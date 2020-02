Pottia puskee Ruotsinmaaltakin

Lauantaina pelataan potista, paitsi Vermossa, myös naapurin puolella. Solvallan 75-finaaliraveissa on bonuspottia peräti 1,6 miljoonaa euroa.

Elian Web ja Jorma Kontio - lauantain Ruotsin 75-potin takuumiehet.

Solvallaan on luvassa hyvää keliä. Sekä urheilullinen että pelillinen näkökulma tarjoavat houkutusta seurata myös Ruotsia. Pelissä on mukavasti särmää, joten jackpotin metsästykseen lähdetään lippu korkealla.

PÄIVÄN PANKIT

Avauskohteen Hevin Boko tuntuu aivan järkkymättömältä pankilta. Se on ollut jo pitkään mitä mainioin, ja juoksupaikat ovat paranemaan päin sekä vastus helpottumaan. Tässä pahimmista vastustajista Timo Nurmoksen valmennettava murskasi Ultra Brightin sen ulkopuolelta viimeksi, ja Global Upper Style puolestaan antaa paljon tasoitusta takarivistä. Se avaisi lujaa, mutta nyt tuosta ominaisuudesta ei ole täyttä iloa.

Elian Web (T75-3) on lähes yhtä todennäköinen voittaja kultadivisioonan tehtävässään. Keula näyttää lähes vuorenvarmalta, ja kun ruuna ei päästänyt viime startissa edes Propulsionia lähelleen, kuinka se tulisi ohitetuksi tällä kertaa? Varsinkaan, kun Katja Melkon kommentit valmennettavansa vireestä ovat tosi positiivisia.

Riviin löytyy vielä kolmaskin kelpo pankki, ja paljon vähemmän kupongeille merkattu sellainen, kuin edellämainitut. Global Venture (T75-2) ei ole saanut voittoa viime starteissa, vaikka ruuna on tehnyt erinomaista työtä. Asetelmat ratkaisevat, ja nyt on saumaa koko matkan johtoon tässäkin tapauksessa. Peter Untersteinerin valmennettavan laukka toissastartissa ei ollut hevosen vika, sitä häirittiin karkeasti. Viime juoksu Il Duce Bokon rinnalta oli vahvaa työtä, ja nyt, kun asetelmat ovat näin, että Global Venture juossee nopeana avaajana keulassa ja Il Duce joutuu kiertämään, tulojärjestyskin on liki vaihtua.

PORUKKASYSTEEMI

2 Hevin Boko (9,5)

1 Global Venture (4,8)

4 Elian Web (5,9)

6, 2, 5, 10, 11, 15, 14 (7,13)

4, 6, 11, 10, 12 (9,8)

11, 3, 5, 4, 1, 7, 8, 10 (6,2)

10, 2, 3, 5, 12, 8, 11 (6,9)

1960 riviä - 98 euroa.

LOMPAKONRÄJÄYTTÄJÄT

Apple Rose (T75-4) avaa juoksuradalta hyvin ja on sitkeä tsemppari. Paalun Aura S.L. lienee kyvyiltään ylivoimainen kiinnisaatava, mutta jälkimmäisen lähtölaukka tuntuu kovin todennäköiseltä, ja sen jälkeen lähtö muuttuisi todella avoimeksi taistoksi.

Passionate Kempin poika Roofie (T75-5) on kyvykäs ja loistoiskussa, eikä yllätys ole poissuljettu, jos ja kun keulilla pidetään kovaa tempoa matkalla.

Hobby de l'Iton (T75-6) ei avaa tarpeeksi lujaa saadakseen keulaa, mutta jos väylät aukeavat, hevosen kyvyt riittävät kyllä.

Remarkable Feet (T75-7) voi saada kirivaiheessa Man At Workiltä vetoapua. Ori voi myös parantaa, koska sillä on tuore startti alla viime lauantailta, ja peliosuus prosentin pinnassa on mahdollisuuteen nähden tosi alakantissa.

IDEASYSTEEMI

2 Hevin Boko (9,5)

1 Global Venture (4,8)

4 Elian Web (5,9)

6, 10, 11 (2,5)

6, 11, 10 (4,12)

11, 3, 5, 4, 1, 7, 8, 10 (6,2)

10, 2, 3, 11 (5,12)

288 riviä - 14,40 euroa.

