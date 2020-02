Polara ja Julmin nousussa Vermon Toto75-kierrokselle

Terhi Piispa-Helisten

Polara tekee valmentaja-ohjastajansa Antti Tupamäen mukaan nousua tasolleen.

Antti Tupamäen Polara juoksi viikko sitten Kuopiossa toisen kilpailunsa tauon jälkeen. Ruunan otteissa alkoi olla jo vanhaa tuttua meininkiä.

”Polara oli hyväntuntuinen Kuopiossa ja tuntuu nyt menevän koko ajan parempaan suuntaan. Kun vire on kohdallaan, se lähteekin tosi kovaa."

"Ellin Sisu on ulkopuolella, mutta hyvänä päivänään se pystyy vastaamaan sille kiihdytyksessä. Lähtö on pieni, eikä keulasta ole pakko ajaa. Tuskin lähdössä pussiin jää, jos Ellin Sisu vie vauhdilla. Polara voi palata voittokantaan jo Vermossa”, Tupamäki uskoi.

Paljon terveysmurheista kärsinyt Julmin kilpailee päätöskohteessa. Peter Lindroos ohjastaa oria, joka on sijoittunut kolmen parhaan joukkoon yli puolessa uransa kilpailuista ja voittanut 14 kertaa. Vermon kilpailu on kolmas yli puolen vuoden tauon jälkeen.

”Kaikenlaista ongelmaa on Julminin kanssa ollut, eikä kovia treenejä juurikaan ole tehty. Siihen nähden tauon jälkeiset kilpailut ovat sujuneet positiivisesti. Tarkoitus on ollut kilpailujen myötä saada ori omalle tasolleen."

"Starttiväli Lahden ja Turun välissä venähti vähän turhan pitkäksi, mutta kyllä Julmin paransi Turun kisaan. Rakentavia startteja on ajettu ja nyt on lyhyempi starttiväli. Mikäli ori otti viime kisan oikealla tavalla, se voisi olla jo Vermossa aika hyvä. Täytyy vielä valmentajan kanssa jutella, ollaanko aktiivisia vai ajetaanko vielä nätisti. Jos ori saa olla terveenä, se nousee vielä ihan huipputasolle”, jutteli Peter Lindroos.

Le Blixten meni viimeistä edellisessä kilpailussaan Vermossa ennätyksensä 14,4 täyden matkan voltissa, mutta viimeksi ei meno maittanut samaan malliin.

”Tamma ei tykkää yhtään juosta pehmeällä alustalla. Ennätysjuoksussa oli napakka ja pitävä rata ja siitä se pitää. Tamma osaa voittaa ja kilpailee hyvässä kunnossa. Mikäli lauantaina rata ei ole pehmeä pinnaltaan, tamma pystyy olemaan kärkihevosia”, uskoi Lindroos.

Viikon Varma

Lähtö 3 /10 Shining Armor

Hienolla tyylillä askeltava lahjakkuus on voittanut viime kilpailunsa todella helposti. Perttusella on monia taktisia vaihtoehtoja, sillä hevonen on sekä vahva että nopea.

Viikon väistö

lähtö 7 / 3 Ekosan

Vauhdikas ruuna ei ole hokkikeleillä parhaimmillaan.

Viikon idea

lähtö 4 / 7 Trot Kronos

Hyviä esityksiä jatkuvasti ja tuore kilpailu alla maanantailta. Jos juoksu onnistuu, pystyy yllättävän korkealle.

Toto75-vihjeet

Lähtö 1: 1,2 (5,6)

Lähtö 2: 4,1,12,3,9,7,11 (8,6)

Lähtö 3: 10 Shining Armor (6,7)

Lähtö 4: 5,3,8,7,6 (1,9)

Lähtö 5: 1,4,2,7,10 (9,5)

Lähtö 6: 3 T.Rex (1,9)

Lähtö 7: 5,1,4,9 (2,3)

1 400 riviä x 0,05e = 70e

Kopioi tästä vihjerivi Toto-kupongille Veikkauksen palvelussa.