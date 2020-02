Lapuan patruuna Troopers tulee Äimärautiolle väellä ja voimalla

Oulun Kavioliiga-raveissa on lauantaina niin Suomi–Ruotsi kuin Suomi–Norja -maaottelun makua.

Anu Leppänen

Lähes voittamaton Myr Faksen saapuu Norjasta haastamaan kotimaan kärjen Ouluun lauantaina.

Ruotsalaistreenarit Hanna Olofsson ja Jens Eriksson saapuvat kalustoineen mittaamaan kotimaan ässien tason.

Kaviouran riennoissa nähdään Suomen kaikkien aikojen kolme voitokkainta ohjastajaa: Jorma Kontio, Antti Teivainen ja Ari Moilanen. Trion yhteenlaskettu voittomäärä on uskomattomasti 26 000!

Kylmäveristen Kavioliigan osalähdössä saavat suomenhevoshuiput Koskelan Akseli, Josveis ja Polara tuiman haasteen norjalaishirmu Myr Faksenilta. Ensin mainittu on kohonnut suomenhevospuolella talven valtiaaksi, mutta varmistukset ovat tällä kertaa tarpeen, kun leveä haastajarintama petraa kevään lähestyessä.

Vihjerivin tuki ja turva on kolmannen kohteen Troopers. Väsymätön vääntäjä lankesi viimeksi loppusuoralla kesken voittomatsin laukalle, mutta muuten Troopers on mennyt varmasti ja vakuuttavasti.

Yksi Troopersin kovimmista haastajista on ylisarjasta huolimatta Boogiewoogie Laday. Päälle puolet uransa kisoistaan nimiinsä vienyt ruuna sai tuoreimmassa startissaan nappireissun toisessa ulkona. Maalisuoran alussa Boogiewoogie Laday näytti voittajalta, mutta loppuriuhtaisusta jäi paras ponsi puuttumaan.

”Startin ajanut Saarelan Jamppa sanoi, että lapuilla tai hupuilla voisi tulla lisänapsu. Jotain sellaista saatetaan nyt kokeilla”, valmentaja Ilkka Kangas paljastaa.

Temmesläinen lähtee matkaan maltillisin miettein.

”Vastus on tiukka. Voitto tulisi yllätyksenä.”

Pari lähtöä on selvitettävissä kahdella hevosella. Kakkoskohteessa Disain on keulasta liki. Taistelu Jaska on kohisevassa nousukunnossa, mutta ruuna saattaa jäädä alussa turhan kauas.

Lämminveristen ykkössarjan duelli käytäneen ravitalven piristysruiskeen Hazelhen Hermeksen ja Minto's Don Juanin kesken. Jälkimmäinen saattaa päästä keulaan, jos Tapiro Jetillä päädytään peesitaktiikkaan.

Viikon väistö

Toto75 – 2: Kirivoimainen Kevinin Tähti antaa alussa muille eteen, eikä T75-tasolla ole moiseen varaa.

Viikon varma

Toto75 – 3: Troopers puskee kuin panssarivaunu. Ruuna tuskin sortuu toista kertaa laukalle.

Viikon yllättäjä

Toto75 – 1: Kiss Sånna on sekavaa tulostauluaan tolkumpi tamma, eikä vastus ole tiukimmasta päästä.

Toto75-vihjeet:

Lähtö 1: 4,2,7,11,10,13,6 (15,1)

Lähtö 2: 3,9 (10,8)

Lähtö 3: 6 Troopers (7,10)

Lähtö 4: 6,3 (1,4)

Lähtö 5: 6,12,14,13 (5,1)

Lähtö 6: 2,10,6,4,1 (7,8)

Lähtö 7: 1,7,8 (10,11)

1680 riviä x 0,05 euroa = 84 euroa

Pääset pelaamaan MT:n vihjerivin tästä linkistä.