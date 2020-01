Gizmo De Veluwe laittaa liikkeelle Ruotsin 86-jackpotin

Jukka Heiskala

Henna Halme, tässä Kari Lähdekorven haastattelussa, ohjastaa illan Ruotsin T86-jackpotin tipsiä Celsius Evoa.

Tarjolla on lähes 600000 euroa bonusrahaa täysosumille, ja sellaisella voisi saada jopa 1,3 miljoonaa! Säätiedotus lupaa Tukholmaan melko käsittämättömät 10 lämpöastetta. Göteborgin seudulla mennään astetta alempana ja siellä sataa tänään. Sateen pitäisi kuitenkin tauota ennen ravien alkua Åbyssä - Solvallassa on selkeää.

Kierros on ratkaistavissa tänään, ja se aloitetaan heti pankilla. Gizmo De Veluwe on kerrassaan suomalaisen superhevosen Brad De Veluwen täysveli. Ensinmainittukin on Suomessa syntynyt, mutta se kilpailee Ruotsalaisen Stall Dencon väreissä. Viimeksi ori runnoi varmaan voittoon johtavan rinnalta kovasta matkavauhdista.Tänään on keulajuoksu lähellä.

PÄIVÄN PANKIT

Gizmo De Veluwe (T86-1) on vahvoilla, koska avauskohteen toinen suosikki That's Art ei ole ollut hyvä avaaja, ja Gizmo on näin todennäköisempi keulahevonen.

Indy D. (T86-4) oli viimeksi kuin eri hevonen palatessaan tauolta ja jyrätessään helposti johtavan rinnalta. Lähtö on entistäkin helpompi, ja ruuna voi parantaa saatuaan startin. Onnistuminen on liki ja keskipitkä matka tuntuu plussalta.

Pankkien pankki on Sevilla (T86-5), joka pääsee aiempia helpompaan porukkaan. Viimeksi se menetti voiton 75-finaalissa liikaan painamiseen ohjille. Ruuna olisi rauhallisena pysyessään ollut keulasta liki, mutta avaus sinne maksoi liikaa. Nyt vastus on aivan eri luokkaa, ja toistaessaan esimerkisi kolme starttia sitten tulleen 08-lopetuksensa 75-lähdössä se olisi tänään ylivoimainen.

PORUKKASYSTEMI

6 Gizmo De Veluwe (1,11)

2, 4, 8, 5, 11 (10,7)

7, 3, 2, 5, 9 (1,4)

7 Indy D. (4,5)

9 Sevilla (1,8)

4, 3, 11 (5,1)

1, 10, 6, 13 (9,8)

1, 3, 4, 10, 11 (6,2)

1500 riviä - 75 euroa.

LOMPAKONRÄJÄYTTÄJÄT

Ensin suomalaishevosista Religious (T86-2) tuntui myös pankkiehdokkaalta, mutta Nina Pettersso-Perklénin valmennettava on paljon pelattu, ja joskus se pullaa liikaakin menemään. Tässä myös Give Me Ten avaa lujaa, ja keula voi maksaa. Liam Dana on pelaamaton ja parhaina päivinään ihan yhtä hyvä kuin vastustajansakin tänään. Ti Pinch Broline kirii nappijuoksulla kovaa ja on mainiossa iskussa.

Enzo (T86-3) on myös vahva suosikki, mutta se ei avaa kovin lujaa ja paikka ulkona tuo lisämetrejä. Laurentillä on ollut tosi huonot lähtöradat monta kertaa peräkkäin - nyt on nappipaikka.

Samoin Green Mamba (T86-6) on ollut huiman hieno. Sillä ei uskalleta ajaa kuitenkaan keulasta, ja esimerkiksi suomalainen Boulder Luke voi viime kerran napakan loppusuoran perusteella nyt yllättää.

Celsius Evo (T86-7) palasi viimeksi tauolta ryminällä. Se laukkasi toivottomasti ennen auton irtoamista, mutta kulki viimeiset 2100 metriä 13,7 ja nousi vieläkin mitaleille. Henna Halmeen ajokki on vähän pelattu, kuten kaikki suomalaiset päätöskohteessa. Angel Raziel, News Point ja Crystal Cool ovat kaikki näyttäneet hyvältä viime juoksuissaan, joten ne voivat sinetöidä jättipotin.

IDEASYSTEMI

6 Gizmo De Veluwe (1,11)

2, 4, 8, 5, 11 (10,7)

7, 3, 2, 5, 9 (1,4)

7 Indy D. (4,5)

9 Sevilla (1,8)

4 Green Mamba (3,11)

1, 10, 6, 13 (9,8)

1, 3, 4, 10, 11 (6,2)

500 riviä - 25 euroa.