Nousevia lahjakkuuksia osunut samaan lähtöön

Elina Paavola

Jukka Torvinen luotsaa kolmannen kohteen 64-vihjeen ykköshevosta Motivated Secondia.

Eturivin uloimmalle paikalle arvottu Motivated Second ei ole hävinnyt vielä kertaakaan. Se aloitti kilpailemisen viime marraskuussa ja tavoittelee 4-vuotiskauden avauksessaan nyt neljättä täysosumaa.

"Ei siitä tietenkään ihan varmuutta ollut silloin, ennen kuin alettiin starttailemaan, että millainen kilpahevonen siitä tulee, mutta on se ollut vielä parempi kuin osattiin odottaa", valmentaja Anne Kangas iloitsee.

"Vielä ei ainakaan ole huomattu, että mikä ei sopisi, mutta keskiviikkona vasta näkee, miten se lähtee auton takaa ja miten muut lähtee. Ei pysty sillai arvioimaan tätä lähtöä. Kyllä mä siihen aika paljon luotan, mutta onhan siinä ihan hyviä hevosia. Jos ne saa paljon parempaa juoksua, niin kyllä siinä on meillä tekemistä. En lähde siihen ihan sillai voittomielellä, että voi sieltä tulla jotain muutakin sijoitusta."

Tallin vuotta vanhempi tähti Peanuts palaa radoille kuukauden päästä. Anne Kankaan mukaan sillä pyritään ajamaan tarjolla olevia 5-vuotislähtöjä.

Varmaksi vihjeeseen tulee päätöskohteen Promptus, joka paineli viime viikolla nappijuoksulla kovan täyden matkan tasoitusajan 14,7. Se pääsee liikkeelle parhaiden vastustajien sisäpuolelta ja saattaa hallita tapahtumia alkuhetkistä maaliin saakka.

Lady Nightingale erottuu toisessa kohteessa aika selväksi suosikiksi, mutta sen lisäksi vihjeeseen otetaan tulosriviään parempi War Child, joka voi ykköspaikaltaan saada viimein riittävän onnistuneen juoksun.

Toissa lauantaina Teivossa War Child juuttui alussa parijonon ulkopuolelle, pakitti hännille ja kiri sieltä viimeiset 700 metriä 13,7-vauhtia. Se pääsi tulemaan lopun sujuvasti ja nousi ensimmäisellä takasuoralla kuolemanpaikalle kiertäneen Lady Nightingalen tuntumaan viidenneksi.

Kylmäveristen ainoassa lähdössä juostavaa matkaa riittää yli kolme kilometriä. Neljänkymmenen metrin takamatkalta lähtee vahvoja ja huippukuntoisia menijöitä, joiden kesken voitto taitaa loppujen lopuksi ratketa.

Kierroksen aloittava lämminveristen kovin sarja ja neloskohteen voltti ajetaan puolestaan lyhyellä 1 620 metrin matkalla.

T64-vihjeet:

Lähtö 1: 4 Questionmark Me, 5 Sunbeam, 3 Cocktail Princess, 1 Westcoast Victoria (2, 8)

Lähtö 2: 3 Lady Nightingale, 1 War Child (7, 11)

Lähtö 3: 8 Motivated Second, 3 Imakeituptothesky, 2 Rarity Red, 4 Maze Match (5, 7)

Lähtö 4: 9 My Ways Not Yours, 5 Might Be Romeo, 10 Prada Nights, 7 Stonecapes Rain, 11 Muscleman, 6 No Vice (2, 4)

Lähtö 5: 8 Intoiivari, 9 Vilju, 10 Karlo (3, 6)

Lähtö 6: 4 Promptus (5, 6)

4 x 2 x 4 x 6 x 3 x 1 = 576 riviä = 57,60 euroa