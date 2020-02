Global Vintage hankalan 86:n loistoveto

Kuva: Anu Leppänen

Tämä kaksikko on avainasemassa Solvallassa illalla jälleen kerran: Timo Nurmos valmentaa ja Jorma Kontio ohjastaa illan 86-pankkia Global Vintagea.

Keli ei tosin muodosta lisäjengaa kummallakaan paikkakunnalla, Sundsvallissa tai liioin Tukholmassa. Yksi aivan erinomainen peruskivi illan systeemeille löytyy: Timo Nurmoksen tallin ikäluokkalähtöjä ilman jättipottia kolunnut Global Vintage.

PÄIVÄN PANKIT

Global Vintage (T86-2) avaa lujaa, joten sillä on hyvä sauma johtaa alusta loppuun. Tamma palaa paussilta, mutta Nurmoksen valmennettavat ovat kovalla prosentilla heti valmiita voittamaan lähtöjään. Viime aikoina Nurmoksen hevosten meno ei ole ollut aivan "topissa", ja se näkyy tämän päivän kertoimissa. Kuitenkin tallin alkuvuoden voittoprosentti on 21, joka sekin on korkea lukema. Viimeisimmät kolme kautta Nurmoksen valmennettavat ovat kilpailleet 28-30%:n "teholla". Toisaalta on laskettu, että tauolta palatessaan Nurmoksen hevoset voittavat liki kerran kolmesta. Global Vintage on tosi hyvä hevonen sarjoihinsa, ja nyt se on poikkeuksellisesti hyvällä paikalla. Parasta Global Vintagessa on, että se jostain syystä on vasta kakkossuosikki tosi paljon vähemmän pelattuna, kuin Carisma Sisu, joka menettää asemia kiihdytyksessä.

Personal Goals (T86-6) tulee Norjasta Solvallaan elämänsä vedossa. Viimeksi Åbyssä se sai hyvän reissun, mutta voitto tuli niin ylivoimaisesti, että se olisi voinut voittaa vaikeammankin kautta. Edellisessään se sai tosi raskaan reissun ja kesti hienosti. Ruunalla on talven ajalta vain pari starttia, ja se voi parantaakin. Voltin ykkösradalta on huippunopealla kuskilla Carl Johan Jepsonilla mainio sauma keulaan, ja vaikka valjakko ei vaikuta liian vähähän pelatulta yli 50 "pinnan" osuudellaan, se on käyttökelpoinen tukipilari haastavaan tehtävään.

Porukkasysteemi

3, 1, 9 (5,4)

1 Global Vintage (5,6)

3, 7, 1, 6, 9 (4,10)

10, 11, 2, 12 (7,4)

2, 8 (9,10)

1 Personal Goals (4,9)

7, 4, 3, 6, 5, 11 (9,8)

3, 10, 4, 7, 11 (8,2)

3600 riviä - 180 euroa.

LOMPAKONRÄJÄYTTÄJÄT

Djorkaeff Sisu (T86-4) on tosi luokkahevonen tähän lähtöön. Ruuna palaa paussilta, mutta kuten Timo Nurmoksen, myös Svante Båthin, valmennettavat palaavat järkiään valmiissa vireessä. Takarivin muut pelihevoset Vincent Chase ja Cesar F.C. eivät ole noin ylivoimaisesti parempia kuin Djorkaeff, kuin mitä peliosuudet väittävät.

Livi Majesty (T86-7) palasi viimeksi tauolta tyylikkäällä keulavoitolla. Ruuna on sekä rehti että nopea, ja se osaa tulla takaakin. Vire voi vaikka nousta starttien karttuessa, ja alle kuuden prosentin osuus sopivassa porukassa tuntuu erikoistarjoukselta.

Todellinen potintekijä voi löytyä kierroksen lähtölistan viimeiseltä riviltä. Mika Forssin valmennettava Vannina F.B. ei ole onnistunut parissa Pohjoismaiden startissaan, mutta ensimmäisessä valmentaja ei sitä odottanutkaan. Toisessa meni moni asia pieleen, ja nyt vire voisi olla "sielläpäin". Paikka on paha, mutta lähtö ei ole Solvallan historian kovimpia, ja italialaistamman mahdollisuus on takuulla isompi, kuin sen prosentin osuus pelimerkeistä.

Ideasysteemi

3, 1 (9,5)

1 Global Vintage (5,6)

3, 7, 1, 6, 9 (4,10)

10, 2, 12 (11,7)

2, 8 (9,10)

1 Personal Goals (4,9)

3, 6, 5, 11 (7,4)

3, 10, 11 (4,7)

720 riviä - 36 euroa.

