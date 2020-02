Söin täällä: Muistatko vielä katkarapucocktailit ja wieninleikkeet? Näitä klassikkoja voi maistella nyt pohjalaisten ravintola Manalassa

Bottan ravintolassa on sen 50-vuotisen taipaleen kunniaksi tarjolla menut 1970- ja 80-luvuilta..

Riitta Mustonen

Wieninleike oli hienoa ravintolaruokaa 1970-luvulla.

Moni vanhempi Helsingissä opiskellut muistaa käyneensä Bottalla tanssimassa, mutta kuinka moni kävi Bottan ravintola Manalassa syömässä? Pohjalaisten ylioppilaiden rakennuttama Ostrobotnia Helsingin Etu-Töölössä on pyörittänyt ravintolatoimintaa 50 vuotta ja tarjoaa sen kunniaksi kolmen ruokalajin klassikkomenut 70- ja 80-luvuilta.

Maistoin 70-luvun menusta wieninleikkeen, joka Bottalla tehdään possusta eikä vasikasta niin kuin Wienissä. Leivitetty leike täytti lähes koko lautasen ja peitti alleen ranskalaiset ja pari parsakaalin nuppua. Leikettä koristivat ja maustoivat paahdettu sitruunaviipale, kaprikset ja anjovisvoi.

Annos oli vähintäänkin tuhti ja lihaa suhteessa kasviksiin paljon. Ranskalaisten rapeus suli leikkeen alle.

Jälkiruoka maitokiisseli vadelmahillon ja keksimurujen kanssa toi mieleen lapsuuden sunnuntait.

70-luvun klassikoita saa Manalassa 10.3. asti, jonka jälkeen kuukauden ajan on tarjolla 80-luvun ruokaa, kuten paistettuja silakoita ja pottuvoita, jääkarpaloita ja kuumaa kinuskia.

Manalan erikoisuus on, että ruokaa saa yölläkin, sillä keittiö on avoinna pikkutunneille asti, mikä on Helsingissä ainutlaatuista.

https://www.manala.fi/fi/

Ravintola Manala, Dagmarinkatu 2, 00100 Helsinki