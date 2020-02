Martin De Bos ankkurina – myös italialaisvarmoja tarjolla Ruotsissa

Petri Purolla on Axevallan T75-kierroksella oivat mahdollisuudet kahteenkin Toto75-voittoon.

Ville Toivonen

Petri Purolla on suosikki sekä ensimmäiseen että viimeiseen 75-kohteeseen.

Axevallan T75-kierros näyttää muilta osin selkeältä, mutta säästä luvataan surkeaa. Kun Axevallan loppusuora on lisäksi Ruotsin pisimpiä, kannattaa pelivalinnoissa suosia vahvoja hevosia.

Päivän pankit

10 Martin De Bos (Toto75-7) oli toissa startissaan Purolle pieni pettymys, ja siksi se sai jäädä pienelle treenitauolle. Se teki tehtävänsä, ja viimeksi ori oli taas mainio oma itsensä. Seiskaradalta juoksu vain epäonnistui, ja kiri jäi liian myöhäiseksi. Viimeiset 200 metriä Martin De Bos kiri hurjasti 07,1-vauhtia!

Nyt vastus näyttää helpommalta kuin viimeksi, ja kymppirata auton takana lupailee parempaa juoksua kuin viimeksi. Silloin 7 Grainfield Aiden oli kyllä mainio kuolemanpaikalta, mutta Martin De Bosin päästessä aloittamaan kirinsä lähempää ja aikaisemmin se tulee lopussa väkisin ohi. Eikä ole ihan itsestäänselvää, että Grainfield Aiden pääsee tällä kertaa yhtä sopuisasti seiskaradaltaan edes kuolemanpaikalle kuin viimeksi.

2 Zenzero Jetin (Toto75-3) lahjat on tiedetty aina, mutta nyt se vaikuttaa löytäneen myös suoritusvarmuuden. Viimeksi 3. rivistä startattuaan se antoi muiden selvitellä ensin välinsä ja kiersi sen jälkeen kuolemanpaikalle, mistä irtosi eleettömästi voittoon ja näytti siltä, että olisi jatkanut samaa vauhtia vielä kierroksen tai kaksi. Kun matka käy edelleen, paikka on mitä parhain ja tallikommentit kertovat kaiken olevan edelleen kunnossa, tappiota on vaikea kuvitella.

12 Viola Grif (Toto75-4) jäi ensimmäisessä Ruotsin startissaan pussiin ja laukkasi toisessa keulasta loppukaarteen lopussa. Viimeksi se oli jo voittanut lähdön laukatessaan ilman mitään syytä, mutta hurja lopetus kakkoseksi kertoi, että väsymyksestä ei ollut ainakaan kyse. Nyt vastus helpottuu ja paalun lukuisien poisjääntien myötä kierrettävää on vähemmän. Samanlaisena kuin viimeksi Viola Grif on velvoitettu voittamaan.

Näillä ideoilla rahoiksi

11 My Dream Art (Toto75-1) juoksi viimeksi ensimmäisen starttinsa Timo Nurmokselta. Se jäi kovan avauksen jälkeen painamaan keulassa ja väsyi pahoin, mutta oli treenannut hyvin ennen starttia ja treenaa edelleen. Takarivistä ruuna pysynee rauhallisempana, ja silloin sen kyvyt riittävät korkealle. Nurmos-Kontion hevosia pääsee harvoin näin vähän pelattuina kokeilemaan.

11 I.T. Inventor (Toto75-2) oli viimeksi viimeisellä takasuoralla noin 60 metriä kärjestä jäljessä, kun neljän hevosen ryhmä lähti omille teilleen Zenzero Jetin kierrettyä varhain kuolemanpaikalle. Vahvalla esityksellään se nousi vielä kolmanneksi. Nyt rattaille hyppää nuorten ohjastajien lähdössä taitaja Magnus A. Djuse, ja rohkeimmat voisivat kokeilla sitä tasaisessa porukassa jopa ideavarmaksi. Yllätysvalmiita takariviläisiä ovat samassa lähdössä myös 10 Justwalkonby ja 14 Bonny Boy.

12 Gareth Boko (Toto75-6) hiillosti toissa kerralla johtaneen 6 Stepping Space Boyn laukalle loppukurvissa ja jatkoi yllätysvoittoon. Viimeksi hevonen ei ollut yhtään huonompi, vaikka voimat hukkuivat hirmukuntoisen Elian Webin rinnalle kuolemanpaikalle. Jos Stepping Space Boy on nyt oma itsensä, sillä vastattaneen keulasta suosikki 3 Velvet Giolle. Se ja lähtöpaikan paraneminen 9 Radieux’n poisjäännin myötä antavat Gareth Bokolle yllätyssaumat 12-paikaltakin.

Vihjesysteemi

7, 1, 8, 11

7, 4, 2, 11, 10, 14, 12

2 Zenzero Jet

12 Viola Grif

5, 4, 9, 3, 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12

3, 6, 12

10 Martin De Bos

46,20 euroa

Päivän duo

3, 6, 12

10 Martin De Bos

3 yhdistelmää

