Rohkea Ruotsin rokan syö!

T86 on kunnioitusta herättävän vaikea peli. Tänään se tuntuisi olevan kuitenkin ratkaistavissa: rohkeasti neljällä varmalla!

Anu Leppänen

Päivän pankin Zaira Del Roncon valmentaja Laura Myllymaa Vermossa 2017 Finlandia-ajon voittajan D.D.'s Hitmanin hoitajan roolissa.

Kierros ajetaan sääennusteen mukaan hyvässä kelissä sekä Jägersrossa että Solvallassa. Sehän sijoittuu hyvin loppuiltaan Vermon ravien jo päätyttyä: Suomen ajassa peli menee kiinni vasta kello 21.30 ja ratkeaa pikatahtiin kahden radan vuorotellessa puolentoista tunnin aikana.

PÄIVÄN PANKIT

Laura Myllymaan valmentama Zaira Del Ronco (T86-3) oli aivan mahdoton viimeksi. Se pakotti suosikki Virgin Maidenin avaamaan 07,8 ensimmäisen puolikkaan pitääkseen keulan. Silti Zaira irtosi heittämällä ja kuskin pidellessä viimeisellä puolikkaalla saatuaan tilaa. Esitys ei ollut mikään onnenkantamoinen, sillä tamma on ollut parhaina päivinän hurja aikaisemminkin. Tänään homma haiskahtaa koko matkan keulalta.

Teton Sweet Lindy (T86-4) on ollut tosi hieno pari starttia putkeen. Sitä ennen se oli vahva mutta epävarma suorittaja. Viimeksi tamma jyräsi kolmatta ensimmäiset 700 metriä päästäkseen johtavan ulkopuolelle. Edessä kävi hevonen, mutta suurimman osan loppumatkasta Teton Sweet Lindy ravasi toista ilman vetoapua. Silti se jaksoi runtata vielä varmasti ykköseksi Solvallassa. Sitä starttia edelsi juoksu, jossa tamma jäi voimissaan pussiin. Nyt varsin arkisessa lähdössä Ulf Ohlssonin hypätessä ensimmäistä kertaa kyytiin, valjakko on liki onnistumista.

Viola Grif (T86-6) voi olla ylikylä tammalähtöönsä, mutta se ei silti ole alustavissa peleissä kuin niukkaakin niukempi suosikki. Italiassa se oli parhaimmillaan pysäyttämätön omissa lähdöissään, joskin sielläkin epävarma. Ruotsin avauksessaan voimia jäi hurjasti varastoon, vaikka vastassa oli avoimen tason tammoja 75:ssä. Viimeksi se starttasikin suosikkina ja johti voittajan näköisenä, mutta loppukaarteessa ravi katosi ja haaveet savuna ilmaan. Nyt tehtävä on paljon, paljon helpompi, ja varustusta sädettäneen paremmin kohdalleen.

Very Charming (T86-2) ei ole maailman ravivarmimpia menijöitä, mutta kaameassa iskussa se tällä hetkellä kilpailee. Se pääsee tänään "pikkusysteemin" varmaksi. Ruuna laukkasi viimeksi ensimmäiseen kaarteeseen niin pahoin, että se olisi kuulunut hylätä. Silti Claes Sjöströmin ajokki kiri vielä painovoiman lakeja vastustaen kierrellen kolmanneksi. Sitä edellisessä Solvallassa ruuna oli myös väsymätön. Viimeisen kierroksen ilman vetoapua kolmatta kiertäen se jyräsi varmoin ottoin kärkeen. Nyt vastus vaikuttaa erittäin sopivalta, ja kuski voinee hieman passailla varmistellessaan ravia ja ajaa eteenpäin silloin, kun homma sujuu.

Payet D.E. (T86-8) on lähellä onnistua taas, mutta se on aivan liikaa pelattu. Vastassa on maistuvia jättiyllättäjäkandidaatteja, ja iso suosikki varmistetaan.

PORUKKASYSTEEMI

6, 5, 2, 1, 7, 8 (4,3)

7, 5, 4 (9,3)

5 Zaira Del Ronco (2,1)

3 Teton Sweet Lindy (4,1)

1, 2, 11, 7 (6,5)

8 Viola Grif (5,4)

5, 3, 9 (2,10)

2, 4, 9, 12, 10, 11 (5,3)

1296 riviä - 64,80 euroa.

LOMPAKONRÄJÄYTTÄJÄT

Avauslähdössä haiskahtaa heti yllärille. Victorious Star ei ollut niin paljon huonompi kuin suosikki Global Takeover viimeksi, että sen kuuluisi olla selvästi vastapuolta paremmalta paikalta 10 kertaa vähemmän pelattu. Flirting Girl avaa kovaa ja on menestysvireessä. Viimeksi tamma jäi ajamatta toisten takana.

Janne Korven ajokki Arctic Carl (T86-2) oli hieno joulukuun alussa kiertäessään kärkeen mutta sen jälkeen vaisu. Nyt olisi paikka menestyä, ja ruuna on täysin pelaamaton.

Peakadilly (T86-5) palasi syksyllä vuoden tauolta. Viime startti antoi vihjettä vireen löytymisestä, ja nyt on sopiva tehtävä. Silti Steen Juulin ajokki on jäämässä pelaamattomaksi.

Päätöskohteessa "kaikki" pelimerkit menevät suosikille. Tuomas Pakkaselle siirtynyt Callela Louis voisi yllättää, olihan se lähellä sitä Derbyn finaalissakin Vermossa, mutta ruunaa häirittiin karkeasti, ja se laukkasi silloin. Koko takarivi on tässä täynnä yllätyssaumoja, joskin lyhyellä matkalla voi olla vaikea ehtiä sieltä kärkeen. Eturivissä Okasi Cheri on myös loistoiskussa parin viime startin perusteella: viimeksi tuli liian myöhään tilaa.

IDEASYSTEEMI

6, 5, 2, 1, 7, 8 (4,3)

7 Very Charming (5,4)

5 Zaira Del Ronco (2,1)

3 Teton Sweet Lindy (4,1)

1, 2 (11,7)

8 Viola Grif (5,4)

5, 3, 9 (2,10)

2, 4, 9, 12, 10, 11 (5,3)

216 riviä - 10,80 euroa.