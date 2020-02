Stayerkisasta ideavarma 64-vihjeeseen

Terhi Piispa-Helisten

Hanu Torvinen on kierroksen avainohjastaja. Hänen ajokkinsa ovat neljässä 64-kohdelähdössä mukana vihjerivin pelihevosissa.

Laukka pilasi pelin myös vajaa kuukausi sitten, kun Hannu Torvinen otti ensituntumaa Voima-Simoon. Toista rataa ilman vetoapua taivaltanut Voima-Simo painui tuolloin loppukaarteeseen mentäessä keulaan, josta laukkasi maalisuoran alussa paineen alla.

Sen jälkeen tuli voitto reippaasti vetäneen Ruopaksen takaa. Ruopas tuli vahvasti maaliin asti, mutta Voima-Simo runttasi vauhdikkaassa päätöksessä niukasti ohi ja teki 2100 metrillä komean ennätyksen 26,6a.

"Hyvän tuloksen se meni Teivossa, ja sitä olen vähän varronnutkin, kun se on harjoituksissa tuntunut niin hyvältä", valmentaja Henri Tapala paljastaa.

"Hannukin sanoi startin jälkeen, että teillä taitaakin olla vähän parempi hevonen. Se ailahteli tässä niin kovin, ja siihen sitten vikaa etsittiin. Ruokintaa muutettiin, että saatiin vatta kuntoon, niin heti rupesi paremmalta tuntumaan."

Viime kilpailussa Voima-Simo jäi Hannu Lähteenmäen ajamana pussiin. Tärkeintä oli, että se meni taas koko matkan ravia. Laukkaan ei ole käytännössä koskaan varaa, eikä voltin nelospaikka ole epävarmalle hevoselle tietenkään paras.

"Mulla on vähän sellainen olo, että Hannu sen vääntää sieltä ravilla matkaan", Tapala uskoo. "Se tekee sen laukan mullekin välillä harjoituksissa, mutta siellä on nyt ammattimies viimeisen päälle rattailla. Hannu halusi sille vähän vaihtaa varusteita. Ihan pieniä asioita tehtiin silloin Porin startin jälkeen, ja nyt mennään ihan samoilla. Kyllä mä uskon, että se pystyy voittamaan, jos kaikki luonaa."

Hannu Torvisella on sanansa sanottavana myös lähtöä aiemmin. Hän ajaa Salamakypärät-kilpailussa vuosien varrella menestyneille kuskeille suunnatussa lähdössä Christa Packalenin tallin Santo Grialia, joka juoksee joko johtopaikalla tai viereltä lujaa lähtevän BWT Dangerin takana. Voi hyvin olla, että hän päästää pikkuveljensä Jukan ajaman suosikin taistelutta eteensä ja luottaa siihen, että pääsee koittamaan ohitusta lopussa.

Elias Juonetar on kukistanut Vuvuzelan kahdesti peräkkäin ja saattaa nousta tällä kertaa jo suosikiksi. Molemmat on syytä ottaa kupongille, jonne kuuluu myös aina vahvasti kirivä Eeti.

Ylimmässä voittoluokassa on jälleen jackpot, nyt 64 000 euroa.

T64-vihjeet:

Lähtö 1: 4 Elias Juonetar, 6 Vuvuzela, 8 Eeti (5, 3)

Lähtö 2: 8 How High The Moon, 2 Freya Stars, 3 Summitie (5, 1)

Lähtö 3: 2 BWT Danger, 1 Santo Grial (9, 12)

Lähtö 4: 7 Voima-Simo (9, 6)

Lähtö 5: 2 Le Mirage, 11 Might Be Romeo, 10 Stonecapes Rain (6, 3)

Lähtö 6: 1 Juiceman, 2 Ice Wine, 6 Com Milton, 4 Anything For You, 9 Luxorious Lord, 10 Lightningsky (7, 11)

3 x 3 x 2 x 1 x 3 x 6 = 324 riviä = 32,40 euroa

