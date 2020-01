Ruotsin Toto75-vihje: Ronaldo Malibussa on ideaa

Terhi Piispa-Helisten

Ronaldo Malibu siirtyi talveksi Mika Forssin hoiviin Ruotsiin ja aloittaa suoraan 75-tasolta.

Pascha Tilly jatkaa hopeadivisioonassa. Asetelmat ovat samat kuin viimeksi Rommessa: Pascha Tilly taka- ja Doctor Doxey Zenz eturivissä. Silloin Doctor Doxey Zenz oli keulasta lyömätön, mutta nyt sinne voi olla kuutosradalta vaikea päästä ohi Sign Me Up Toon. Se parantaa Pascha Tillyn osakkeita.

Hannu Korven tallin Guilty Pleasurea (8) ja Langen’s Airbornea (12) ei onni suosinut rata-arvonnassa, joten menestykseen tarvittaisiin tuuria juoksuissa. Pia Huusarin Deux En Unilla sen sijaan on mielenkiintoinen voltin ykkösrata. Pronssidivisioonassa kohtaavat Ronaldo Malibu ja Religious, ja kummallakin on hyvät voittosaumat.

Rivin pankki

10 Disco Volante (Toto75-3) on kärsinyt huonoista lähtöpaikoista, mutta hiipinyt hiljaa kohti viimetalvista huippukuntoa. Palkkio tuli viimeksi vakuuttavan kuolemanpaikkavoiton myötä. Nyt lähtöpaikka, rata 10, on mailille ikävä, mutta tehtävä muuten niin sopiva, että tappiota on vaikea kuvitella. Pahimmat uhkaajat ovat jääneet kaiken lisäksi pois. Disco Volante tulee tarvittaessa takaakin, mutta jos vauhtia otetaan yhtään pois, Ulf Ohlsson ei epäröi ajaa suursuosikkia kuolemanpaikallekaan.

Ideavarmat

Ruotsalaiset eivät vielä 3 Ronaldo Malibua (Toto75-7) tunne, ja aloitusstarttiin Mika Forssilta prosentit ovat maltilliset. Ainoa tappio neljään viime starttiin tuli Lewis Alen voittamassa Kasvattajakruunussa, muuten Ronaldo on ollut lyömätön. Vaikka vastus nyt Suomen rahasarjoista kovenee, Ronaldo Malibun luokka riittää varmasti. Matka (2640 metriä) käy, ja lähtönopeutta löytyy sen verran, ettei keulajuoksukaan ole mahdottomuus.

4 Indy D:n (Toto75-5) ravi loksahti pikku tauon aikana kohdalleen, ja sen jälkeen ruuna voitti ensin kuolemanpaikalta ja viimeksi pitkällä kirillä ilman vetoapua. Kirikierros taittui aikaan 13,3. Keulaan Indy D ei omin avuin nytkään pääse, mutta starttiraketti ei ole myöskään pahin uhkaaja 5 Bottnas Fantom. Örjan Kihlström keskittyy varmasti ajamaan Indy D:llä sitä vastaan, eikä yhtä hyvää juoksua ole välttämättä luvassa kuin viimeksi (nappijuoksu 2. ulkona). Indy D kestää tarvittaessa kuolemanpaikankin.

Ideahevoset

3 Sign Me Up Too (Toto75-1) on kärsinyt huonoista lähtöpaikoista, ja kun arpaonni vihdoin kääntyi, Emilia Leo suunnittelee ajaa keulasta. Viimeksi Sign Me Up Too ei hävinnyt paljoa Pascha Tillylle, vaikka menetti tämän selän loppukurviin mentäessä ja joutui kiertämään sen 3. rataa ilman vetoapua.

13 Sahara Sun (Toto75-2) voitti viimeksi kuolemanpaikalta ja saa nyt Örjan Kihlströmin rattailleen. Paalun suosikit 3 Rapide Cash ja 7 Anthara Bi ovat juosseet helpommissa lähdöissä, ja jos ne sortuvat keskinäiseen kilvanajoon tai juoksut eivät muuten onnistu, Sahara Sun on kirissä vahvoilla.

Suomalaispommit

8 Guilty Pleasurella (Toto75-4) on ollut kahdesti 11-rata, ja sitä ennen se juoksi kuolemanpaikalla. Kasiradaltakaan ei ole helppo onnistua, mutta hevonen on paljon tauluaan paremmassa kunnossa. Suosikki 1 Accolade on ykkösradalta haavoittuvainen, koska ei pysty pitämään keuloja ja saattaa jäädä pussiin.

1 Deux En Un (Toto75-6) yritti Ruotsin debyytissään 750 metrin kiriä 2. ulkoa, mutta kuolemanpaikkahevosen oltua vielä veresvoimainen ja jaksettua kierrätettää Jorma Kontion ajokkia loppumatkan 3. rataa ilman vetoapua kiri katkesi loppusuoralla kesken. Voltin ykkösradalta luvassa on parempi juoksu.

