Korven Arnie Express hoitaa osuman T86-pelissä

Åbyssä ja Solvallassa ajettava T86 vaikuttaisi olevan ratkaistavissa: varmaehdokkaita on useampia - samoin kohteita, joissa melkein mikä tahansa voi voittaa.

Miika Lähdeniemi

Pekka Korpi valmentaa illan Solvallan ideavarmaa Arnie Expressiä.

Solvallassa saattaa hieman sadella illan mittaan ennusteen mukaan, mutta mitään vedenpaisumusta ei ole luvassa. Åbyyn luvataan hyvää, joskin hieman tuulista, muuten lämmintä keliä vuodenaikaan nähden. Tarjokkaita pankiksi siis piisaa.

PÄIVÄN PANKIT

Eniten pelattu Petri Puron valmentama Maestro Crowe (T86-3) varmistetaan. Toki sitäkin voi käyttää esimerkiksi a-hevosena hajotuksissa, mutta kyse on todella epävarmasta ja siksi aivan liikaa pelatusta hevosesta. Kapasiteetti on iso, siitä ei ole kyse.

Iron Creek (T86-4) sen sijaan on viime vuodesta alkaen varmistunut otteissaan, ja se näkyy tulosrivissä: kahdeksan voittoa 2019-20 juostuissa 12 startissa. Ruuna oli täysin ylivoimainen sekä Jägersrossa vuoden alussa että loppukuusta Hampurissa. Jälkimmäisessä se lähti lujaa voltista, ja samaa voi koittaa tänäänkin. Se ei tosin ratkaise vielä, sillä on kyse keskipitkästä matkasta. Vastassa on hyvin arkisen oloista porukkaa, ja suosikki on jopa todennäköisempi kuin sen alkuiltapäivän 52% osuus näyttää.

Sahara Sun (T86-6) on myös todella kovasti luotettu, mutta siihen on syynsä. Tamma jäi vetämättömiin selkiin viimeksi 75:ssä, mutta se tuli silti viimeisen kierroksen toivottomista asemista 11,8 ja viimeiset 400 metriä alle 11:tä. Sitä ennen se jyräsi kovavauhtisessa kisassa Gävlessä upeasti johtavan rinnalta. Tänään vastus on aiempaakin kesympi, ja Örjan Kihlström rattailla löytää varmaankin voittavan taktiikan. Sahara Sun ei ole alipelattu, mutta korkean osuutensa (63%) veroinen kuitenkin, ja hyvä pankki vaikeaan pelimuotoon.

Kolmas pankki on suomalaisempi ja myös elävämpi peli-idea, kuin muut pankeiksi tarjotut tässä vihjeessä. Pekka Korven valmennettava Arnie Express alkaa olla taas voittovireessä. Ruuna ei saanut tilaisuutta viimeksi jäädessään hännille. Kovavauhtisessa juoksussa ei auttanut, vaikka se tuli 10,0 viimeiset 800 metriä, eikä se ollut tyhjä vielä maalissakaan. Ruuna on juossut kovissa porukoissa, ja nyt on hyvälle avaajalle vaihteeksi tilaisuus päästä vaikka keulaan. Asiaa ei huononna Björn Goop rattailla.

Ideasysteemiin pannaan varmaksi vielä Restless Heart (T86-1), jonka kohtalo ratkeaa alussa. Jos se yksin paalulta lähtevänä pääsisi ravia ja saisi keulan, ei takaa ole luultavasti tulossa ohittajaa, mutta tamma on epävarma. Vire sillä on mahtava. Viimeksi juoksu pahan laukan jälkeen oli älytön, ja kyseessä on tosi kestävänkin oloinen tamma. Eli keskipitkä matka ei ole miinus.

PORUKKASYSTEEMI

1, 5, 2, 6 (4,7)

1, 5, 6, 10 (3,8)

5, 3, 10, 2, 1 (9,4)

7 Iron Creek (9,3)

2, 5, 4, 6, 1, 8 (3,7)

7 Sahara Sun (3,10)

3, 6, 11, 9, 2 (12,5)

1 Arnie Express (2,4)

2400 riviä - 120 euroa.

Pääset tästä linkistä pelaamaan vihjesysteemin Veikkauksen sivuille. Voit myös muokata peliä.

LOMPAKONRÄJÄYTTÄJÄT

Lass Revenue (T86-2) on alle 10% osuudellaan tosi maistuva merkki, jopa ideavarma-ainesta! Ruuna jäi viimeksi pakettiin ja laukkasi sitä ennen menestystään loppusuoralle tultaessa. Se avaa niin lujaa, että kuski voi päättää, koittaako keulasta, kuten voitossaan kolme kisaa sitten, vai antaako hevoselle selän eteen?

Suosikki Maestro Crowe (T86-3) vie pelimerkit, mutta on epävarma, ja taustan pelaamattomista French Quick, Akbar ja tallia vaihtanut Mirakel Håleryd ovat maistuvia yllätysvetoja.

Viitoskohteessa voi tulla mikä vaan, niin sekalainen sakki on kysessä. Vähän pelatuista maistuvat erityisesti Kick Off Classic ja Zoko Lane, joka vaatisi kylläkin ylivauhdin, mutta sellainen on lähellä tässä.

Fiery Heart (T86-7) avaa lujaa ja voi parantaa saatuaan kovavvauhtisen startin alle. Se oli sykysllä mukana Kriteriumin karsinnassa ja voi olla vaikka kuinka riittävä tapaus, eikä peliosuus huimaa nyt päätä.

PORUKKASYSTEEMI

1 Restless Heart (5,2)

1, 5, 6, 10 (3,8)

5, 3, 10, 2, 1 (9,4)

7 Iron Creek (9,3)

2, 5, 1, 8 (4,6)

7 Sahara Sun (3,10)

3, 6, 11, 9, 2 (12,5)

1 Arnie Express (2,4)

400 riviä - 20 euroa.

Pääset tästä linkistä pelaamaan vihjesysteemin Veikkauksen sivuille. Voit myös muokata peliä.

PÄIVÄN DUO

Arnie Expressiä kelpaa koittaa myös Duossa (Xpress, lähdöt 7 ja 8).

Kohde 1: 3, 6, 11, 9, 2, 12

Kohde 2: 1 Arnie Express

Kuusi yhdistelmää - minimipanoksella kuusi euroa.

Pääset tästä linkistä pelaamaan vihjesysteemin Veikkauksen sivuille. Voit myös muokata peliä.