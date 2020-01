Il Duce Bokon komennossa mennään Ruotsin 75:ssä

Ville Toivonen

Marc Elias on Kalmarin T75-kierroksen avainohjastajia. Il Duce Bokon rattailla hän ohjastaa päivän pankkia, ja miehellä on muitakin menestyssaumoja.

Ruotsin 75-kierros ratkeaa tavalliseen tapaan lauantai-iltapäivällä kello 17.20 alkaen Suomen aikaa. Pitopaikkana on tällä kertaa Kalmar eteläisen Ruotsin itärannikolla. Kilpailusää vaikuttaisi edelleen olevan lähes keväisen lämmin: seitsemän astetta ja aurinkokin saattaa näyttäytyä. Olosuhteet eivät näin tuone ylimääräisiä haasteita peliin.

PÄIVÄN PANKIT

Il Duce Boko (T75-2) on kyvyiltään täysin omaa luokkaansa tähän juoksuun. Se on vielä ihannepaikalla juoksuradalla, mistä se on ennekin avannut onnistuneesti keulaan. Oriin kapasiteetti on niin kova, että se voi mennä urallaan vielä aivan minne tahansa, joten sen peliosuus 50:n pinnassa tuntuu edulliselta. Ainoa osakkeita laskeva tekijä on, että Conrad Lugauerin tallissa on ollut kipeitä hevosia viime viikkoina. Kuitenkin valmentaja on tietoinen asiasta ja suhtautuu erityisellä kriittisyydellä oriinsa kilpailuvireeseen. Voidaan lähteä siitä, ettei ori starttaa ellei se ole terve.

Kierrokselle löytyy toinenkin yhtä todennäköinen voittaja, kuin Il Duce Boko, Atik D.L (T75-6). Kun jälkimmäinen on kuitenkin jyrkästi enemmän pelattu, kuin tuo 50%:n luokka, missä todennäköisyyksissä mennään, se varmistetaan potin toivossa. Ori oli raivoisan hyvä viime startissa, mutta välillä tuollaisia ylihyviää esityksiä seuraa pettymys. Atik vaikuttaa kuumalta pakkaukselta, mikä luo aina riskejä. Keulaan pääseminenkään ei ole aivan varmaa, vaikka kaikki sitä pelaavat laskevat piikkijuoksun varaan. Ingo avaa nimittäin sisäpuolelta lujaa. Kaikkein maistuvin merkki tässä on pieniin peliosuuksiin jäävä vahva Karissa Bo, joka oli viimeksi vahvannäköinen, ja jolla kuski paranee merkittävästi.

Toisen varman sijaan parista lähdöstä selvitään sentään vain kahdella merkillä. Kultadivisioonassa (T75-3) peli ratkeaa kiihdytyksessä. Se kumpi kaksikosta Baron Gift ja Stepping Spaceboy vie pitemmän korren, on äärimmäisen liki. Kiihdytyksessäkin, hevosten ollessa näinpäin auton takana, puntit ovat eroittäin tasan.

Diamantstoetissa (T75-4) taas on kaksi vaihtoehtoista tapahtumien kulkua. Viola Grif näytti pussissa erittäin vahvalta avatessaan Ruotsin uraansa. Se on Italiassa ollut kova avaaja, mutta kuuma pakkaus. Jos kaikki toimii tänään, koko matkan keula on liki, mutta myös epävarmuutta on aiemman uran perusteella ilmassa. Tosi kyvykkäästä hevosesta on kyse. Toinen todella vahva tapaus tässä on Petri Puron tallin Sharp Dream. Se palasi upeasti tauolta ja jaksaa tykittää kovan kirikierroksenkin ulkoratoja, jos sitä vaaditaan. Jos Sharp Dream vielä parantaa, kuten oletus on, sen kirivaihteeseen voi olla mahdoton vastata.

PORUKKASYSTEEMI

5, 6, 9, 4, 7, 8 (11,14)

7 Il Duce Boko (6,10)

3, 6 (5,1)

5, 9 (14,7)

1, 3, 5, 12 (9,11)

2, 1, 9, 10 (6,4)

3, 4, 1, 2, 9, 10, 11 (6,8)

2688 riviä - 134,40 euroa.

LOMPAKONRÄJÄYTTÄJÄT

Twilight Brodda ja Very Many Legs (T75-1) ovat mahdollisia siinä missä muutkin, mutta vähän pelattuja. Twilight jaksaa puurtaa, mikä on harvinaisempaa tammalähdöissä. Viimeksi se kierteli ulkoratoja ykköseksi, sitä enne jyräsi johtavan rinnalta. Very Many Legs taas tulee lopun räväkästi hyvällä reissulla.

Roofie ja Pastor Power (T75-5) ovat parhaalla tasollaan kovia hevosia hopeadivisioonaan. Kummallakin jäi voimia talteen ja jossiteltavaa viimeksi Jägersrossa rajun kovassa lopetuksessa. Jos suosikit Secret Mission ja Niky Flax ajavat kilpaa, nouseevat kirihevosten osakkeet.

Vagabond Bi on Karissa Bon (T75-6) ohella mahdollinen yllättäjä, jos kärkipäässä Atik D.L. ja Ingo alkavat "keulia".

Päätöskohde on aivan mahdottoman tasainen koitos, ellei luota suosikki Man At Workin hoitavan. Franklin Face on mahdollinen keulahevonen tässä. Ruuna jäi viimeksi voimissaan pussiin, ja se on paljon riviään parempi muutenkin erittäin epäonnisten viime juoksunkulkujen jälkeen. Avauksesta tullee raju, ja se avaisi takarivistä vaikkapa aivan pelaamattomalle Dats So Coolille saumat. Jälkimmäinen oli pirteä viimeksi ja on ollut parhaina päivinään aivan riittävä tälle tasolle. Melkein mikä tahansa on mahdollista, jos ja kun keulapäässä revitetään, sillä Kalmarin loppusuora on pitkä.

IDEASYSTEEMI

7, 8 (5,6)

7 Il Duce Boko (6,10)

3, 6 (5,1)

5, 9 (14,7)

1, 3, 5, 12 (9,11)

2, 1, 9, 10 (6,4)

3, 4, 11 (1,2)

384 riviä - 19,20 euroa.