Mikkelin uusitulla kaviouralla mennään kesällä kovaa – vaan kuinka käy lauantaina?

Antti Teivainen on lauantain Toto75-kierroksen avainohjastajia.

Terhi Piispa-Helisten

Kavioliigaa hallitseva T.Rex on taas yksi kierroksen pankeista.

Rataremontin jälkeen Mikkelissä on ravattu yhden kerran. Tammikuun kilpailujen jälkeen ohjastajat kehuivat kilvan uudistunutta rataa ja sen profiilia.

”Kesällä Mikkelissä mennään alle kymppiä useampaan kertaan”, ennustivat ohjastajat kauden avauksen jälkeen. Lauantaina olosuhteet voivat olla sellaiset, että huippuvauhdit saavat odottaa.

T.Rex ja Sheikki toimivat jälleen systeemin tukipilareina. Sheikki kohtaa sopivan vastuksen ja kiertää kirikierroksella vastustajansa. T.Rex jäi Tampereella vaille kiriväylää, mutta on muutoin hoitanut vastaavat tehtävät voitokkaasti.

Antti Teivaisella on mahdollisuus napata useampikin 75-voitto. Heti avauskohteessa ajokkina on suosikkeihin lukeutuva BWT Danger.

”Hieno ja helpporavinen hevonen, joka pääsee todella kovaa. Eteenpäin lähdetään ajamaan ja voitosta taistellaan”, uskoi Teivainen.

Tuuskanen on noussut sarjoissaan kohinalla, eikä ohjastajan mukaan kehitykselle näy rajoja.

”Tuuskanen ei lähde kovaa, joten paikka on hyvä. Voitot ovat tulleet helposti ja ruuna on pyöritellyt lopussa korviaan eli potentiaalia on vielä nähtyä parempaan. Vastus kovenee kaiken aikaa, mutta uskon Tuuskasen ottelevan voitosta”, jatkoi Antti Teivainen.

”War Child on rehti hevonen, joka tulee aina vahvasti perille saakka. Viimeksi se sai hyvän juoksun ja kiri helppoon voittoon. Paikka on hyvä ja erityisesti ylivauhtisessa juoksussa sen osakkeet nousisivat”, spekuloi Teivainen.

Viikon Varma

Toto75-6 / 7 T.Rex

Kavioliigaa hallitseva ruuna jatkaa huippukunnossa, eikä normaalina ollessaan ole lyötävissä.

Viikon Väistö

Toto75-7 / 10 Harmimatic Tinker

Voitot ovat tulleet nappireissuilla. Takarivistä vaikea saada helppoa juoksua.

Viikon Idea

Toto75-4 / 7 Glint Match

Vahvoja esityksiä vaativilla juoksuilla. Kaiken onnistuessa pystyy voittamaan.

Toto75-vihjeet

Lähtö 1: 6, 5, 8 (9, 3)

Lähtö 2: 2, 6, 5, 9 (7, 8)

Lähtö 3: 2, 16, 9 (3, 4)

Lähtö 4: 9, 7, 2, 11, 10 (12, 4)

Lähtö 5: 12 Sheikki (11, 8)

Lähtö 6: 7 T.Rex (5, 1)

Lähtö 7: 1, 11, 3, 9, 2 (8, 5)

900 riviä x 0,05 e = 45 e

Pääset pelaamaan rivin tästä suoraan Veikkauksen palveluun