Muniakin myydään nyt tuottajan nimellä

Riitta Mustonen

Kimmo Yli-Antola esittelee Loimaan Yhteispakkaamon uusia munakennoja. Pääsiäismunien pakkauksessa on loimaalaisten koululaisten piirroksia.

Uotila on yksi kolmesta Loimaan Yhteispakkaamon tilasta, jonka nimi näkyy munakennossa. Loimaan Yhteispakkaamo alkaa myydä Loimaan munia tuottajatiedolla varustettuna.

"Haluamme, että kananmunat ovat helposti jäljitettävissä", sanoo Kieku Oy:n toimitusjohtaja Juha Lehto. Loimaan Yhteispakkaamo on osa Kieku-tuoteperhettä.

Alkuun nimensä pakkauksiin antavia tiloja on kolme: kaksi luomutilaa ja lisäksi Uotilan tila, joka tuottaa vapaana kasvaneiden kanojen munia ja käyttää ruokinnassa kauraa ja RehuXin kehittämää ruohopellettiä.

Uotilan tilan isännän Kimmo Yli-Antolan mukaan munankeltuaisesta tulee ruohotiivisteellä syvän keltainen. Kauran tila tuottaa itse.

Tuotantokustannukset ovat uudenlaisella rehustuksella 10–15 prosenttia tavanomaista korkeammat.

"Mutta munat ovat niin halpoja, että vaikka erotuksen veisi suoraan kuluttajahintoihin, niin hinnat eivät karkaa käsistä", Yli-Antola uskoo.

Uotilan tilan 90 000 kanasta kolmasosa tuottaa Kaura + Ruoho -munia. "Jos kuluttajat löytävät tuotteen, määrää pystytään kasvattamaan", isäntä lupaa.

Toistaiseksi kanojen rehuissa on myös pieni määrä soijaa. RehuXin mukaan ei voida taata, että se olisi geenimuuntelusta vapaata.

Toiminnanjohtaja Hanna Hamina Siipikarjaliitosta kertoo, että soijaa käytetään rehuissa, koska se on ylivertaisen hyvää siipikarjalle. "Mutta sitä on vain muutama prosentti ja se on sertifioitua. Osaksi sitä on korvattu härkäpavulla ja rypsillä."

Yli-Antolalle on tärkeintä, että rehu toimii niin, että kanat voivat hyvin. "Olisi hienoa, että esimerkiksi härkäpavusta löytyisi kotimainen vaihtoehto soijalle. Mutta tarvitaan tutkimusta. En ala kokeilla omilla kanoillani, ettei niille tule suolistovaivoja."

Loimaan Yhteispakkaamo tuo munakennoihin myös vaihtuvat teemakääreet. Pääsiäisaikaan myytävien munien pakkauksiin Loimaan koululaiset ovat piirtäneet pääsiäismunia.

Kesällä kuulutetaan ilmastopositiivisuutta eli kerrotaan, että jokaisen munan hiilijalanjälki on hyvitetty. Jouluksi tulee jouluteema.

"Kaupassa on niin valtava määrä munapakkauksia, että pakkauksen avulla on mahdollisuus nostaa premiumia", sanoo ruoka-alan yrittäjä Aki Wahlman.

Munakennosta näkee, miltä tilalta munat tulevat.