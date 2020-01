Illan T86: Järvsöodin vankka peruspilari

Keskiviikkoillan kahdeksan lähdön "pikapeli" on jälleen edessä Vermon ravien jälkeen. Haaste on tietenkin iso, mutta myös ratkaisuja löytyy.

Ruotsin ajajaliigan ykkönen Ulf Ohlsson ohjastaa päivän pankki Järvsöodinia.

Hastetta voi lisätä Xpress-ravien Bergsåkerin päässä myös illaksi luvattu räntäsade. Radanhoitajat tosin onnistuvat Sundsvallin raviradalla hyvällä prosentilla, ja luultavasti pinta on tampattu niin kovaksi, että sillä on hevosten kaikesta huolimatta hyvä juosta. Solvallassa ei illalla pitäisi sataa.

PÄIVÄN PANKIT

Molemmille paikkakunnille löytyy kelpo pankkiehdokkaita melkein joka sormelle. Erittäin vankalta tuntuu esimerkiksi Järvsöodin (T86-5). Norjalaisen Steinfaksin jäätyä pois vastus tuntuu varsin köykäiseltä. Nyt Ulf Ohlsson ohjastaa Jan-Olov Perssonin valmentamaa oritta - viimeksi tauolta ajoi valmentaja itse. Hevonen oli tukkoinen, eikä pysynyt takasuoran rytminvaihdoksessa mukana, mutta se tuli kuitenkin 23,4-tahtia viimeiset 800 metriä. Nyt on sopiva 2660 metriä matkaa, ja vauhtiakin irronnee paremmin, kun on startti alla.

Avauskohteen Weekend Funilla on hieman vastaava tilanne - kevyt vastus. Ruuna on pitänyt huoltopaussin, mutta mistään kunnon tauosta ei ole kyse, ja viime kerran tasollaan se johtaa koko matkan. Se olisi ilman loppusuoran laukkaa taistellut voitosta Ginny Weasleyn ja Hawk Cliffin kanssa. Jälkimmäinen olisi varmaan 90-prosenttinen tähän kisaan. Weekend Fun sitäpaitsi ajaa lujaa ja on erittäin liki johtaa koko matkan.

Highspiritillä (T86-2) on sama tilanne: keulaan ja kukat? Kuitenkin Hannu Korven valmentama Grainfield Aiden on niin jäätävässä iskussa ja saa Örjan Kihlströmin kärryilleen, että on varminta ottaa molemmat. Highspiritin voi vaikka jättää yksin ideasysteemin varmaksi vähemmän pelattuna.

Leonas Sami (T86-8) on myös niin hirmuiskussa, että sen voi laittaa yksin kasiradaltakin. Ruuna jäi aivan toivottomiin asemiin viimeksi, kun se pakitti viimeiseksi, ja selät eivät kirivaiheessakaan vetäneet lainkaan. Lopun se tuli viidettä rataa, viimeiset 600 metriä sujuivat 10,8-tahtia, ja voitto oli vieläkin naurettavan helppo. Ruuna päässee lisäksi parempiin asemiin, kuin suosikki Karissa Bo, sillä jälkimmäinen joutuu poisjäännin myötä sisäradalle, mutta ei avaa lujaa. Ei avaa Leonas Samikaan aiemman perusteella, mutta lopettaa sitäkin kovempaa.Tämäkin laitetaan silti vain "pikkusysteemiin" varmaksi, kun myös Toreador maistuu pienellä osuudellaan.

PORUKKASYSTEEMI

4 Weekend Fun (12,3)

2, 3 (9,4)

8, 2, 4, 1, 9, 5 (7,11)

11, 4, 9, 10, 5, 2, 8, 6 (1,3)

6 Järvsöodin (10,1)

9, 4, 3 (1,10)

7, 11, 1 (8,4)

8, 12 (2,3)

432 riviä - 21,60 euroa.

LOMPAKONRÄJÄYTTÄJÄT

Heartbeat (T86-3) oli tosi hieno viimeksi, vaikka vastus oli kehno. Sitä kannattaa hakea yllättäjäksi miniosuudellaan. Lähdön suosikin Fighter Mearasin liian iso prosentti jättää monen hevosen alipelatuksi - suosikki on epävarma tapaus.

Neloskohde taas on sellainen, että melkein mikä tahansa voi voittaa. Nina Pettersson-Perklénin valmentama Another Trial esimerkiksi on yllätysvalmis huonosta lähtöradastaan huolimatta.

Uappa Di Azzurra (T86-6) avaa lujempaa kengättä, mutta se on niin vahvassa kunnossa, etä yllätys on silti haarukassa. Tamma ei ollut paljoa huonompi, kuin raskaan reissun saanut suosikki Divine viimeksi. Laura Myllymaan valmentamalla Uappalla meni ihan kaikki pieleen, mutta se tuli perille saakka, ja nyt lähtöpaikat suosivat yllättäjää suosikkia vastaan.

Avantis Red Witch (T86-7) avaa lujaa ja voi yllättää, kuten lokakuussa samassa pelimuodossa.

IDEASYSTEEMI

4 Weekend Fun (12,3)

2 Highspirit (3,9)

8, 2, 4, 1, 9, 5 (7,11)

11, 4, 9, 10, 5, 2, 8, 6 (1,3)

6 Järvsöodin (10,1)

9, 4, 3 (1,10)

7, 11, 1 (8,4)

8 Leonas Sami (12,2)

1728 riviä - 86,40 euroa.