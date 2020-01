Lappeen Toto75:seen voimalla kolmen keulavarman

Terhi Piispa-Helisten

Mika Halmeen kasvattama ja omistama ja Timo Korvenheimon valmentama Hazelhen Hermes on tehnyt pikkuhiljaa nousun ykkössarjaan Jarmo Saarelan ohjastuksessa.

Lauantain tähtihetki odottaa päätöskohteessa. Lämminveristen ykkössarjassa iskevät yhteen talven menestysnimet Thai Profit, Ice Wine ja Ricocone. Vaikka kyseinen troikka onkin esiintynyt rautaisesti, nousee rankingin kärkeen Timo Korvenheimon työn sankari Hazelhen Hermes.

Ruuna on kilpaillut ennakkoluulottomasti Kavioliigan osakisoissa kovimpia vastaan. Lahdessa edelle jäi vain T.Rex. Viime lauantaina Hazelhen Hermes kiri Shadow of Brisbanen lähituntumassa ruudikkaasti maaliin.

Suosikki kisaa vielä keskiviikkona Vermossa, mutta tiheä kilparytmi on sopinut uutteran ravurin pirtaan.

”Ruuna on ollut varmassa kunnossa ja tehnyt tiukoissa seuroissa kovia lopetuksia. Tavallaan on yllättänyt, että Hazelhen Hermes on ollut avoimissa lähdöissä ulkoa kiertämällä kärjessä”, Korvenheimo puntaroi.

Välistartti on tarkoitus ajaa lauantain lähtöä palvellen.

”Päätähtäin on Lappeen kisassa, eikä keskiviikkona revitellä.”

Kaikilla kolmella vihjerivin varmalla on oivat saumat päästä kontrolloimaan tapahtumia keulaan.

Tukipilareista ensimmäisenä tulessa on Le Mirage. Koivusten ruuna on löytänyt menoonsa hyvän sykkeen, eikä lauantainen vastus ole tiukimmasta päästä.

Ahnaasti matkaan tykittävä Bluebird Nash nousee ideavarmaksi. Kiivaasti kiihdyttävistä kilpakumppaneista Wonder Womanilla tähdättäneen Bluebird Nashin peesiin, ja Brisenda palaa paussilta. Sillä täten tuskin ladataan alussa usvaa putkeen.

Lisäksi Bluebird Nashin puolesta puhuu se, että tamma on päässyt kilpailemaan halki talven tasaisella rytmillä, toisin kuin pari vakavaa vastustajaa.

Systeemin ankkuri on mainio Stonecapes Picasso. Oriille ei löydy mailin matkalla pysäyttäjää, mikäli aikansa Hambo-voittaja operoi omalla tasollaan.

Viikon väistö

Toto75, lähtö 1: Il Funny Li

Maanantaina keulasta leikin kesken jättänyt hevonen on tusinapaikaltaan ankaran savotan edessä.

Viikon yllättäjä

Toto75, lähtö 2: Kasturo

Kouvolassa uusista väreistä avannut ja pussiin juuttunut hevonen voi ravatessaan jysäyttää totopommin.

Toto75-vihjeet