B.B.Terje T. tulee Norjasta ja yllättää Ruotsin 75:ssä

Ville Toivonen

Johan Untersteiner vierailee harvakseen kylmäveristen rattailla, mutta tänään hänen ehkä paras saumansa Åbyn 75-kierroksella on norjalainen B.B.Terje T.

Paras tipsi tulee Norjasta ja kylmäverilähtöön, joita Göteborgin korkeudella ajetaan hyvin harvakseen. Nyt ajetaan, ja Norjasta tulevat hevoset ovat melkein etulyöntiasemassa. Norjan rajan takaa on paljon lyhyempi matka kilpailupaikalle, kuin Ruotsin kylmäveriseuduilta pohjoisesta.

Tuossa tipsissä B.B.Terje T:ssä (T75-4) on paljon muitakin todella hyvän tipsin aineksia. Täytyy tunnustaa, että huomio upeaan oriiseen kiinnittyi Björn Goopin Björnkollen vihjevideolla. Goop oli ohjastanut oritta vuosia sitten Norjan kylmäveriderbyssä, ja se laukkasi lopussa kaksarisijan, ehkä jopa voiton.

Iso juttu B.B.Terje T:ssä on, että se kilpailee ensimmäistä kertaa urallaan Ruotsissa eli ensimmäistä kertaa on ajovitsa varusteena. Se sopii laiskalle hevoselle erittäin hyvin, pelkkä vitsan näyttäminen saanee hevosen piristymään. Norjalaiset kylmäveriset ovat yllättäneet monta kertaa ensimmäisissä Ruotsin starteissaan.

Viime juoksu oli tosi vahvaa jälkeä oriilta, sillä on takamatkan juoksurata (riski mutta myös mahdollisuus), uusi kuski Johan Untersteiner ja ennen kaikkea hevosta on pelattu tosi maltillisesti. Ja vielä kaksi isoa plussaa: keskipitkä matka on vahvalle oriille oikein sopiva uran aiempien esitysten perusteellakin. Lisäksi päivän reipas sade voi olla iso miinus monelle hevoselle, mutta B.B.Terje T. kilpaili viimeksi vastaavassa melkein rankkasateessa, ja se ei tosiaankaan ollut ongelma.

PÄIVÄN PANKIT

B.B.Terje T. laitetaan rohkeasti yksin kupongille - onnistuminen pelissä vaatii tänäänkin rivakoita otteita. Toinen pankki on Super Sarah (T75-2), joka on aloittanut uransa huikean lupaavasti. Varsinkin viime startti Solvallassa 12,8-aikaisine kirikierroksineen viidennestä ulkoa ylivoimaiseksi ykköseksi oli huimaa jälkeä noin rutinoimattomalta hevoselta. Vaikutelma on sellainen, että Erik Adielsson, joka on Ruotsin parhaita avaajia voltista, ajaa tammalla koko matkan keulilla.

PORUKKASYSTEEMI

6, 4, 15 (7,11)

1 Super Sarah (2,12)

5, 1, 8, 14, 13, 12, 9 (11,6)

14 B.B.Terje T. (5,8)

14, 3, 7, 1, 4, 13, 15 (8,5)

3, 5, 7 (4,15)

10, 14, 5, 2 (4,9)

1764 riviä - 88,20 euroa.

Pääset tästä Veikkauksen sivulle pelaamaan vihjesysteemin.

LOMPAKONRÄJÄYTTÄJÄT

Cayucos (T75-1) on väkivahva ja teki viimeksi älyttömän esityksen kiertäessään 700 metriä ulkoratoja keulaan ja kadotessaan maisemaan. Lähtöpaikka parani ykkösen poisjäännin myötä, ja ruuna on maltillisesti pelattu.

Veijo Heiskasen valmentama Celsius Evo (T75-3) on sarjoihinsa väkivahva menijä. Se on vähän pelattu, ja kolmoskohteessa on mahdollisuus isoonkin yllätykseen.

Oppilaslähdössä (T75-5) voi posahtaa kunnon pommi. Esimerkiksi Bally T.N., joka voi parantaa tukkoisesta tauoltapaluustartistaan ja vahva Epsom voivat yllättää. Ballya voi auttaa loppusuoran open stretch, Epsom ratkaisee voimallaan, jos onnistuminen tulee. Yllättäjän nimi voi olla myös I.T.Inventor, jonka kuski muuttuu paljon taitavammaksi, kun yli 100 voittoa viime kaudella ohjastanut Emilia Leo hyppää kärryille.

Jos haluaa lapun arvon moninkertaistuvan kahdessa päätöskohteessa, kannattaa laittaa lapuille esimerkiksi Remarkable Feet, jota valmentajansa Jörgen Westholm kehuu kovasti. Viimeisessä kohteessa taas Fleur Mearas tai Velegance tuntuvat todennäköisimmiltä yllättäjiltä. Green Mambassa on toki ainesta pankiksi, mutta se on liikaa pelattu muiden varmojen puutteessa. Lisäksi tamma ei ole aiemmalla urallaan oikein toiminut keulasta. Tässä sillä saatetaan isona suosikkina piikkipaikka hakea, mutta onko se paras paikka tälle hevoselle?

IDEASYSTEEMI

6, 4, 15 (7,11)

1 Super Sarah (2,12)

5, 1, 8, 14, 13, 12, 9 (11,6)

14 B.B.Terje T. (5,8)

1, 4, 13 (14,3)

3, 5, 7 (4,15)

10, 5, 2 (14,4)

567 riviä - 28,35 euroa.