Ison potin metsästykseen Mantorpissa?

Mantorpin lauantain T75-kierros sisältää niin kiemuraisia aineksia, että täysosuman arvo voi nousta vaikka kuinka isoksi. Mukavaa seuraamisen kannalta on mm. se, että suomalaismielenkiintoa on taas reippaasti kuvioissa.

Ville Toivonen

Marc Elias on avainkuski lauantainkin kierroksella. Isänsä Conrad Lugauerin tallin tähti on Campo Bahia, mutta myös sen pikkusisko American Hill on tosi lupaava. American Hill on kierroksen paras pankki Ruotsin 75:een.

Kierrokselle löytyy vain yksi luotettavantuntuinen pankki, ja senkin peliosuus uhkaa kohota vähän liian ylös juuri muiden pankkien puutteessa. Keli Mantorpissa on vaihteleva, mutta mitään suurempia sateita paikalle ei ennusteta, ei ennen kuin ravit ovat jo loppuneet., joten olosuhde lienee hyvä. Normaalioloissahan Mantor on melkoisen keulapainotteinen ovaali, sillä loppusuora on 177 metrin mittainen eli lyhimmästä päästä naapurin 1000 metrin radoista.

PÄIVÄN PANKIT

American Hill (T75-3) ei laukatta häviä, mutta se oli uransa alkuun tosi epävarma. Tuoreimmat kaksi starttia Marc Eliasin vaihduttua kärryille meno on ollut ehjää. Varsinkin viimeksi supreori Campo Bahian pikkusisko oli aiempaa varmemman näköinen - koko ajan sen vauhdit ovat olleet aivan ylivoimaisia mataliin sarjoihinsa. Juoksurata on hyvä paikka, ja vastus ei hermostuta, joten kyllä suosikki voittaa tämän kohteen yli kerran kahdesta.

Toista kunnon pankkia ei löydy, joten täysosumaan eteneminen vaatii roimia otteita. Niin laitetaan kierroksen maistuvin pelihevonen ainakin alustavan jakauman perusteella, Zio Tom Jet (T75-6) yksin lapulle, vaikka sitä vihjettä laatiessa on pelattu vain viiden prosentin verran. Se on kuitenkin pielessä, sillä oriilla on dokumentoidusti vire kohdallaan, se avaa lujaa ja saa varmimmin hyvä juoksun joko keulassa tai sen tuntumassa. Viimeksi ori lopetti 09 viimeiset 400 metriä, mutta taktiikkajuoksussa kärki ehti alta pois.

Jos Zio Tom Jet ei tunnu luottamuksen arvoiselta, toinen pankki voisi olla Martin De Bos (T75-7). Suomalaisoriin näytöt ovat jopa ylivoimaiset päätöskohteeseen, ja sen valmentaja Petri Puro kehuu treeniotteita, mutta miinuksena ovat pikkutauko ja lähtöpaikka ulkona. Toisaalta Peter Ingveksen ajokki on näyttänyt avaavansa lujaakin tarpeen vaatiessa, ja se voi saada keulan kaikesta huolimatta. Keskipitkällä matkalla piikkipaikasta luovutaan hieman normaalimatkoja helpommin. Ohi Martinista loppukirissä ei monellakaan ole ollut asiaa koko urallaan.

PORUKKASYSTEEMI

2, 1, 7, 6 (11,8)

8, 10, 2, 1, 6, 13, 7, 14 (5,12)

6, 8, 5, 1 (11,3)

6 American Hill (7,14)

3, 4, 12, 11 (2,10)

1 Zio Tom Jet (3,9)

7, 2, 4 (3,12)

1536 riviä - 76,80 euroa.

LOMPAKONRÄJÄYTTÄJÄT

Zio Tom Jetin ohessa löytyy paljon muutakin tosi aliarvostettua pelattavaa Mantorpiin. Princess S.W. (T75-5) on rehti ja lupaava tamma, mutta se on aivan yläkanttiin pelattu tällä kertaa. Tallikaveri Ofelia O.E. tuli kaksi starttia sitten jopa rinnalta ohi lopussa, ja se voi saada paremman juoksun sisempää lähtien. Takarivin kaksikko Vichy Grif ja I'm A Believer ovat hirmuiskussa ja täältäkin vaarallisia. Varsinkin jälkimmäinen on käsittämättömän aliarvostettu ottaen huomioon, että se ei viimeksi myöhään tilaisuuden saaneena ehtinyt käyttämään kaikkia voimiaan, ja toissakerralla sen 09-vauhtinen viimeiset 800 metriä ulkoratoja viimeiseltä sijalta kärkeen olivat lähinnä käsittämättömät.

Kakkoskohde on aivan mahdottoman haastava pelikohde. Angel Raziel Nina Pettersson-Perklénin tallista on tosi hankalalla paikalla, mutta ori on hienossa iskussa ja melko pelaamaton. Viimeksi se jäi pakettiin, sitä ennen kirit olivat vahvoja. Samoin Vikens Brummer (T75-4) on jäämässä liian pienelle huomiolle loistovireessään. Ruuna avaa lujaa voltista ja saanee hyvän reissun, ja keskipitkä matka ei ole viime juoksujen perusteella ainakaan miinusta.

IDEASYSTEEMI

2, 1, 7, 6 (11,8)

8, 10, 2, 1, 6, 13, 7, 14 (5,12)

6, 8, 5, 1 (11,3)

6 American Hill (7,14)

3, 4, 12, 11 (2,10)

1 Zio Tom Jet (3,9)

7 Martin De Bos (2,4)

512 riviä - 25,60 euroa.

PÄIVÄN DUO

Zio Tom Jet maistuuu myös Päivä Duon (Lähdöt 10 ja 11) yllättäjäksi. Kakkoskohteessa onm kolme ylitse muiden ja jos haluaa painottaa, voi laittaa esimerkiksi Martin De Bosin ja Revenrend Winen hieman isommalla panoksella.

Kohde 1: 1 Zio Tom Jet

Kohde 2: 7, 2, 4

Kolme yhdistelmää - minimipanoksella kolme euroa.

