.

"Ainakin on hyvä paikka lähteä. Jos siitä saisi vähän helpomman juoksun, mitä nyt on ollut. Keulasta se on ollut ihan hyvä, ja josko ne muut jo sen verran kunnioittaisivat sitä", valmentaja Annamari Vesala pohti.

"Ajoin sillä lauantaina, ja ihan normaalin hyvän tuntuinen oli. Nyt ajoin ensimmäisen kerran viime startin jälkeen, mutta se on sille ihan normaalia. Sitä aika vähän ajetaan, niin ei vaikuta nuo kelitkään sillä lailla."

Kaakkois-Suomessa Kouvolan ja Lappeenrannan välimaastossa Taavetissa asuva Annamari Vesala tuo pääradalle myös Bourbon Sharkin, joka on ehtinyt juosta tämän vuoden puolella jo kahdesti. Viime keskiviikkona se voitti tämänkertaista kevyemmän sakin.

"Sillä oli vetolaput. Se oli ehkä pikkuisen pirteämpi, kun se on hirveän laiska ollut noissa starteissa", Annamari Vesala huomautti. "Sillä ei pääse oikein kovaa lähtemään, niin paikka ei ole kyllä hyvä. Sillä jää helposti sinne ulkoradoille."

Sisältä rivakasti avaava Daisy Nash vetää lähtöä pitkään. Sillä on pienen tauon jälkeen alla kaksi starttia, ja se saattaa olla entistäkin parempi.

Vihjeeseen tulee kaveriksi vain Stoneisle Querida, jonka voimat säästyvät kirivaiheeseen. Maria Penttisen tamma on väläytellyt kykyjä, joilla noustaan vielä pitkälle, kunhan asiat menevät oikein.

Systeemin hinta jää alhaiseksi, kun Fountain Dynamiten lisäksi Amazing Warrior kelpaa varmaksi. Sarja on rahallisesti huono ja lähtöpaikka radan ulkoreunassa, mutta Seppo Mäntyniemen suojatti pystyy juoksun vähänkin onnistuessa kukistamaan kaikki vastustajat.

Kierros päättyy kylmäveristen Tammatähteen, jossa pisimmän takamatkan Naputus ja Vuvuzela kiertävät ravia mennessään korkealle. Koska kaksikolla on riskitekijöitä, lapulle tulee muutama varmistusmerkki.

T64-vihje:

Lähtö 1: 2 Fountain Dynamite (4, 6)

Lähtö 2: 8 Rocktown Inspector, 5 Rarity Red, 2 Royal Date, 4 Grainfield Emma, 9 Que Tal, 11 Jetset Vice (3, 6)

Lähtö 3: 1 Daisy Nash, 10 Stoneisle Querida (6, 8)

Lähtö 4: 8 Amazing Warrior (3, 6)

Lähtö 5: 5 Confidence Man, 1 Rowhill's Killer, 2 Dont Press Send (3, 7)

Lähtö 6: 14 Naputus, 15 Vuvuzela, 4 Milrid, 6 M.A. Piste, 10 B. Violetta (9, 2)

1 x 6 x 2 x 1 x 3 x 5 = 180 riviä = 18 euroa